«Политическое покаяние»: Меркель заявила о допущенной ошибке во время миграционного кризиса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что её правительство допустило ошибку в миграционной политике. Об этом немецкий лидер сообщила во время визита в город Хемниц, где в августе и сентябре проходили массовые волнения, вызванные убийством местного жителя, предположительно, беженцами из Сирии и Ирака. Эксперты считают, что Меркель, завершая свою карьеру, пытается взять на себя все просчёты руководства страны, чтобы восстановить авторитет своей партии.

В пятницу, 16 ноября, канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила город Хемниц в федеральной земле Саксония. Именно здесь в ночь на 26 августа был убит 35-летний местный житель, предположительно, мигрантами. Это вызвало волну протестов противников миграционной политики правительства, а также ответные акции её сторонников.

Немецкий политик встретилась с горожанами в рамках дебатов, организованных местной газетой Freie Presse.

«Я обеспокоена тем фактом, что в результате этих событий многие люди потеряли чувство безопасности. Восстановление этого чувства — прямая обязанность властей», — сказала Меркель.

По её словам, было совершено «ужасное преступление», которое при этом не должно служить оправданием для других противоправных действий, в частности проведения акций нацистского и ксенофобского характера.

Между тем она подчеркнула, что отсутствие чувства безопасности — это субъективное мнение, которое не подкрепляется статистическими данными. Отметим, что в мае был опубликован отчёт, согласно которому уровень преступности в Германии снизился до минимальных показателей за последние 25 лет.

Меркель также объяснила, почему не посетила Хемниц во время волнений. По её словам, такой визит мог ещё больше накалить атмосферу в городе из-за противоречивого отношения к фигуре канцлера.

Кроме того, Меркель признала, что её правительство допустило ошибку в иммиграционной политике. При этом канцлер пояснила, что оказание краткосрочной помощи мигрантам было правильным шагом, а сама ошибка заключается в том, что правительство вовремя не признало ряд стран и регионов «безопасными», что позволило бы сократить приток беженцев.

Многие участники мероприятия критиковали главу немецкого правительства, упрекая её в запоздалой реакции на инцидент и последовавшие за ним волнения, а также в потере контроля над ситуацией с беженцами. В частности, мэр Хемница Барбара Людвиг призвала Меркель чаще общаться с населением своей страны.

«Когда канцлер и её министры на открытых региональных конференциях регулярно будут напрямую общаться с гражданами, прислушиваться к ним, они смогут не только лучше объяснять свои решения, но и получать ценные советы», — отметила Людвиг.

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При этом во время визита главы правительства в Хемниц противники её политического курса провели протестный марш, в котором приняли участие порядка 2000 человек. Как сообщил РИА Новости один из организаторов, демонстрация стала пародией на акции политических партий.

«Нашей акцией мы высмеиваем Меркель и её политику. Флаг, который вы видите, — пародия на флаг ЕС. Он немножко страшный, но так же страшен и ЕС», — сказал он.

Напомним, что в ночь на 26 августа в Хемнице произошло убийство 35-летнего гражданина Германии Даниэля Хиллига, которое, предположительно, совершили два мигранта из Сирии и Ирака. После этого инцидента в городе были организованы различные массовые демонстрации. Одни призывали Берлин к ужесточению миграционной политики, другие, наоборот, выступали против роста националистических и экстремистских настроений. Протесты сопровождались нарушениями правопорядка.

Наиболее крупной акцией стал «Марш молчания», организованный различными силами, в частности правоконсервативной партией «Альтернатива для Германии». В ходе шествия пострадали 18 человек, ещё около 300 были задержаны.

Также добавим, что в конце октября Ангела Меркель сообщила, что не станет в пятый раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ. По словам Меркель, она уйдёт из политики, как только истечёт срок действий её полномочий. Кроме того, 64-летний политик не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя Христианско-демократического союза (ХДС), которые состоятся в декабре.

«Марш молчания» в немецком Хемнице

AFP

© Odd Andersen

«Политический громоотвод»

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявления Меркель о допущенной ошибке продиктованы двумя факторами. Во-первых, канцлер Германии намерена завершить свою карьеру. Во-вторых, её партия пытается показать, что готова прислушиваться к общественному мнению.

«Это попытка после сокрушительных поражений, которые правящая коалиция потерпела на выборах в Баварии и Гессене, скорректировать курс партии. И это сигнал обществу о том, что правящая коалиция будет прислушиваться к обществу и менять свою позицию», — сказал Шаповалов в беседе с RT.

Впрочем, эксперт добавил, что речь идёт только о намерениях, и никаких конкретных шагов по корректировке своей политики партия Меркель пока не предприняла.

«Если последуют определённые действия правительства, которые будут менять миграционную политику ФРГ, то мы можем сказать, что правительство действительно признаёт свою ошибку и готово к изменению курса. Пока же это только декларативное заявление канцлера», — добавил он.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также напомнил об отсутствии дальнейших политических амбиций Меркель. По его словам, политик принимает на себя вину за проблемы, которые привели к падению авторитета блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

«Она даёт возможность новому руководителю партии чувствовать себя свободным. Её поездка в Хемниц — это своего рода политическое покаяние, политический громоотвод. Меркель принимает на себя всю вину за беспорядки, а в более широком плане — за неверную политику в области миграции. И тогда избирателям уже не будет необходимости предъявлять какие-то претензии к партии. А всё это сосредоточится на самой Меркель, уходящей в отставку», — подчеркнул Оленченко в разговоре с RT.