Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая

«НОВЫЕ САНКЦИИ МОГУТ ОБРУШИТЬ НАШУ СТРАНУ»

КП: Уходящий год у русского человека оставил двоякое впечатление. Вроде бы ничего катастрофического не случилось, но тут же подняли НДС, экономический блок правительства остался прежним. Уже сейчас мы видим рост цен на бензин, от этого продукты в магазинах подорожают на 8-10%. Каких изменений нам ждать в экономике, чтобы выкарабкаться?

Юрьев: У нас в стране есть две власти. Власть Путина, которая занимается всем, кроме экономической и социальной сферы. Причем, не потому, что ему не дают заниматься другим, он просто делегировал это отдельному блоку. Вторая власть - социально-экономический блок. По всей идеологии эти власти проводят совершенно диаметрально-противоположную политику. Власть социально-экономическая у нас – это либералы. И они находятся в правительстве с 91-го года без единого перерыва. Если они будут продолжать в следующем году оставаться у власти, как пока все и выглядит, то в экономике будут ухудшения, причем, довольно значительные. По всем направлениям. Этот год, хотя и не было полного обвала в нищету, был очень тяжелый. В следующем году будет еще хуже.

КП: Что может случиться?

Юрьев: Наша экономика уязвима перед финансовыми санкциями Америки. Теми, которые те собираются вводить. Те, которые пока вводили, это ни о чем. Грубо говоря, отключения нас от доллара – это серьезно. Это может даже обрушить нашу страну. Например, в 30-е годы у нас была финансовая система, которой было плевать на санкции Запада. Нас можно было победить военным способом, но только не финансовым. Абсолютная устойчивость.

«ПУТИН ВСЕ ПОМЕНЯТЕТ МГНОВЕННО»

КП: Как скоро нас отключат от доллара?

Юрьев: Прямо в начале года, думаю, месяц или два, три. Наш президент завершил свой собственный анализ и осознает, что политика, которую он отдал на откуп либералам, может, она и хорошая, но с ней мы не выживем. Из-за этих санкций. Перед нами стоит вопрос выживания в войне, которая уже идет. Опыт показывает, как с Крымом: когда стало известно, что НАТО реально там собирается военную базу делать, Владимир Владимирович принимает решение мгновенно. В этом смысле он человек до крайности решительный. И он может не хотеть, не любить принимать такого рода решения, но если он понимает, что выхода нет, он их примет мгновенно. И не будет колебаться ни секунды. Никакой нерешительности у него нет.

КП: Какие изменения мы тогда увидим?

Юрьев: Сейчас либералы целенаправленно высасывают все, до последней копейки, все деньги из экономики. Из людей, из бизнесов, просто в экономике нет денег. Они есть, но есть только в бюджете. И если это будет прекращено, а это обязательно будет, то когда в экономике страны одномоментно станет больше денег, для этого не нужно новых денег. Достаточно тех, которые есть. Это будет заметно всем и каждому. Вот два разных сценария. Оба достаточно вероятных, которые могут произойти с экономикой в следующем году.

КП: Есть вероятность, что мы пойдет по пути Китая?

Юрьев: Да. Но по чисто американскому мы не пойдем точно. Наш бизнес может закрывать потребительский рынок. Но ожидать, что наши предприниматели создут производство семи нанометровых микрочипов - это не про нас.

КП: Тогда нас ждет возвращение в СССР?

Юрьев: Мы обречены на то, что у нас будет, в сущности, два сектора. Один не скажу, что государственный. Не как при советской власти. А именно как в Китае, то есть, госкапиталистический. Работающий в рынке, но немного по отдельным правилам и принадлежащий государству. Он будет отвечать за развитие в области крупного бизнеса. И частный, который будет отвечать за то, с чем он прекрасно справится и для чего государство совершенно не надо привлекать. И который будет чисто частный. Это единственный выход для нас.

КП: Так и переживем…

Юрьев: Нет, это исторически длительно. Я думаю, что это, вот такой уклад на десятилетия. Чудес от него ожидать нельзя, но он дает очень приличный результат, как мы видим по Китаю.

«ЭКОНОМИЧЕСКИХ МИНИСТРОВ ЖДУТ БОЛЬШИЕ ЧИСТКИ»

КП: Чувствуется, что в людях накопилось недовольство. Эффект от 2014-го года постепенно угас. Возможно ли, что 2019-й год обернется для нас протестами и французскими «желтыми жилетами»?

Юрьев: Может. Очень многое зависит от социально-экономической политики. Не исключаю, что это будет другим фактором, кроме американских санкций, который может заставить Путина радикально поменять экономическую политику. Если произойдут радикальные изменения, то протестов не будет. Но если все будет продолжаться как есть, не уверен, что дойдет сразу до такого уровня, как во Франции. У нас все-таки нет такого развала государственности, как у них уже есть.

КП: Тогда должны меняться и кадры. Что ждать? Смены губернаторов, правительства?

Юрьев: Нет. Это идет речь исключительно про министров, замминистров экономических ведомств. И Центробанка. Губернаторов нельзя назвать на сегодняшний день творцами экономической политики. Они действуют в той парадигме, которая существует.

КП: Сейчас России не отвечает резко на выпады со стороны Запада. Мы «проглатываем» все нападки и обиды. Ждать ли нам ужесточения внешней политики? Когда мы перестанем быть «грушей для битья»?

Юрьев: Мы не груша для битья. В каком смысле в Сирии мы груша для битья? Наша взяла, вообще-то. В части Украины мы груша для битья? Здесь сложный вопрос - есть два варианта. Возможно, Украина отморозится. И реально пойдет в наступление. Но тут надо понимать, что американцы против этого. Про Европу вообще не говорю – она просто в ужасе от этого! Но если украинцы пойдут на это, тогда мы их раздавим. Один боевой украинский самолет поднялся, сбросил одну бомбу на республики, наша авиация и артиллерия уничтожит все их ВВС. Даст их батарея залп и уничтожит все батареи, которые есть. Будет именно так. Пока они нам просто действуют на нервы. Но чего-то никакого ущерба нам от этого не ощущается. Ущерб весь им достается.

«МЫ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ»

КП: Но есть и Америка, и Трамп? И в воздухе повисла темпа ядерной войны.

Юрьев: Мы к ней приближаемся. Да. При этом я вам не могу сказать, будет она или нет. Это вещи непрогнозируемые. Но уровень противостояния военного растет. И скажу парадоксальную вещь: это хорошо. По двум причинам. Потому что в противостоянии даже оппозиционном, военно-политическом мы намного сильнее. И имеем гораздо лучшие позиции, чем в противостоянии экономическом. Мы переходим на гораздо более удобное для себя поле, где мы, как минимум, не слабее их. А то и сильнее.

КП: Говорят, американская армия сильнее нашей.

Юрьев: Люди сами не понимают, что говорят. Да, если всю американскую армию до последнего человека вывести на огромное поле и поставить против наших солдат – может она и сильнее. Но в реальности такого не будет. С тем оружием, которое у нас сейчас есть, Америка не сможет перебросить ни одного транспорта. Это их собственное мнение. И второе, когда начинается война, самые лучшие качества российского народа и российской государственности проявляются. Да, цена велика. Но я же не заказываю это Деду Морозу. Я просто объективно анализирую.

«ВСЯ УКРАИНА НАМ НЕ НУЖНА»

КП: Чем закончится история с Украиной? Существует ли вариант ее забрать полностью? Не только Донбасс.

Юрьев: Тут тонко. У нас в высших эшелонах доминирует позиция, с которой я абсолютно согласен, что Екатерина при разделе Польши совершила ошибку тем, что делили так, как есть. И Сталин совершил ошибку. Надо было ему взять Западную Украину и отдать ее Польше после войны. Учитывая, что из Западной и Центральной Украины, давайте называть вещи своими именами, работники никакие. Это не белорусы. Граждане скандальные. И вопрос: нужны ли они нам? Даже задаром. Мое мнение, что на этом этапе, лучше забрать Новороссию в расширенном составе. Может, сильно расширенном. Но только, не корневую Украину. И уж не Западную, тем более.

КП: У Порошенко сейчас выборы. Думают, что все зерно проблемы в нынешней киевской власти.

Юрьев: Я не знаю, кто так думает. Тот, кто так думает, мало что понимает во внешней политике. На Украине нет ни одной политической силы серьезной. Заметьте, я даже не говорю, которая может избраться, а вообще серьезной. Даже из тех, кто не может избраться. Приход которой нормализовал бы сам по себе, пусть за какое-то время отношения России с Украиной. Вот исход выборов на Украине абсолютно реально нам совсем безразличен. Никакой их исход не может нам ни ухудшить, ни улучшить ситуацию.

КП: Как это сделать?

Юрьев: Новороссию можно и нужно в нужный момент забирать силой. Но силой, когда они свое волеизъявление произведут. Как в Крыму и на Донбассе. Не завоевывать, а помочь отстоять независимость, если они так решат.