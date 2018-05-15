Politico: в США украинского экс-депутата вызвали для дачи показаний по "делу РФ"

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко, лишенный в 2017 году украинского гражданства, вызван для дачи показаний перед большим жюри присяжных, работающим в рамках расследования утверждений о российском вмешательстве в выборы в США 2016 года. Об этом в понедельник сообщила американская газета Politico.

"Я получил повестку на прошлой неделе", - сказал сам Артеменко изданию, уточнив, что намерен предстать перед жюри в пятницу, как и намечено. Он не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что речь скорее всего пойдет о предложенном им плане урегулирования украинского конфликта, о котором он говорил с юрисконсультом президента США Дональдом Трампом Майклом Коэном.

Спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию в отношении РФ в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых пятеро американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.