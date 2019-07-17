«Политическое расследование»: что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек. За прошедшие годы, по мнению экспертов, несмотря на выдвинутые обвинения в адрес России и ополченцев самопровозглашённых республик, следствие так и не приблизилось к установлению истинных виновников произошедшего. Важную информацию, которую предоставляет Москва, Совместная следственная группа (ССГ) под руководством Нидерландов игнорирует. Данные, которые свидетельствуют о причастности Киева к случившейся трагедии, также остаются без внимания. По мнению опрошенных RT аналитиков, страны Запада пытаются превратить дело MH17 в рычаг давления на Россию.

17 июля 2019 года исполняется пять лет со дня катастрофы малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, над Восточной Украиной. Погибли 298 человек — преимущественно граждане Нидерландов. Катастрофа произошла в районе боевых действий между формированиями самопровозглашённых республик Донбасса и вооружёнными силами Украины.

На следующий же день западные СМИ обвинили в случившемся ополченцев и Россию. Позже к аналогичным выводам пришли и эксперты Совместной следственной группы (ССГ) под руководством Нидерландов (в неё также входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины).

В пятую годовщину трагедии Европейский союз призвал Москву признать ответственность за катастрофу. Об этом говорится в декларации Совета Европы. Кроме того, авторы документа призывают РФ к сотрудничеству в рамках расследования. В то же время никаких доказательств причастности России к крушению Boeing в Донбассе нет, а данные, которые Москва направляла ССГ, по-прежнему игнорируются. Точка в расследовании случившегося до сих пор не поставлена.

Политика против права

По версии, озвученной ещё в мае 2018 года Совместной следственной группой, самолёт авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года ракетой серии 9М38 ЗРК «Бук», который попал в зону боевых действий якобы из России. 19 июня 2019 года ССГ назвала имена первых четырёх подозреваемых: бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, его бывшего заместителя Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. Они якобы были причастны к транспортировке зенитно-ракетного комплекса на восток Украины.

Члены Совместной следственной группы (ССГ) во время пресс-конференции по итогам расследования по делу о крушении самолёта Boeing MH17

РИА Новости

© JIT MH17 (Joint Investigation Team – ССГ – Совместная следственная группа)

Руководство прокуратуры и национальной полиции Нидерландов, представители которых участвуют в деятельности ССГ, заявило, что готово к преследованию вышеупомянутых лиц, и направило международные запросы на их арест. По признанию нидерландских правоохранителей, частично их выводы основываются на данных криминалистической экспертизы и фотографиях со спутников, а также на информации из социальных сетей. Заявления ССГ практически повторяют доводы британского портала Bellingcat, также выстраивающего обвинения в адрес России на основании данных соцсетей. По информации WikiLeaks, этот ресурс ориентирован на спецслужбы США и Великобритании.

Судебный процесс в отношении четырёх подозреваемых, как сообщает нидерландская полиция, должен начаться 9 марта 2020 года в окружном суде Гааги.

«Расследование крушения MH17 — это политическое расследование, — заявил в разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. — На последней конференции ССГ они не нашли ничего лучше, как просто назвать имена четырёх известных ополченцев и приписать им организацию крушения Boeing 777. При этом не были взяты в расчёт ни документы, ни результаты анализа моделирования ситуации, которые предлагает Россия».

Как отмечают эксперты в области международного права, квалификация и полномочия членов CСГ вызывают вопросы.

«С точки зрения международного права очень странно, что какие-то страны между собой договорились и создали общую следственную группу по расследованию, по сути, уголовного дела, — отметил в интервью RT авиаюрист Алексей Елтунов. — Но неясно, были ли в этой группе профессионалы в области расследования уголовных дел. На данный момент говорить о квалифицированно проведённом расследовании я не могу».

Ещё один момент, на который обратил внимание эксперт, — ССГ пытается совместить полномочия технической комиссии и органа, ведущего уголовное расследование. Обычно эти функции разделены.

«Традиционно для расследования авиационных происшествий создаётся межавиационная комиссия, но эта комиссия не расследует уголовное дело, она устанавливает причины и причинно-следственные связи крушения того или иного воздушного судна, — отмечает эксперт. — Имеют место комиссии, но эти комиссии не имеют права обвинять и выдавать обвинительные заключения, они просто устанавливают факт крушения и его причины».

По словам Алексея Елтунова, «расследованием должны заниматься специализированные органы, а не группы людей, собранных идейно-политическим моментом или ещё по каким-то соображениям».

В соответствии со статьёй 26 и приложением 13 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года такое расследование должно было проводиться по достижении договорённости между Малайзией, компанией, которой принадлежало воздушное судно, и Украиной, где произошла катастрофа. Проходить оно должно было по процедуре, рекомендованной Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

При этом в международно-правовом документе особо подчёркивается, что целью такого расследования не должно было стать «установление доли чьей-либо вины или ответственности», а лишь исключительно предотвращение таких инцидентов в будущем. Однако в случае MH17 все эти нормы были нарушены: от выдвижения на первый план в расследовании Нидерландов до предъявления обвинений со стороны ССГ.

По словам доцента МГИМО Николая Топорнина, пока в расследовании крушения MH17 «вопросов больше, чем ответов».

«Ясно только одно: ракету запустили с территории Донбасса. Но кто её запустил и зачем, остаётся до конца не выясненным, — подчеркнул в беседе с RT Топорнин.

По его мнению, выводы, которые сделали в Совместной следственной группе, были поспешными, потому что не были подкреплены различными следственными мероприятиями. Кроме того, эксперт считает, что для проведения объективного расследования ССГ должна была привлечь представителей России и самопровозглашённых республик Донбасса.

«Было желательно, чтобы в расследовании участвовали россияне и донбассовцы, чтобы полностью восстановить картину событий. Но этого почему-то не произошло», — отмечает Топорнин.

По его словам, полномочия ССГ как следственного органа ограниченны, так как он создан решением ряда стран, а не международной организации типа ООН и ИКАО. И если Россия захочет провести собственное расследование, оно будет иметь точно такой же вес, как следствие ССГ.

Неудобные факты

Позиция Совместной следственной группы традиционно вызывает критику России. Как отметил 20 июня президент Владимир Путин, в ССГ «просто назначили виновных» и отказываются от диалога с Россией.

В ответ на обвинения, прозвучавшие 19 июня, в российском МИД отметили, что ССГ проигнорировала «значительный объём информации, предоставленный Россией».

В Москве напомнили, что передали в Нидерланды рассекреченные «технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», «необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии», а также информацию о натурном эксперименте, проведённом производителем ЗРК «Бук» АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Эти факты неудобны для международной группы, так как ставят под сомнение версию о причастности ополченцев к уничтожению самолёта. Например, российские данные первичной радиолокации, обнародованные в 2016 году, противоречат версии ССГ о запуске ракеты из района населённых пунктов Снежное и Первомайское, которые в день трагедии находились под контролем ополченцев.

Кроме того, из натурного эксперимента концерна «Алмаз-Антей», проведённого в 2016 году, следует, что самолёт был уничтожен устаревшей версией ракеты комплекса «Бук». Такие ракеты не стоят на вооружении российской армии, зато есть на складах ВСУ.

В 2018 году Минобороны России рассекретило документы, доказывающие виновность Вооружённых сил Украины в крушении малайзийского Boeing 777: паспорт на сопловой блок и формуляр на двигатель той самой ракеты 9М38, которая, по версии следствия в Нидерландах, сбила MH17. Согласно журналу учёта принятой продукции производителя ракеты — Долгопрудненского научно-производственного предприятия — изделие в 1986 году отправилось в в/ч 20152 — 223-ю зенитно-ракетную бригаду. В советское время эта бригада дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украины. После распада СССР воинская часть вошла в состав ВСУ, а в 2014 году привлекалась к действиям против ополченцев на востоке страны.

Кадр из брифинга Минобороны России с ракетой ЗРК «Бук» и её уникальным номером

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Также российское военное ведомство продемонстрировало признаки фальсификации видеороликов, использовавшихся ССГ. Смонтированное видео якобы подтверждало наличие ЗРК «Бук» на территориях, находившихся под контролем ополченцев.

Неопровержимым доказательством причастности украинской стороны к уничтожению малайзийского Boeing 777, по мнению Минобороны, является запись переговоров украинских военнослужащих в Одесской области во время учений «Рубеж-2016». Тогда полковник ВС Украины Руслан Гринчак в разговоре с другим военным пообещал «сбить ещё один малайзийский Boeing». По информации российского оборонного ведомства, в 2014 году Гринчак командовал 164-й радиотехнической бригадой ПВО Украины, отвечая в том числе за контроль воздушного пространства на юго-востоке страны в момент крушения Boeing 777.

В марте текущего года экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что именно Украина несёт ответственность за катастрофу MH17. А сокрытием следов причастности Киева к инциденту, по его словам, занимались замглавы администрации президента Петра Порошенко Валерий Кондратюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Выгораживая Украину

Тем не менее никаких вопросов к Украине у Совместной следственной группы нет. Запросов на получение необходимых данных (информации диспетчерских служб или РЛС) группа по расследованию инцидента в Киев не направляла. Вместо этого 8 июля на саммите Украина — ЕС Киев и европейские страны призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу MH17. Ранее с аналогичным заявлением выступил и госсекретарь США Майк Помпео.

Более того, как сообщил в июне заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, страна начала передачу Нидерландам материалов своего следствия по крушению Boeing. О методах получения подобных материалов говорит похищение экс-главы ПВО Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха. В начале июня его арестовал суд на Украине.

По информации родственников, украинские спецслужбы накачали пожилого мужчину психотропными препаратами, чтобы под видом инвалида вывезти из ДНР. Как отметила 11 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Цемаха похитили сотрудники СБУ для фальсификации фактов крушения MH17. То, что Цемах стал главой ПВО лишь в октябре 2014 года — через три месяца после крушения самолёта, — по словам министра, украинскую сторону не смущает.

«Поскольку это расследование максимально политизированное, продолжаются и будут продолжаться попытки по обвинению либо России, либо представителей ополченцев ДНР в этом преступлении», — заявил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

В то же время, по словам эксперта, Украина и США занимаются целенаправленным сокрытием фактов, связанных с обстоятельствами MH17.

«Стоит напомнить о трёх важных моментах: до сих пор не представлены переговоры украинских диспетчеров с экипажем самолёта, которые смогли бы совершенно очевидно пролить свет на происходящее. Не представлены данные с американских спутников, которые находились в точке над местом катастрофы. На протяжении прошедших лет Служба безопасности Украины занималась уничтожением всех документов, так или иначе связанных с трагедией», — отмечает политолог.

Асафов напомнил, что за пять лет эксперты Совместной следственной группы так и не посетили территорию, где произошла катастрофа, заявляя, что она по каким-то причинам для них недоступна.

Вместе с тем подозрения в причастности Киева к инциденту с MH17 высказывает не только Россия. Ранее об этом заявлял премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. В конце мая 2019 года он также отмечал, что малайзийским экспертам ограничили доступ к материалам следствия.

«Мы не знаем, почему нам с самого начала не дали принять участие в экспертной работе. В этом инциденте мы наблюдаем слишком сильную политизированность. Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза», — подчеркнул тогда Махатхир.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

Reuters

© Lai Seng Sin

По его словам, к катастрофе могла быть причастна и Украина. 19 июня лидер Малайзии вновь заявил, что в обвинениях, предъявляемых от имени ССГ, «нет никаких доказательств».

В конце мая член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде также выступил с заявлением о том, что Украина может нести ответственность за крушение MH17.

О причастности Украины к трагедии говорит и известный немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла. Ещё в 2014 году от имени погибших в авиакатастрофе граждан Германии он подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Киева. По мнению Гимуллы, Украина виновна в преступном бездействии, так как не закрыла небо над районом боевых действий, где активно применяла авиацию.

Санкционная технология

«У России или ополченцев не было абсолютно никаких мотивов сбивать MH17. Но это никого не волнует, потому что есть заказ на то, чтобы травить Россию, — отмечает Андрей Кошкин. — Это технология, чтобы обложить страну экономическими санкциями, оказать военно-политическое давление. И одним из многих механизмов — рычагов этого давления — является расследование по самолёту рейса МН17, именно поэтому никаких достоверных результатов нет».

По мнению Александра Асафова, главный выгодоприобретатель в этом процессе — Соединённые Штаты.

«Как только удастся на основании самооговора или других сфабрикованных доказательств привязать это дело к России, будут введены санкции. А санкции — это эффективный инструмент недобросовестной экономической конкуренции. По ряду рынков США находятся в напряжённой конкуренции с Россией, например по рынкам поставок углеводородов в Европу или торговле вооружением. Поэтому им нужны всё новые и новые поводы для введения ограничительных мер против России. А обвинение нашей страны в гибели Boeing 777 — это и есть повод для таких санкций».