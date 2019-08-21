Политическому кризису ищут лекарство: Президент Италии принял отставку Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку главы правительства Джузеппе Конте. Об этом пишет "Парламентская газета".

В рамках диалога глава государства попросил Конте и членов его правительства продолжить работу до конца политического кризиса. Он также назначил консультации с представителями парламентских фракций и именитыми политическими деятелями страны. Первые переговоры пройдут уже 21 августа.

Причиной последних событий в Италии стало решение партии "Лига" передать на рассмотрение в Сенат резолюцию о недоверии команде Джузеппе Конте.

После этого один из лидера партии и действующий вице-премьер Маттео Сальвини объявил о прекращении существования правящей коалиции и потребовал провести досрочные выборы. В ответ Конте возложил на Сальвинии ответственность за кризис.