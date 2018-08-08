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Politico: Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению
08 августа 2018, 05:24 • 23 • Политика
ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин представил своему американскому коллеге Дональду Трампу на встрече в Хельсинки ряд конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космосе. Об этом во вторник сообщила газета Politico, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении российский документ, описывающий предложения, переданные Путиным Трампу на саммите в финской столице 16 июля.
Согласно данным, изложенным Politico, предложения Москвы предусматривают также продление на 5 лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
В середине июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.
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