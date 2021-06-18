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Politico: США отменили военную помощь Украине из-за встречи Путина с Байденом
18 июня 2021, 21:40 • 138 • Политика
США решили временно приостановить пакет военной помощи Украине. Поводом для отмены отправки вооружения стоимостью в 100 миллионов долларов стали слишком высокие ставки перед встречей Владимира Путина с Джо Байденом.
Американское издание Politico сообщает, что данные о приостановке военной помощи Украине сообщили сразу четыре человека, близких к ситуации. Изначально вооружение Украине предполагалось отправить из-за обеспокоенности Пентагона в связи с "наращиванием военной мощи России вблизи границы".
Также источник издания заявляет, что "посылка цела и может быть отправлена в Киев".
По данным Politico, в пакет американской военной помощи вошли системы ПВО малой дальности, различное стрелковое оружие и противотанковое вооружение.
С 2014 года США предоставили Украине помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
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