«Политическое вмешательство»: как сенаторы в США предлагают заблокировать «Северный поток — 2»

Группа американских сенаторов обратилась к Госдепартаменту и Минфину США с требованием заблокировать строительство «Северного потока — 2». В письме говорится, что российский проект «несёт угрозу» европейским партнёрам. Якобы из-за необходимости покупать российское топливо у Европы остаётся всё меньше денег на развитие альтернативных источников энергии. Отмечается, что из-за нового трубопровода могут пострадать интересы Украины, а также самих Соединённых Штатов. В связи с этим администрацию Трампа призывают снова применить закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и ввести новые ограничения в отношении России. О том, что на самом деле стоит за беспокойством американских законодателей, — в материале RT.

В США призвали заблокировать проект «Северный поток — 2». С таким требованием выступили 39 сенаторов, которые отправили запрос в Госдепартамент и Министерство финансов Соединённых Штатов.

В общении к главе Минфина Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану говорится, что российский трубопровод опасен для Европы, так как делает её более зависимой в энергетическом и политическом плане.

«Северный поток — 2» сделает американских союзников и партнёров в Европе более уязвимыми перед деспотизмом и враждебным влиянием Москвы. Этот дорогостоящий и ненужный проект принудит клиентов «Газпрома» оплачивать его и в дальнейшем укрепит фактическую монополию России как поставщика природного газа в регионе», — говорится в заявлении.

Как считают американские сенаторы, именно из-за закупки российского топлива европейские партнёры не смогут развивать альтернативные источники энергии.

«Слишком долго европейские народы были заложниками российского политического давления на целый ряд областей из-за своей зависимости от «Газпрома»… Госдепартамент и другие исполнительные ветви власти должны продолжать открыто выражать своё неодобрение этого нецелесообразного проекта», — отмечают сенаторы.

По их мнению, «Северный поток — 2» угрожает интересам и самих Соединённых Штатов.

«Европейские компании забыли спросить»

Между тем эксперты сходятся во мнении, что подобное выступление американских сенаторов свидетельствует о желании истеблишмента США контролировать своих союзников. За апелляцией к перечисленным выше факторам скрывается стремление решать вопросы бизнеса и конкуренции политическими методами.

«Сам факт этого выступления свидетельствует о том, что есть силы, которые пытаются политически помешать реализации коммерчески привлекательного и в то же время необходимого для энергетической безопасности Европы проекта. Как будто бы крупнейшие европейские компании забыли спросить этих сенаторов, что для них является коммерчески привлекательным проектом, а европейские политики — что лучше для энергетической безопасности ЕС», — рассказал RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это явное вмешательство, давление и попытка использовать неправовые методы в конкурентной борьбе», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его мнению, первоочередной задачей для Вашингтона является устранение России с конкурентных рынков и разрыв её взаимовыгодных связей с ЕС.

Помимо этого сенаторы не забыли привести и тему Украины в качестве аргумента против российского проекта. Они подчеркнули, что она значительно пострадает от трубопровода, так как может лишиться статуса транзитёра.

«Мы обеспокоены тем, что «Северный поток — 2» может порвать экономику Украины и других стран — транзитёров газа в Центральной Европе, позволив России безнаказанно сократить или даже прекратить снабжение газом этих стран... Транспортировка российского природного газа в Европу критически важна для экономики Украины и обеспечивает страну важными рычагами в отношениях с Россией», — подчёркивается в обращении.

Reuters

В связи с этим сенаторы считают, что администрации Дональда Трампа стоит снова обратиться к закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), чтобы воспрепятствовать строительству трубопровода. Они уверены, что, применив этот закон, США поддержат «европейскую энергетическую безопасность».

Сознательный шаг

Однако, по мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, «забота» сенаторов о европейских коллегах вызывает вопросы. Он отметил, что страны ЕС прекрасно понимают, кто представляет большую угрозу для их энергетической безопасности — Россия, которая стабильно поставляет газ уже более 50 лет, или Украина, в 2014 году дискредитировавшая себя отбором топлива.

«Мы видим движение европейского бизнеса, который вкладывает деньги в «Северный поток — 2». То есть эти люди не считают, что «Северный поток — 2» является коммерчески необоснованным. Эти люди считают, что риски, связанные с украинским транзитом настолько велики, что лучше вложиться в строительство обходных путей. А США выступают здесь в своём традиционном стиле, заявляя, что это бессмысленный проект, который ещё и вред принесёт. Видимо, они хотят сказать, что люди в Европе, занимающиеся вопросами поставок, потребления и распределения газа, хуже знают свои потребности, чем сенаторы США, чья квалификация в этой теме, мягко говоря, не очень велика», — заявил Фролов в беседе с RT.

Он добавил, что «ужасы» о несвободной и зависимой Европе, которые так ярко обрисовали американские политики, Вашингтон пропагандирует ещё со времён существования СССР.

«Политика США в отношении газовых проектов, связывающих Россию и в первую очередь страны Старой Европы, не меняется уже более 50 лет. Рассказы о том, что с этим газом придёт коварное красное влияние, коммунистический хаос и прочая агитация и низкосортная пропаганда, была тогда, есть и сейчас. Но, вне зависимости от всего того, что является оценочными вещами, Европе нужен был сначала советский, а теперь российский газ. «Северный поток — 2» является средством удовлетворения объективных потребностей. Существует ли альтернатива? Как показала практика, которую мы наблюдаем с 2009 года, — нет», — заключил эксперт.