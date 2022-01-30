Политическое соло: как Британия хочет наладить отношения с Россией и при этом нарастить военный контингент в Европе

В Лондоне рассчитывают на улучшение отношений с Москвой после визита в Россию глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона. Вместе с тем британские власти намерены удвоить свой военный контингент в Эстонии, а Форин Офис объявил о намерении ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Эксперты считают, что власти Соединённого Королевства пытаются заработать политические очки на мировой арене, используя текущую ситуацию в своих целях.

Задачей министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главы Минобороны страны Бена Уоллеса в ходе предстоящего визита в Россию будет улучшение отношений между Лондоном и Москвой. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Бориса Джонсона, которое цитирует газета Financial Times.

«Их попросят наладить отношения с правительством Владимира Путина и способствовать деэскалации», — говорится в документе.

Инициатором переговоров с Москвой по линии обоих ведомств выступил Лондон. 17 января Уоллес направил министру обороны РФ Сергею Шойгу приглашение посетить столицу Великобритании для обсуждения вопросов в сфере безопасности. Через несколько дней Шойгу предложил британскому коллеге также провести переговоры в Москве, заявив о готовности обсудить все насущные вопросы. Уоллес приглашение принял, однако 27 января в комментарии BBC заявил, что не ожидает какого-либо дипломатического прорыва по итогам своего визита в Россию.

Контакт по дипломатической линии также был инициирован Лондоном — об этом со ссылкой на осведомлённые источники 22 января сообщили агентства ТАСС и РИА Новости. По их данным, Трасс запросила у российской стороны возможность прибыть в Москву для проведения переговоров с Сергеем Лавровым. Позднее информацию о подготовке визита подтвердил и сам министр иностранных дел РФ. По его словам, дата визита уже согласована.

Напомним, последний раз визит главы МИД Великобритании в Россию состоялся в декабре 2017 года. Тогда этот пост занимал Борис Джонсон.

Воинственный настрой

Стоит отметить, что, говоря о желании улучшить отношения с Москвой, на Даунинг стрит одновременно заявили и о намерении нарастить британский контингент в Эстонии с целью сдерживания «российской агрессии» в отношении Украины. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что численность британской военной группировки может быть увеличена до 1,8 тыс. человек. Помимо этого в прибалтийскую республику будет направлено оборонительное оружие.

«Этот шаг ясно дал бы Кремлю понять, что мы не потерпим дестабилизирующей деятельности с его стороны и перед лицом российской враждебности всегда будем заодно с нашими союзниками по НАТО», — заявили в правительстве Джонсона.

Также Лондон подтвердил готовность в случае необходимости направить союзникам по НАТО военные самолёты, корабли и военных специалистов. В частности, оперативно сменить дислокацию готов британский авианосец HMS Prince of Wales.

Британский авианосец HMS Prince of Wales

Legion-Media

© Neil Watkin

По данным Financial Times, сейчас в Эстонии в рамках миссий Североатлантического альянса размещены 900 британских военных, ещё 150 человек входят в состав батальона НАТО в Польше и 100 британских солдат находятся на Украине.

Однако лейбористы раскритиковали оборонные планы Бориса Джонсона, заявив, что таким образом он пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании.

По словам парламентария от Лейбористской партии Джона Хили, правительство «парализовано хаосом», царящим внутри страны, который оно «само же и породило». При этом Хили считает, что для поддержки Украины Лондону следует ввести более жёсткие санкции против Москвы.

«Однако вместо того, чтобы вести за собой, премьер-министр играет в догонялки с другими мировыми лидерами. Великобритания должна сыграть свою роль в поддержании международного единства, необходимого для оказания помощи Украине, путём создания самого жёсткого пакета возможных санкций», — завил Хили в интервью газете The Independent.

По его мнению, власти должны составить реестр зарубежных организаций, чтобы было ясно, кто владеет собственностью и активами в стране. Хили считает, что на этот шаг Лондон должен пойти, поскольку Вашингтон опасается за будущее планируемых санкций против руководства РФ из-за толерантности Великобритании в отношении проходящих через Лондон финансовых потоков. В частности, об этих опасениях рассказали газете Times источники в американских дипломатических кругах.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

AP

© Olivier Matthys

Между тем Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News 30 января заявила, что британское правительство намерено обновить санкционное законодательство, чтобы расширить его действие.

«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства... В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине», — сказала глава МИД.

Она также отметила, что Лондон собирается расширить круг лиц, которые попадут под ограничительные меры. При этом министр отказалась раскрывать информацию о том, какие именно санкции планирует ввести британское правительство, и кто попадёт под их действие.

Демонстрация самостоятельности

Опрошенные RT эксперты отмечают, что нынешние противоречивые заявления британский властей говорят о том, что они пытаются всеми способами восстановить на мировой арене своё реноме как самостоятельной военно-политической единицы. Поэтому Лондон делает ставку сразу на два пути развития отношений с Россией: с позиции дипломатии и с позиции силы, чтобы оценить, какая линия будет более эффективной.

«Наладить диалог с Москвой как одним из ключевых центров глобальной силы — это вопрос престижа для Лондона, который и сам пытается позиционировать себя в этом качестве», — пояснил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Ведь последние несколько лет стали для Британии тяжелейшим периодом в её новейшей истории. Страну раздирали противоречия, связанные с брекситом, новой ролью Британии в мире и с мерами по борьбе с пандемией», — добавил эксперт.

По его словам, Великобритания сейчас пытается утвердиться в роли флагмана западного мира, поэтому Евросоюз и США воспринимаются ей скорее как конкуренты, нежели партнёры.

«НАТО выступает площадкой, на которой Вашингтон, Брюссель и Лондон реализуют свои геополитические амбиции. Для британцев наращивание военного присутствия в Восточной Европе и странах Балтии — это один из способов укрепления своих позиций на мировой арене. Поэтому они используют украинский кризис в качестве предлога для переброски дополнительных сил», — пояснил аналитик.

В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков предположил, что Великобритания, отправляя министров в Москву, признаёт, что план стран Запада запугать Россию не удался.

«РФ — очень серьёзный внешнеполитический игрок, чей статус на мировой арене невозможно понизить и с которым не получится разговаривать лишь с позиции силы. Поэтому сейчас министры едут, чтобы прощупать почву, на какие темы Москва будет готова говорить и по каким из них можно рассчитывать на компромисс», — сказал Ермаков.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина также напомнила, что сегодня Лондон активно апробирует свою новую стратегию «глобальной Британии».

«В её рамках британские власти демонстрируют свою инициативу в НАТО и на дипломатическом треке, намереваясь вести с Россией переговоры усилиями сразу двух министров. Таким образом Лондон пытается восстановить свои мировые функции, которые до относительно недавнего времени были им делегированы Брюсселю», — отметила Ерёмина.

Вместе с тем Трасс и Уоллес во время визита в Москву будут придерживаться тактики «жёсткого диалога», полагает эксперт.

«Так Лондон видит возможность заявить о себе как о мировом центре, равном США. Чтобы быть не в оркестре западных стран, которые хором заявляют о своей обеспокоенности «российской агрессией», а солировать, используя ситуацию вокруг Украины в своих интересах. Британцам сейчас важно поднять престиж своего правительства», — подытожила аналитик.