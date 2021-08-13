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Политик напомнил о главном обещании Зеленского и испытал "испанский стыд": "Прошло два года"
13 августа 2021, 09:40 • 196 • Политика
Экс-депутат Верховной рады, политик Евгений Мураев напомнил о главном обещании президента Украины Владимира Зеленского, которое тот дал во время предвыборной гонки. "Прошло два года", - уточнил политик и отметил, что испытал "испанский стыд" за президента.
Мураев напомнил о том, что Зеленский во время предвыборной гонки сделал громкое заявление - он пообещал, что если за год конфликт в Донбассе не будет разрешён, то он покинет свой пост, и этим вопросом займётся кто-то другой.
"Прошло два года, и война продолжается", - сказал Мураев в эфире телеканала "НАШ" и отметил, что скоро Украина и вовсе станет "передовым" военным государством вместо того, чтобы занять нейтралитет и наладить мир внутри страны.
Политик также отметил, что считает Зеленского "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", за которого испытывает "испанский стыд".
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