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Политическому кризису ищут лекарство: Президент Италии принял отставку Конте
21 августа 2019, 01:54 • 48 • Политика
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Джузеппе Конте и теперь ищет лекарство для урегулирования политического кризиса, охватившего страну.
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку главы правительства Джузеппе Конте. Об этом пишет "Парламентская газета".
В рамках диалога глава государства попросил Конте и членов его правительства продолжить работу до конца политического кризиса. Он также назначил консультации с представителями парламентских фракций и именитыми политическими деятелями страны. Первые переговоры пройдут уже 21 августа.
Причиной последних событий в Италии стало решение партии "Лига" передать на рассмотрение в Сенат резолюцию о недоверии команде Джузеппе Конте.
После этого один из лидера партии и действующий вице-премьер Маттео Сальвини объявил о прекращении существования правящей коалиции и потребовал провести досрочные выборы. В ответ Конте возложил на Сальвинии ответственность за кризис.
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