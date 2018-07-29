«Политическое кредо Киева»: в России ответили на критику главой МИД Украины закона о Дне принятия Крыма

Критика памятной даты в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — ожидаемая реакция со стороны Киева, считают российские парламентарии. Они подчеркнули, что неприятие российского статуса полуострова уже стало «политическим кредо» украинских властей. Кроме того, в Совете Федерации отметили, что очередной выпад со стороны главы МИД Украины Павла Климкина вписывается в идеологию руководства страны, отрицающего связанное с Россией прошлое. Ранее Совфед одобрил документ, согласно которому 19 апреля становится памятной датой, поскольку в этот день в 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крымского ханства.

В субботу Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», согласно которым 19 апреля становится новой памятной датой. В этот день в 1783 году в состав Российской империи были приняты Крым, Тамань и Кубань.

Это решение российских сенаторов не осталось незамеченным на Украине. Министр иностранных дел страны Павел Климкин раскритиковал принятые поправки, заявив, что Москва якобы «демонстрирует слабость».

«Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве», — написал Климкин в Twitter.

Напомним, что Киев считает воссоединение Крыма с Россией незаконным, хотя за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова на референдуме, проведённом в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Reuters

© Gleb Garanich

В пояснительной записке к документу, принятому Совфедом 28 июля, также указывается, что новая памятная дата будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией. Кроме того, она позволит привлечь внимание к этому судьбоносному решению, а также к роли в этом выдающемся событии императрицы Екатерины II.

«Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим манифестом», — отмечается в пояснительной записке.

Авторами документа выступили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов Госдумы.

«Жалкий информационный вброс»

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, именно нынешнее руководство Украины занимается «творчеством» в истории.

«Мы помним заявления о трипольской культуре, что чуть ли не все народы в мире произошли от украинцев. Кроме того, эта дата, которая в России станет памятным днём, на самом деле должна быть праздничной и на Украине. Потому что тем решением Екатерина II фактически включила в состав нынешней Украины её южные земли. Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области сегодня являются частью Украины только благодаря этому», — заявил Цеков в разговоре с RT.

Он также считает, что нынешние заявления Климкина укладываются в общую идеологию руководства Украины, которое отрицает связанное с Россией прошлое.

«Политическая элита на Украине почему-то руководствуется в своей деятельности отрицанием прошлого. Особенно если это прошлое связано с Россией. Борьба с российской историей, выдающимися деятелями, государственниками и руководителями. Вот это суть нынешней украинской идеологии», — добавил сенатор.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что неприятие российского статуса полуострова стало «политическим кредо» Украины.

«Украина уже стала признанным экспертом в области фальсификации истории, поэтому неприятие российского статуса полуострова — это её политическое кредо. Всегда и всем быть недовольной и обиженной — сегодняшний статус-кво Украины.

Оценивать подобные заявления не имеет смысла — это всё равно что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо», — заявил Бальбек.

По мнению заместителя председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, к заявлению украинского министра стоит относиться как к «информационному вбросу».

«Господин Климкин лучше бы покопался в своей страшной истории и дал бы объективную оценку тому, что происходило в своё время в стране, особенно на Западной Украине. Безусловно, это жалкий информационный вброс с его стороны», — заявил Гемпель в разговоре с RT.

По его словам, подобные заявления Киева говорят о слабости страны, которая, по сути, стала вассалом США.

«Это несамостоятельное государство. И это, по-моему, уже весь мир признал, и Европа в том числе... Сегодня у Европы и, в частности, у Германии открываются глаза на то, что происходит на Украине и с Украиной», — подчеркнул председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям.

Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Крымская декларация США

В своём заявлении украинский министр Павел Климкин указал на так называемую Крымскую декларацию, которую на этой неделе выпустил Государственный департамент США. В документе говорится, что Соединённые Штаты не признают полуостров частью России.

Инициатива, в частности, была поддержана ближайшим союзником Америки — Великобританией. Президент Украины Пётр Порошенко, в свою очередь, назвал это заявление «историческим». Он также поблагодарил Белый дом за «бескомпромиссную позицию» по вопросу территориальной целостности страны.

Российские официальные лица отметили узконаправленность данной декларации, которая необходима Вашингтону на фоне негативного информационного фона после саммита в Хельсинки. По словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, документ не имеет никакого фактического значения.

«С декларациями и заявлениями по Крыму Госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнёры живут в иной реальности», — добавили в посольстве РФ в Вашингтоне.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, принятие так называемой Крымской декларации не означает, что позиция США по этому вопросу останется неизменной.

«Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», — пояснила Захарова.