Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бесконтрольный выстрел: как истребитель ВВС Испании по ошибке запустил боевую ра...
Путин поддержал создание в Воронеже особой экономической зоны
Странная война: союзники США купили немного «Аль-Каиды»
На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
Главная / Политика

Politico: Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению

08 августа 2018, 05:24  •  23 • Политика

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин представил своему американскому коллеге Дональду Трампу на встрече в Хельсинки ряд конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космосе. Об этом во вторник сообщила газета Politico, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении российский документ, описывающий предложения, переданные Путиным Трампу на саммите в финской столице 16 июля.

Согласно данным, изложенным Politico, предложения Москвы предусматривают также продление на 5 лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В середине июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

23
Источник
Похожие новости
07 августа 2018, 03:24
Источник: встреча с задержанным в Бостоне россиянином может состояться уже во вторник
06 августа 2018, 14:24
Избирком не зарегистрировал Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья
06 августа 2018, 20:54
Посольство РФ назвало вбросом статью Guardian о запросе об экстрадиции двух россиян

08 августа 2018, 05:24
Сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке встретились с задержанным ФБР россиянином
08 августа 2018, 05:24
Politico: Путин представил Трампу в Хельсинки конкретные инициативы по разоружению
07 августа 2018, 03:24
Медведев назвал расширение НАТО безусловной угрозой для РФ
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
03 августа 2018, 07:09
Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
02 августа 2018, 08:24
Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?
01 августа 2018, 18:08
Лестница в небо. К власти рвутся бандой (М. Хазин, Д. Таран)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.