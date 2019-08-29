Politico: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине

• 14 • Украина

Пентагон по итогам обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

AFP

«Министерство провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», — заявил изданию собеседник в оборонном ведомстве США. По его словам, результаты обзора были представлены Белому дому. Ранее СМИ сообщили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву. Как отмечалось, американский лидер хочет убедиться, что выделенные средства используются в интересах Вашингтона.

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