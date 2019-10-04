Политик, боровшийся за русский Крым • 84 • Аналитика









2 октября в Симферополе был похоронен политический деятель, которого можно назвать лидером первой «крымской весны». Речь о первом и единственном президенте Республики Крым Юрии Мешкове, который ушел из жизни 29 сентября в подмосковном Красногорске в возрасте 73 лет. Далеко не все, кто так или иначе выступал в те годы за воссоединение Крыма с Россией, были соратниками Мешкова, но теперь даже его былые противники, выражая соболезнования, отметили немалые заслуги этого человека, подчеркнув, что он был истинным патриотом.



Начало борьбы

Родился Юрий Александрович 25 октября 1945 года не в Крыму, а в Днепропетровской области, однако его детство проходило в Симферополе. Он выходец из русско-украинской семьи. В 1977 году Мешков окончил юридический факультет МГУ, после чего трудился следователем в Крымской областной прокуратуре (позже стал старшим следователем). В его биографии также плавание на научно-поисковом судне «Скиф». Как он говорил в одном из интервью, в прокуратуре «стало душно», поскольку бороться с преступностью было очень непросто в условиях, когда большое начальство покрывало преступников. Кроме того, он переживал по поводу некоторых решений Михаила Горбачева, в частности, антиалкогольной кампании — в результате она ударила именно по Крыму, где варварски вырубались виноградники.



В 1990 году Мешков занялся политикой. Стал депутатом Крымского областного Совета. Какое-то время он был в стане так называемых демократов, возглавлял местный «Мемориал». В 1991 году выступил против ГКЧП. Сразу же после развала Советского Союза Мешков выступал за то, чтобы Крым сперва обрел независимость, а затем — присоединился к России. Основал Республиканское движение Крыма, позже — возглавил Республиканскую партию Крыма. Эти организации затем играли большую роль в создании Русской общины Крыма.



23 октября депутаты Верховного Совета Крымской АССР (бывшего Крымского областного совета) приняли закон, в соответствии с которым на полуострове должен был пройти референдум о статусе Крыма. Однако референдум решили не проводить. В знак протеста против срыва голосования Мешков объявил голодовку и держал ее 12 суток, до тех пор, пока его не отправили в больницу.



Борьба за референдум о выходе полуострова из Украины продолжилась. Республиканское движение Крыма, которое возглавлял Юрий Александрович, собрало подписи за проведение такого плебисцита, но и эта попытка была заблокирована Верховным советом Крыма.



В 1992 году была принята Конституция Республики Крым. Полуостров был определен в составе Украины. Однако по этой Конституции Республика имела некоторую свободу, в частности, право вступать в отношения с другими странами. Кроме того, был учрежден пост президента Республики Крым, выборы которого должны были состояться в январе 1994 года. Мешков решил баллотироваться на этот пост. Его блок назывался коротко и ясно — «Россия». В ходе предвыборной кампании Юрий Александрович пережил покушение на свою жизнь.



Во второй тур выборов Мешков вышел вместе со своим главным конкурентом — главой Верховного совета Республики Николаем Багровым. И одержал над ним убедительную победу — 73% голосов избирателей.



На посту главы Республики политик стремился к сближению Крыма с Россией. Среди его планов — введение рублевой зоны, военный и политический союз с Москвой, российское гражданство для крымчан. Своим первым указом Мешков ввел на крымской территории московское время. Он постоянно обращался к президенту РФ Борису Ельцину, прося поддержки. Но не получал ее.



Следует также отметить, что главный законодательный орган России, Верховный совет, еще в мае 1992 года заявил о том, что присоединение Крыма к Украине с самого начала было незаконным, решение об этом — ничтожным с юридической точки зрения. Однако как раз 26 лет назад, в октябре 1993 года, Верховный совет России, как известно, был расстрелян из танковых орудий, и решение по Крыму принимали совсем другие люди.



Переворот

Итак, поддержки от Москвы Мешков так и не получил. За исключением тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, но этого было недостаточно. Ведь власти Украины во главе с президентом Леонидом Кучмой тоже не сидели без дела, видя в Крыму устремления в сторону России.



17 марта 1995 года Украина ликвидировала Конституцию Республики Крым. Таким образом Киев серьезно ограничил автономию полуострова. Упразднился и пост президента РК. В Симферополь был направлен украинский спецназ.





Мешков, однако, принял решение сопротивляться, забаррикадироваться в собственном кабинете. Оттуда его в бессознательном состоянии увезли в больницу. Как потом говорил сам Юрий Александрович, его попросту отравили. Тогда люди, поддерживавшие своего главу, передавали ему еду, и кто-то под этим прикрытием принес отравленное блюдо. При этом СБУ запретило оказывать Мешкову медпомощь, и его спасли офицеры Черноморского флота России, вывезя за пределы Республики через Керченский полуостров.



С тех пор политик жил в Москве. В 2011 году он попытался приехать в Крым (там скончалась его супруга Людмила). Однако власти Украины схватили его и депортировали на срок 5 лет. В следующий раз Мешков смог посетить Крым только после того, как полуостров наконец-то был воссоединен с Россией (причем сам он проголосовать на референдуме не смог). «Народ Крыма вернул мне родину!» — так высказался он.



Печальный итог

К сожалению, затем Мешков был незаслуженно забыт. Ему не нашлось достойного места в республике. Он достаточно жестко критиковал некоторые аспекты деятельности крымских властей. Весьма характерен случай, когда первый президент Крыма прибыл в Симферополь на пятилетие исторического референдума и был задержан полицией при попытке пройти на праздничные мероприятия. Его приговорили к двум суткам административного ареста, что, конечно, не могло не сказаться на состоянии здоровья уже немолодого человека.



Так получилось, что в начале сентября Юрий Мешков поехал на отдых в Турцию, где у него вышел конфликт с сотрудниками отеля. Постояльца не желали селить в забронированный номер, предложив заведомо худший вариант. В итоге он все же добился заселения, но ему резко стало плохо. Инсульт… Юрия Александровича перевезли в Подмосковье, но из болезни он так и не выбрался.



Ельцин сдал нас Кучме в тот момент, когда мы уже вошли в экономическое и правовое пространство России,

— с сожалением говорил Мешков по поводу того, что ему не удалось в 90-е годы привести Крым в родную гавань.



А ведь, возможно, если бы тогдашнее российское руководство поддержало бы выбор крымчан, весь процесс возвращения полуострова был бы совсем не таким болезненным. Запад не кричал бы по поводу «аннексии», ведь выступать против Ельцина западным политикам в то время было невыгодно. Да и на Украине еще не пришел к власти настоящий фашизм. Но история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас мы имеем то, что имеем… Главное, что Крым наконец-то в России, как этого и хотел президент республики Юрий Мешков. Если бы в 90-х годах прошлого века у власти в Кремле стояли силы, хоть бы немного болеющие за интересы страны, Крым мог бы вернуться в состав России намного раньше. И с куда меньшими сложностями. Воля крымчан была именно такой.2 октября в Симферополе был похоронен политический деятель, которого можно назвать лидером первой «крымской весны». Речь о первом и единственном президенте Республики Крым Юрии Мешкове, который ушел из жизни 29 сентября в подмосковном Красногорске в возрасте 73 лет. Далеко не все, кто так или иначе выступал в те годы за воссоединение Крыма с Россией, были соратниками Мешкова, но теперь даже его былые противники, выражая соболезнования, отметили немалые заслуги этого человека, подчеркнув, что он был истинным патриотом.Родился Юрий Александрович 25 октября 1945 года не в Крыму, а в Днепропетровской области, однако его детство проходило в Симферополе. Он выходец из русско-украинской семьи. В 1977 году Мешков окончил юридический факультет МГУ, после чего трудился следователем в Крымской областной прокуратуре (позже стал старшим следователем). В его биографии также плавание на научно-поисковом судне «Скиф». Как он говорил в одном из интервью, в прокуратуре «стало душно», поскольку бороться с преступностью было очень непросто в условиях, когда большое начальство покрывало преступников. Кроме того, он переживал по поводу некоторых решений Михаила Горбачева, в частности, антиалкогольной кампании — в результате она ударила именно по Крыму, где варварски вырубались виноградники.В 1990 году Мешков занялся политикой. Стал депутатом Крымского областного Совета. Какое-то время он был в стане так называемых демократов, возглавлял местный «Мемориал». В 1991 году выступил против ГКЧП. Сразу же после развала Советского Союза Мешков выступал за то, чтобы Крым сперва обрел независимость, а затем — присоединился к России. Основал Республиканское движение Крыма, позже — возглавил Республиканскую партию Крыма. Эти организации затем играли большую роль в создании Русской общины Крыма.23 октября депутаты Верховного Совета Крымской АССР (бывшего Крымского областного совета) приняли закон, в соответствии с которым на полуострове должен был пройти референдум о статусе Крыма. Однако референдум решили не проводить. В знак протеста против срыва голосования Мешков объявил голодовку и держал ее 12 суток, до тех пор, пока его не отправили в больницу.Борьба за референдум о выходе полуострова из Украины продолжилась. Республиканское движение Крыма, которое возглавлял Юрий Александрович, собрало подписи за проведение такого плебисцита, но и эта попытка была заблокирована Верховным советом Крыма.В 1992 году была принята Конституция Республики Крым. Полуостров был определен в составе Украины. Однако по этой Конституции Республика имела некоторую свободу, в частности, право вступать в отношения с другими странами. Кроме того, был учрежден пост президента Республики Крым, выборы которого должны были состояться в январе 1994 года. Мешков решил баллотироваться на этот пост. Его блок назывался коротко и ясно — «Россия». В ходе предвыборной кампании Юрий Александрович пережил покушение на свою жизнь.Во второй тур выборов Мешков вышел вместе со своим главным конкурентом — главой Верховного совета Республики Николаем Багровым. И одержал над ним убедительную победу — 73% голосов избирателей.На посту главы Республики политик стремился к сближению Крыма с Россией. Среди его планов — введение рублевой зоны, военный и политический союз с Москвой, российское гражданство для крымчан. Своим первым указом Мешков ввел на крымской территории московское время. Он постоянно обращался к президенту РФ Борису Ельцину, прося поддержки. Но не получал ее.Следует также отметить, что главный законодательный орган России, Верховный совет, еще в мае 1992 года заявил о том, что присоединение Крыма к Украине с самого начала было незаконным, решение об этом — ничтожным с юридической точки зрения. Однако как раз 26 лет назад, в октябре 1993 года, Верховный совет России, как известно, был расстрелян из танковых орудий, и решение по Крыму принимали совсем другие люди.Итак, поддержки от Москвы Мешков так и не получил. За исключением тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, но этого было недостаточно. Ведь власти Украины во главе с президентом Леонидом Кучмой тоже не сидели без дела, видя в Крыму устремления в сторону России.17 марта 1995 года Украина ликвидировала Конституцию Республики Крым. Таким образом Киев серьезно ограничил автономию полуострова. Упразднился и пост президента РК. В Симферополь был направлен украинский спецназ.Мешков, однако, принял решение сопротивляться, забаррикадироваться в собственном кабинете. Оттуда его в бессознательном состоянии увезли в больницу. Как потом говорил сам Юрий Александрович, его попросту отравили. Тогда люди, поддерживавшие своего главу, передавали ему еду, и кто-то под этим прикрытием принес отравленное блюдо. При этом СБУ запретило оказывать Мешкову медпомощь, и его спасли офицеры Черноморского флота России, вывезя за пределы Республики через Керченский полуостров.С тех пор политик жил в Москве. В 2011 году он попытался приехать в Крым (там скончалась его супруга Людмила). Однако власти Украины схватили его и депортировали на срок 5 лет. В следующий раз Мешков смог посетить Крым только после того, как полуостров наконец-то был воссоединен с Россией (причем сам он проголосовать на референдуме не смог). «Народ Крыма вернул мне родину!» — так высказался он.К сожалению, затем Мешков был незаслуженно забыт. Ему не нашлось достойного места в республике. Он достаточно жестко критиковал некоторые аспекты деятельности крымских властей. Весьма характерен случай, когда первый президент Крыма прибыл в Симферополь на пятилетие исторического референдума и был задержан полицией при попытке пройти на праздничные мероприятия. Его приговорили к двум суткам административного ареста, что, конечно, не могло не сказаться на состоянии здоровья уже немолодого человека.Так получилось, что в начале сентября Юрий Мешков поехал на отдых в Турцию, где у него вышел конфликт с сотрудниками отеля. Постояльца не желали селить в забронированный номер, предложив заведомо худший вариант. В итоге он все же добился заселения, но ему резко стало плохо. Инсульт… Юрия Александровича перевезли в Подмосковье, но из болезни он так и не выбрался.— с сожалением говорил Мешков по поводу того, что ему не удалось в 90-е годы привести Крым в родную гавань.А ведь, возможно, если бы тогдашнее российское руководство поддержало бы выбор крымчан, весь процесс возвращения полуострова был бы совсем не таким болезненным. Запад не кричал бы по поводу «аннексии», ведь выступать против Ельцина западным политикам в то время было невыгодно. Да и на Украине еще не пришел к власти настоящий фашизм. Но история не имеет сослагательного наклонения, и сейчас мы имеем то, что имеем… Главное, что Крым наконец-то в России, как этого и хотел президент республики Юрий Мешков. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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