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Политик назвал главные слова Байдена: Когда США объявят войну России

28 июля 2021, 14:10  •  217 • Политика
Ранее глава США Джо Байден сказал, что основой экономики России являются углеводороды. Он назвал это "проблемой Путина". Вице-премьер Совета Федерации Константин Косачев счёл важными другие высказывания американского лидера.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова Байдена о том, что экономика в России опирается только на экспорт нефти и газа. По его словам, таким способом глава США хочет успокоить внутренних оппонентов, которые встревожились из-за информации о новых технологических разработках России.
По его словам, заявления Байдена вызывают недоумение и повторяют слова Обамы о стране-бензоколонке.
"Это попытка, по сути, повторить нелепый тезис [экс-президента США] Барака Обамы о стране-бензоколонке: дескать, у президента России Владимира Путина есть ядерное оружие, нефть и ничего больше. Но это явно попытка успокоить внутренних оппонентов, которые всё более встревожены российскими новинками в сфере высоких технологий (не только военных)", - написал Косачев в соцсетях.
Он также отметил, что тревогу у критиков Байдена вызывает и ослабление санкций с американской стороны в отношении "Северного потока - 2". Они считают это "победой Москвы", говорит Косачев.
Он полагает, что реальным предметом для беспокойства России может быть именно слабость команды самого главы Белого дома.
Более важным стало сообщение Байдена о том, что США "ввяжутся в настоящую крупную войну с крупной державой" якобы из-за киберпреступлений со стороны России, подчеркнул вице-спикер.
"Если и тут команда Байдена снабдит его недостоверной информацией, это может иметь самые опасные последствия для всего мира", - добавил он.

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