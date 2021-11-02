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Politico оконфузилось с русскими танками на "границе с Украиной"

02 ноября 2021, 08:50  •  183 • Политика
Издание Politico со своей статьёй о том, что на "границе с Украиной" якобы расположились русские танки. И даже публикует спутниковые снимки в качестве доказательств. Интернет-пользователи указали на то, что американское издание с этой публикацией явно оконфузилось, поскольку речь идёт границе с Белоруссией, а не Украиной. "На морском берегу Белоруссии фактически", - шутят в соцсетях.
Напомним, американское издание Politico вышло с публикацией о том, что Россия якобы стягивает войска к "границе с Украины" и, мол, танковая элита уже там стоит. В качестве доказательств своим утверждениям издание публикует несколько спутниковых снимков.
Однако, речь идёт о городе в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией, а не с Украиной.
На конфуз Politico с танковой элитой России на "границе с Украиной" обратили внимание и интернет-пользователи. РЕН ТВ публикует некоторые отклики.
"На морском берегу Белоруссии фактически", - отшутился один из интернет-пользователей.
Другой, вторя ему, пишет про подводную лодку, которая "всплыла у берегов Белоруссии".
Третий комментатор иронизирует пор то, что "ещё на Ростовских горных перевалах несколько колонн засекли".
Были и те, кто вообще возмутился слежкой за нашими танками, интересуясь, "кто им разрешил снимать нашу военную технику на нашей границе?".

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