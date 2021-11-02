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Politico показало стянутую к "границе Украины" танковую элиту России. Но промахнулось

02 ноября 2021, 07:05  •  103 • Политика
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, как утверждается, показывают размещённую "на границе с Украиной" танковую элиту России. СМИ утверждает также, что Россия якобы концентрирует не только танки, но и другую военную технику в Смоленской области.
Как утверждает американское издание Politico, в редакцию были переданы "новые изображения, сделанные Maxar Technologies. По информации издания, на фото демонстрируется "скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Белоруссией".
По утверждению издания, новые снимки якобы подтверждают более ранние сообщения о том, что наша страна концентрирует войска и военную технику "на границе с Украиной".
Однако СМИ упускает тот факт, что обозначенный город с Украиной не граничит - отделён от неё Брянской областью.
В публикации же утверждается, что наша военная техника (включая основные боевые танки Т-80У и самоходную артиллерийскую установку) якобы расположена "недалеко от северной границы Украины". Сюда же, как пишет издание, мол, стянута и "элитная 1-я гвардейская танковая армия" России.
"Согласно анализу Джейн, армия "предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий", - говорится в публикации.

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