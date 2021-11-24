Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"

В Польше предложили нанести "удар" по России, чтобы "защитить" Молдавию. Украинский политик Владимир Олейник объяснил суть этого манёвра. "Рассчитывают на газ из США", - отметил он.

Польское издание Biznes Alert опубликовало статью, в которой предлагается нанести "удар" по России. Однако речь идёт вовсе не о военной операции.

Автор публикации Войцех Якубик считает, что это должен быть "упреждающий удар" при помощи политических, правовых и финансовых инструментов. ЕС должен оказать помощь Молдавии. Так он сможет избавиться "от очередной точки дестабилизации на карте Европы".

Якубик убеждён, что Москва манипулирует Кишинёвом, используя для этого молдавские долги за газ.

Владимир Олейник напомнил, что Польша, как и прибалтийские страны, являются сателлитами США, а Штаты против русского газа на европейском рынке. Причём совершенно не важно, как этот газ транспортируется: северным маршрутом или южным, или через территорию Украины.

"Они рассчитывают на получение сжиженного газа из США и других стран", - произнёс политик в эфире радио Sputnik.

По его словам, Кишинёв неоднократно ошибался в ведении своей энергетической политикой. В частности, было принято решение отказаться от договорных цен на газ. Молдавские власти настояли на ориентировании цен по спотовому рынку, а там стоимость тысячи кубометров газа взлетела и превысила отметку тысячу долларов.

Спас ситуацию новый контракт с "Газпромом". В итоге именно эта компания нашла способ сделать ситуацию более стабильной. Но польские политики и СМИ, по мнению Владимира Олейника, хотят помешать реализации варианта, который устраивает и Кишинёв, и Москву.