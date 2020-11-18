Политик из Литвы просит политического убежища в России

Председатель Социалистического фронта Литвы Гедрюс Грабаускас попросил в России политического убежища, опубликовав открытое письмо о преследованиях литовскими спецслужбами инакомыслящих активистов.

Грабаускас считает, что ему опасно возвращаться в Литву, где нацистские преступники превращены в героев, а узколобый национализм взят за основу идеологии литовской государственности.

Грабаускас перечисляет тех, на кого литовские власти обрушились с репрессиями за несоответствие их взглядов официальной пропаганде: «В июне начался судебный процесс в отношении антифашиста Альгирдаса Палецкиса… Он с октября находился в тюрьме до апреля 2020 г. В конце февраля 2020 г. Литву был вынужден покинуть публицист Симонас Загурскас, которого ранее уже судили за его публикации о событиях 13 января 1991 г., наложив штраф €3600… В России с ноября 2019 г.уже живёт политический эмигрант из Литовской Республики, председатель Союза наблюдателей за правами человека Литвы Донатас Шульцас…В России уже давно живёт один из лидеров литовской компартии профессор Юозас Ермалавичюс…».

У литовского режима ко всем политэмигрантам одни и те же претензии – недовольство их критикой русофобского курса Вильнюса, несогласие с прославлением литовских коллаборационистов, сомнениями в официальной версии событий 13 января 1991 года. Тогда, напомним, у Вильнюсской телебашни во время столкновений литовских демонстрантов с введёнными в город подразделениями Советской армии погибли несколько человек. Литовская оппозиция обвинила в их смерти Кремль и инициировала выход Литвы из состава СССР. А Горбачёв с уходом Литвы согласился.

Однако теперь такие видные политики и активисты как Палецкис и другие, годами расследуя январские события, пришли к выводу, что смерть демонстрантов была провокацией. «Свои стреляли в своих», – говорит Палецкис. Советские солдаты здесь ни при чём.

Грабаускас просит российские СМИ распространить его заявления о политических репрессиях в Литве и обещает предоставить задокументированные свидетельства. Он указывает, что в Литве царят не только русофобские, но и антисемитские настроения. Литовские силовики дважды задерживали еврейского историка Хайма Баргмана. Этот пожилой человек слишком настойчиво изучал участие литовских полицаев в холокосте. Объявлен героем литовский военный преступник Антанас Импулявичюс.

Литовской прокуратурой против Грабаускаса возбуждено пять уголовных дел. Одно из них – из-за его интервью российскому телевидению о роли литовских коллаборационистов в казнях мирных жителей в Литве и Белоруссии.