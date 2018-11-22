Политическое оружие: Трамп разрешил американским военным стрелять по мигрантам на границе с Мексикой

Американские военные, которые находятся на границе с Мексикой, смогут в случае необходимости стрелять на поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также пригрозил закрыть границу, если ситуация с нелегальной иммиграцией не улучшится. Сейчас в сторону Соединённых Штатов движутся многотысячные караваны беженцев из стран Центральной Америки. Эксперты считают, что кризис «подогревается извне» и ставит Трампа в безвыходное положение. По мнению политологов, в случае применения силы американского лидера раскритикуют не только демократы и либеральные СМИ, но и мировая общественность, а отказ от использования оружия приведёт к потере доверия электората.

Президент США Дональд Трамп разрешил американским военным стрелять на границе с Мексикой «в случае возникновения необходимости». Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Глава государства пригрозил закрыть границу в случае, если ситуация с нелегальной иммиграцией выйдет из-под контроля.

«Мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время, до тех пор пока не сможем вернуть контроль. Всю границу», — сказал Трамп.

Ранее об этом указании сообщил министр обороны Джеймс Мэттис. По его словам, оружие военные могут применять для защиты представителей таможенной службы в случае нападения на них мигрантов. При этом Мэттис подчеркнул, что находящиеся сейчас на границе военные не вооружены.

При этом ряд американских СМИ заявляют, что указ, который даёт военным право применять оружие, подписал не сам Трамп, а руководитель аппарата Белого дома Джон Келли. По данным The Military Times, постановление разрешает военнослужащим проводить досмотры мигрантов, временно их задерживать, пресекать возможные массовые беспорядки, а также демонстрировать и применять силу.

Президент США Дональд Трамп и глава аппарата Белого Дома Джон Келли

Reuters

© Jonathan Ernst

Распоряжение было подписано на основании «достоверных данных разведки», согласно которым появление каравана мигрантов может вызвать беспорядки. Ранее Дональд Трамп заявлял, что среди мигрантов, которые начали свой путь к южной границе США из Центральной Америки, могут быть преступники и террористы.

Ждать в Мексике

Мигранты, которые хотят получить статус беженца в США, должны будут дожидаться решению по своим заявкам в Мексике. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей министерства внутренней безопасности.

Согласно внутренним распоряжениям ведомства, в заявке просители должны будут убедить американские власти в том, что их жизням в Мексике или странах Центральной Америки грозит опасность. До этого им предписано оставаться в Мексике, тогда как ранее им разрешалось оставаться на территории США.

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Нынешние правила неоднократно подвергались критике со стороны Трампа, который называл их системой «поймал и отпустил».

В июне этого года Джефф Сешнс, тогда занимавший пост главы Минюста США, заявил, что угроза домашнего насилия и высокий уровень преступности в центрально-американских странах не будут рассматриваться Вашингтоном в качестве весомого обоснования для получения статуса беженца.

Дональд Трамп, обсуждая вопрос мигрантского каравана, подчеркнул, что идущим в караване людям не будет предоставлена защита по статусу беженца, и им стоит повернуть обратно.

При этом власти Мексики также заявили, что местные законы не позволяют оставаться в стране лицам, которые претендуют на получение статуса беженца в другом государстве. Так, на юге страны уже были задержаны не менее 600 участников очередного каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

Телеканал Televisa сообщает, что мексиканские силовики осуществили задержания после того, как мигранты отказались просить о документах для пребывания в стране и получения убежища.

18 ноября издание La Prensa Grafica сообщало, что очередной караван мигрантов выдвинулся из Сальвадора в США. По данным газеты, с октября это уже четвёртый караван выходцев из Сальвадора, которые направляются в сторону США.

По данным мексиканских властей, всего в приграничных с США городах находятся несколько тысяч человек.

Между молотом и наковальней

Если Трамп применит силу, он будет раскритикован демократами, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. В то же время отказ от применения силы будет означать потерю политических очков, считает эксперт.

«Судя по всем сделанным приготовлениям, эти войска должны устрашить толпу мигрантов, заставить остановиться или рассредоточиться в Мексике или по всей границе США. Но если Трамп применит силу, демократы раскрутят эту историю», — заявил эксперт.

Блохин напомнил, что для Трампа антимигрантская повестка является ключевой.

«Если он откажется педалировать эту тему, то потеряет лицо. Потому что проблема с миграцией стоит в США очень остро», — пояснил Блохин.

По его словам, у американских военных есть возможности, чтобы справиться с несколькими тысячами мигрантов на границе, однако проблема заключается в резонансе, который может вызвать конфликт.

Он также добавил, что армия США вместе с многочисленными пограничными силовыми ведомствами на самом деле может без труда справиться с нелегалами на границе.

«На международной арене Вашингтон вообще может потерять лицо. Соединённые Штаты будут заклеймены как держава которая не только занимается военными интервенциями, но и расстреливает людей у своих границ. Применение силы не будет соотносится с образом защитников демократии», — подчеркнул эксперт.

Условная граница

Заявление главы Пентагона соответствует последним высказываниям, поступающим из Белого дома, отметил в разговоре с RT политолог Дмитрий Дробницкий. Предполагается, что оружие будет применяться в случае прорыва границы, заявил эксперт.

«Проблема состоит в том, что из подобного применения оружия либеральные СМИ немедленно сделают крайне отрицательную новость для Белого дома и президента. Даже если перебьют несколько сотрудников пограничной службы, если будет задержана куча людей из ОПГ, которых в этом караване множество, что видно по видеокадрам, то всё равно найдут какого-то ребёнка, перемажут его кровью и будут крутить по CNN», — считает политолог.

По его словам, кризис на границе Соединённых Штатов с Мексикой «подогревается силами извне».

«Прорыв границы между Гватемалой и Мексикой, когда довольно организованно смели полицейский кордон, показывает, что у них это всё отработано», — отметил эксперт.

В годы правления администрации Барака Обамы, напомнил Дробницкий, вопрос контроля над южной границей США практически не прорабатывался.

«Почему Трамп хочет построить на границе стену? Потому что это пустыня, где граница весьма условна. Это пустыня и маленький пропускной пункт, через который едут законопослушные граждане. Толпа в семь тысяч человек пройдёт через него, не заметив. Это всё равно как дверь, которая стоит посреди поля», — заключил политолог.