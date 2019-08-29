Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕКА решило не нарываться на грубость
НАТО не может обучить на Украине "глупых, ленивых и жадных пьяниц"
Робот Федя как объединительная сила для россиян
Политический счёт: в конгрессе США заявили о задержке военной помощи Украине
Главная / Украина

Politico: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине

29 августа 2019, 20:54  •  14 • Украина
Пентагон по итогам обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
 
AFP
 

«Министерство провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», — заявил изданию собеседник в оборонном ведомстве США.

По его словам, результаты обзора были представлены Белому дому.

Ранее СМИ сообщили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Киеву. 

Как отмечалось, американский лидер хочет убедиться, что выделенные средства используются в интересах Вашингтона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 20:54
В Совфеде оценили обозначенные Зеленским главные задачи Верховной рады
29 августа 2019, 20:54
Politico: Пентагон выступил за сохранение военной помощи Украине
29 августа 2019, 17:39
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
29 августа 2019, 14:24
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
28 августа 2019, 22:09
В Раде рассказали о причинах выделения кредитов МВФ Украине
29 августа 2019, 17:39
В партии Зеленского призвали отбирать у депутатов мандаты за прогулы
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
29 августа 2019, 01:39
"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ульт...
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед по...
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 19:39
Парадоксальная Сирия: В «котле»… турки
25 августа 2019, 19:39
"Сердце кровью обливается": Поддержавший Майдан Горбунов мучается из-за "плохих отношений с Россие
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
29 августа 2019, 04:54
"Будут топить людей шоколадного фюрера": Эксперт об уголовном деле против спикера Рады
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.