Бывший член палаты представителей США от округа Гавайи Тулси Габбард публично заявила, что американские биолаборатории на Украине представляют опасность. Вышел грандиозный скандал.

На своей странице в Twitter Габбард опубликовала видео, где поделилась мнением, что американские биолаборатории, которые размещены на территории Украины, опасны. После этого её затравили как в виртуальном пространстве, так и в реальном мире. Сенатор Митт Ромни, например, считает, что подобные заявления являются предательством.

После разразившегося скандала экс-конгрессмену пришлось объясняться на телевидении. Fox News показал её комментарий. Политик объяснила, что своим видеообращением она хотела всего лишь выразить обеспокоенность за жизнь сограждан. По её мнению, американцы были в опасности, так как в случае утечки опасных патогенов из биолабораторий на Украине США столкнулись бы с эпидемией, похожей на COVID-19.

Однако этим дело не ограничилось. Тулси Габбард подчеркнула факт утаивания некоторых фактов западными СМИ. В частности, журналисты не говорят правду о том, что на Украине ведутся биологические разработки, которые являются потенциально опасными. Финансируют работу американские инвесторы.