Politico: США отменили военную помощь Украине из-за встречи Путина с Байденом

США решили временно приостановить пакет военной помощи Украине. Поводом для отмены отправки вооружения стоимостью в 100 миллионов долларов стали слишком высокие ставки перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом.

Американское издание Politico сообщает, что данные о приостановке военной помощи Украине сообщили сразу четыре человека, близких к ситуации. Изначально вооружение Украине предполагалось отправить из-за обеспокоенности Пентагона в связи с "наращиванием военной мощи России вблизи границы".

Также источник издания заявляет, что "посылка цела и может быть отправлена в Киев".

По данным Politico, в пакет американской военной помощи вошли системы ПВО малой дальности, различное стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

С 2014 года США предоставили Украине помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов.