Политическое мужество для Донбасса: какой сценарий прекращения конфликта рассматривает Зеленский • 189 • Украина

Похоже, что встрече в нормандском формате по Донбассу в этом году состояться не суждено. При желании, конечно, можно все списать на злосчастный коронавирус, однако на этот счет есть некоторые сомнения. Украинские дипломаты до сих пор надеются уйти от выполнения Минских договоренностей, чтобы отказаться от предоставления особого статуса ДНР и ЛНР, а также от местных выборов на юго-востоке страны.



Точнее говоря, в Киеве готовы к проведению народного голосования, но только после установления контроля над участком границы со стороны Украины и после полного разоружения ополченцев самопровозглашенных республик. Эта позиция изложена в «Плане совместных шагов» и неоднократно озвучивалась главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) Леонидом Кравчуком. Данные предложения противоречат договоренностям от 2015 года (так называемые Минские соглашения или «Минск-2»), которую тогда подписали лидеры стран «нормандской четверки», в том числе Украины.



Однако ни Петр Порошенко, согласившийся с условиями, ни Владимир Зеленский, обещавший еще до своего избрания решить донбасский конфликт, обязательства по Минску-2не выполнили. Мало того, с момента подписания прошло почти шесть лет, а киевские власти не могут внятно сформулировать причину, почему этого не сделано.



Несколько дней назад президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции выразил мнение, что и прошлое, и действующее руководство Украины остается заложниками внутриполитической ситуации. С одной стороны, в Офисе президента понимают (по крайней мере, сейчас) понимают необходимость политического решения проблемы. То есть, достижения мира путем диалога, не силы. Однако такой сценарий не устраивает отдельные слои общества, так сказать, патриотов страны, желающих крови «агрессора».



Преимущественно таких взглядов придерживаются члены националистических движений, как то партия «Национальный корпус», полк «Азов» и иже с ними. Ополченцы и мирные жители ДНР, ЛНР, характеризуются ими исключительно как предатели, боевики, сепары, которых необходимо уничтожить. Дипломатические переговоры в рамках ТГК воспринимаются не иначе как капитуляция, поражение.



Псевдопатриотические настроения зачастую поддерживаются и поощряются различными политиками и депутатами Верховной рады, например, партии «Батькивщина» или той же «Европейской солидарности». Украинцы прекрасно помнят протестные акции сторонников Порошенко после подписания «формулы Штайнмайера» Леонидом Кучмой осенью 2019 года, когда он еще возглавлял украинскую делегацию в ТГК. Лозунг «Нi капітуляції» скандировали в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковсе и других городах.



Что получается в итоге. За исключением договоренностей о бессрочном перемирии с 21 июля 2019 года на юго-востоке, других результатов, с которыми можно бы было садиться за стол переговоров в нормандском формате, нет. Российский президент преисполнен оптимизмом относительно будущего Донбасса, в отличии от украинского лидера. Сегодня Зеленский находится перед непростым выбором: угодить националистам, а заодно и политическим оппонентам, которые только и ждут удобного момента повторить события 2013-2014 годов. Или же остаться верным данному слову и Минским соглашениям.

Похоже, что встрече в нормандском формате по Донбассу в этом году состояться не суждено. При желании, конечно, можно все списать на злосчастный коронавирус, однако на этот счет есть некоторые сомнения. Украинские дипломаты до сих пор надеются уйти от выполнения Минских договоренностей, чтобы отказаться от предоставления особого статуса ДНР и ЛНР, а также от местных выборов на юго-востоке страны.Точнее говоря, в Киеве готовы к проведению народного голосования, но только после установления контроля над участком границы со стороны Украины и после полного разоружения ополченцев самопровозглашенных республик. Эта позиция изложена в «Плане совместных шагов» и неоднократно озвучивалась главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТГК) Леонидом Кравчуком. Данные предложения противоречат договоренностям от 2015 года (так называемые Минские соглашения или «Минск-2»), которую тогда подписали лидеры стран «нормандской четверки», в том числе Украины.Однако ни Петр Порошенко, согласившийся с условиями, ни Владимир Зеленский, обещавший еще до своего избрания решить донбасский конфликт, обязательства по Минску-2не выполнили. Мало того, с момента подписания прошло почти шесть лет, а киевские власти не могут внятно сформулировать причину, почему этого не сделано.Несколько дней назад президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции выразил мнение, что и прошлое, и действующее руководство Украины остается заложниками внутриполитической ситуации. С одной стороны, в Офисе президента понимают (по крайней мере, сейчас) понимают необходимость политического решения проблемы. То есть, достижения мира путем диалога, не силы. Однако такой сценарий не устраивает отдельные слои общества, так сказать, патриотов страны, желающих крови «агрессора».Преимущественно таких взглядов придерживаются члены националистических движений, как то партия «Национальный корпус», полк «Азов» и иже с ними. Ополченцы и мирные жители ДНР, ЛНР, характеризуются ими исключительно как предатели, боевики, сепары, которых необходимо уничтожить. Дипломатические переговоры в рамках ТГК воспринимаются не иначе как капитуляция, поражение.Псевдопатриотические настроения зачастую поддерживаются и поощряются различными политиками и депутатами Верховной рады, например, партии «Батькивщина» или той же «Европейской солидарности». Украинцы прекрасно помнят протестные акции сторонников Порошенко после подписания «формулы Штайнмайера» Леонидом Кучмой осенью 2019 года, когда он еще возглавлял украинскую делегацию в ТГК. Лозунг «Нi капітуляції» скандировали в Киеве, Львове, Харькове, Ивано-Франковсе и других городах.Что получается в итоге. За исключением договоренностей о бессрочном перемирии с 21 июля 2019 года на юго-востоке, других результатов, с которыми можно бы было садиться за стол переговоров в нормандском формате, нет. Российский президент преисполнен оптимизмом относительно будущего Донбасса, в отличии от украинского лидера. Сегодня Зеленский находится перед непростым выбором: угодить националистам, а заодно и политическим оппонентам, которые только и ждут удобного момента повторить события 2013-2014 годов. Или же остаться верным данному слову и Минским соглашениям. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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