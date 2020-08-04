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Политик: после выборов в Белоруссии может подняться военный мятеж

04 августа 2020, 20:10  •  291 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/APA Picturedesk/www.globallookpress.com
Лукашенко вынужден будет пойти по пути своего украинского экс-коллеги Януковича
Если на президентских выборах в Белоруссии победу одержит действующий глава государства Александр Лукашенко, в Республике может произойти военный мятеж. Такой прогноз дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам российского политического гуру, белорусы могут не согласиться с победой бацьки и тогда в государстве начнутся волнения, а остаться у власти с помощью силы сегодня уже не получится.
"Они тихие-тихие, но могут устроить что-нибудь в понедельник, 10 августа", – цитирует РИА "Новости" Жириновского.
По мнению политика, белорусы устали от 26-летнего правления Александра Григорьевича.
Либерал-демократ полагает, что Лукашенко будет вынужден сбежать из страны по примеру четвертого президента Украины Виктора Януковича после госпереворота в феврале 2014 года.
"Ему придется, может быть, покинуть Белоруссию во избежание каких-то жертв. Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему", – констатирует Жириновский.
Напомним, ранее сегодня лидер Белоруссии сделал ряд громких и скандальных заявлений в отношении России в ходе своего обращения к нации. В частности, он назвал лживыми объяснения Москвы о том, что задержанные в конце июля 33 россиянина в Минске просто ожидали транзитного вылета в третью страну, а не готовили там массовые беспорядки в канун президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Бацька призвал не подбрасывать в Белоруссию "ядерное оружие" и "не взрывать обстановку", поскольку "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя речь Лукашенко, заявила, что Москва не бросит своих граждан и обратила внимание, что вина россиян еще никак не доказана.

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