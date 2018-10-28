«Политическое пространство изжило себя»: Журавлев о возможности создания левоцентристской коалиции

Алексей Журавлев, депутат Госдумы и председатель политической партии «Родина» в разговоре с Царьградом прокомментировал возможность создания левоцентристской партийной коалиции, о которой говорил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. С точки зрения Журавлева, будущим членам такой коалиции еще предстоит согласовать многие вопросы, по которым у них есть определенные разногласия.

«Я бы не стал разделять на правых, левых или центристов. Вообще, на самом деле, я уверен, что народу России вообще все равно, какой ты - правый, левый, зеленый или синий. Важно, чтобы любая политическая структура, тем более если она вновь образована, отражала интересы народа. Политическое пространство изжило себя. Сегодня 70% нашего населения не удовлетворены той партийной системой, которая существует», - заявил политик

С точки зрения Журавлева, все более или менее понимают, чем занимается «партия власти».

«Именно сегодня назрел именно такой период, что если созданная вновь политическая система будет отражать интересы народа, местный патриотизм, патриотизм двора, патриотизм подъезда, тогда она будет востребована. Я бы назвал это народной партией, которая способна отражать именно интересы народа, простого человека», - сказал Журавлев о целях партии.

«Родина» и «Справедливая Россия» на выборах поддержали президента. При этом у партий есть и разногласия. Прежде всего по вопросам внутреннего патриотизма.

«Но вот внутренний патриотизм, как этим заниматься, это нужно сделать серьезную политическую систему. Если этого не получится, причем из уже существующих партий, то создавать какое-то новое странное движение бессмысленно и безнадежно. Так как народу нужно именно сегодня решение его проблем, его личных проблем, каждого человека», - говорит политик.

Создание такой коалиции, с точки зрения Журавлева, не должно затягиваться: «Можно сделать хоть завтра, если на то будет политическая воля и желание. Но я могу сказать точно, что вчера еще было рано это делать, а завтра может быть поздно».