«Главное – увести эти страны из сферы влияния России, а не принять в Евросоюз»

«Так называемое «трио» – три наиболее мотивированных на вступление в Евросоюз участника программы «Восточное партнёрство» для бывших советских республик – хочет убедить Брюссель продолжать сближение. При этом все три бывших советских республики признают, что в ближайшее время об их членстве в ЕС и речи быть не может»,

– пишет американское издание Politico.

По мнению издания, для этих трёх стран главное – это выгодная дружба с Евросоюзом, хотя и Брюсселю более тесные отношения с «трио» могло бы пойти на пользу, ведь главное – увести эти страны из сферы влияния России. В то же время в Европе опасаются, что более тесные отношения ЕС и «трио» может привести к нестабильности в регионе или стать причиной конфликтов.

Тем временем и в самом «трио» дела идут не лучшим образом – в каждой из трёх стран накопились свои проблемы, напоминает Politico.

Так, украинский президент Владимир Зеленский боится государственного переворота, о чём он так и заявил во время большой пресс-конференции на прошлой неделе, обвинив самого богатого магната страны в заговоре вместе с Россией, что, впрочем, многие политологи на Украине назвали выдумкой.

В Грузии продолжается глубокий затяжной политический кризис, конца которому не видно. Кризис этот парализует работу правительства и грозит утратой всех предыдущих демократических достижений. Попытки же со стороны ЕС вмешаться и решить грузинский внутренний политический конфликт ни к чему не привели.

Что касается Молдавии, отмечает издание, то там сходит на нет первоначальный энтузиазм и тают надежды на новое проевропейское правительство, которое оказалось неспособным решать государственные проблемы.

К тому же после заключения соглашения Молдавии и России по газовым поставкам в эту страну в Брюсселе поговаривают о неких дополнительных обязательствах, которые якобы взял на себя Кишинёв в обмен на лояльные цены на газ, что вызывает некоторое подозрение и недоверие со стороны ЕС. (Ключевое слово здесь – «якобы». – Ред.).

Тем не менее все три страны заявляют о своём твёрдом намерении стать полноправными членами Евросоюза, отмечает Politico.

А в качестве доказательства своего стремления вступить в европейскую семью и доказать свою полезность Украина, например, предлагает Европе воспользоваться её большими газовыми хранилищами. Однако, по мнению издания, вряд ли ЕС согласится на это – в стране слишком нестабильная обстановка.

«Любая перспектива членства в ЕС для этой тройки исчисляется годами. Ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия не получили статуса кандидата на вступление в ЕС. Да этот статус и в любом случае не является гарантией членства. Тем не менее сторонники более тесного сотрудничества с этой тройкой рекомендуют дать им шанс, создать стимулы, которые заставляли бы Украину, Молдавию и Грузию проводить демократические реформы. В противном случае мотивация может исчезнуть через некоторое время»,

– беспокоится автор статьи, ведущий брюссельский обозреватель Politico Дэвид Херзенхорн (David M. Herszenhorn).

Он напоминает, что каждая из трёх стран давно подписала соглашение о политической ассоциации с ЕС, все они уже получили определённый доступ к единому европейскому рынку. Однако в Брюсселе не скрывают – это не является гарантией членства. Тогда как депутат Европарламента литовец Андрис Кубилюс предупреждает, что нельзя отталкивать эти страны, так как в последнее время после значительного прогресса по пути развития демократии наблюдается регресс, поэтому ЕС должен быть готов сделать больше для этих стран, если не хочет их потерять. По его мнению, необходимы более активные дипломатические усилия со стороны Брюсселя.

«Важно поставить перед троицей амбициозные, ощутимые и достижимые цели для более тесной интеграции с ЕС без неминуемых простоев и разочарований из-за официальной заявки на членство. И поскольку вопрос с членством не будет решён в обозримом будущем, перед этими странами необходимо поставить некие промежуточные цели, которые бы стали для них маяками»,

– настаивает евродепутат Кубилюс, который явно переживает, что трём странам может надоесть ждать, когда откроются европейские двери.

Другими словами, предлагается между совсем недостижимой большой морковкой под названием Евросоюз развесить много маленьких морковок, до которых можно будет при очень большом желании дотянуться. Вот и будет занятие у троицы на следующее десятилетие…