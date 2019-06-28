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Politico: Майя Санду признаёт, что союз с социалистами – временное решение

28 июня 2019, 04:24  •  84 • Украина
Премьер-министр РМ: «Правительство не будет принимать решений, которые бы противоречили обязательствам Молдовы перед ЕС и США»
Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду дала телефонное интервью американской газете Politico, в котором она уверила издание, что будущее Молдовы лежит на Западе, несмотря на то, что её партнёры по коалиции думают иначе.
Хотя коалиция Майи Санду и Игоря Додона формально и основана на реализации соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, подписанного в 2014 году, Politico отмечает, что партнёры ACUM по коалиции являются «открытыми сторонниками российской внешней политики», сама же Санду «очень критически относится к этому вопросу и хорошо осведомлена об интересах Москвы в регионе».
«Это партнёрство не является идеальным решением, но это был единственный способ освободить страну от власти олигархического режима. Мы знаем, что есть некоторые риски», – сказала Санду.
Издание напоминает, что «в конце прошлого года ЕС приостановил оказание помощи из-за ухудшения верховенства закона и демократии, вызванного отменой выборов мэра Кишинёва, на которых победил кандидат от оппозиции».
Сегодня Майя Санду уверено говорит, что всё меняется.
«Мы осознаём тот факт, что нам в Молдове нужно лучше выполнять домашнее задание. Тогда мы увидим, что ЕС будет по-другому относиться к идее евроинтеграции Молдовы», – считает премьер и добавляет, что её правительство «не будет принимать решений, которые бы противоречили обязательствам Молдовы перед ЕС и США».
ЕС всячески поддерживает Молдову. Йоханес Хан, комиссар по расширению ЕС, был первым иностранным чиновником, посетившим эту страну после того, как премьер-министр Майя Санду приняла присягу. Еврокомиссар дал понять, что как только Молдова выполнит определённые условия, Евросоюз сразу возобновит поддержку страны.
Премьер напомнила, что для Молдовы самая важная поддержка – финансовая. Кишинёв также ожидает европейскую помощь в сфере сельского хозяйства и в энергетике.
Впрочем, отмечает Politico, никто не может сказать точно, сколько проживёт новое правительство Молдовы, ведь всего несколько месяцев назад сегодняшние партнёры по коалиции были врагами, и у них было слишком много разногласий. В частности – из-за того, что социалисты поддерживают внешнюю политику России.
Поэтому во всех беседах с представителями России Майя Санду подчёркивала, что её блок ACUM является проевропейской партией и на каждой встрече требовала, чтобы Россия вывела своих миротворцев из Приднестровья.
«В то же время мы открыты для поиска путей улучшения коммерческих и экономических отношений между Молдовой и Россией», – признаёт премьер.
Также Майя Санду рассказала корреспонденту Politico, что она рассчитывает на помощь нового президента соседней Украины Владимира Зеленского в уничтожении коррупционных и контрабандных схем на территории Молдовы, поскольку эти схемы были выстроены лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком совместно с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.
«Теперь мы ожидаем, что киевские власти внесут свой вклад в ликвидацию этих схем», – надеется Санду. Она понимает, что избавление от коррупции не будет лёгкой задачей. Однако она полна решимости провести «генеральную уборку в своей стране» и «как только начнёт работать новый главный прокурор, эта уборка начнётся всерьёз», – констатирует издание.
Пока, правда, со схемами Плахотнюка помогает бороться не Украина, а Россия…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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