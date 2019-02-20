Политическое фехтование: смогут ли оппозиционные штаты отменить через суд решение Трампа о режиме ЧП в США

Шестнадцать американских штатов подали коллективный иск против Дональда Трампа и членов его администрации. Власти субъектов обвиняют президента США в превышении полномочий из-за решения ввести режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы получить средства на строительство пограничной стены в обход решения конгресса. Это не первый иск подобного рода, выдвинутый против главы Белого дома за последний год, поскольку миграционная политика Трампа стала предметом раздора для демократов и республиканцев. Прогнозы экспертов относительно политических перспектив команды Трампа расходятся, но политологи согласны в одном — сам по себе судебный вердикт мало повлияет на ситуацию.

Власти 16 из 50 американских штатов выступили против политики Дональда Трампа, подав коллективный иск к Белому дому из-за решения президента ввести режим чрезвычайного положения на южной границе страны, сообщают американские СМИ. Как пишет Politico, истцы назвали поступок главы Белого дома «незаконной схемой», обвинив его в попытке перенаправить средства федерального бюджета, выделенные на борьбу с наркоторговлей и военное строительство, на возведение пограничной стены с Мексикой под предлогом миграционного кризиса.

В роли истцов выступили власти таких штатов, как Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи и ряд других. Как отмечает Politico, большинство этих штатов возглавляют губернаторы-демократы.

При этом, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на полученную в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры информацию, в роли ответчиков по иску выступает не только Дональд Трамп, но и глава Пентагона, министры финансов и внутренней безопасности. Отмечается, что если требования истцов будут удовлетворены, решение Белого дома о введении режима ЧП будет приостановлено.

Авторы искового заявления считают, что объективной необходимости для объявления режима ЧП нет, так как уровень нелегальной миграции и без того заметно снизился. Зато, по их мнению, пострадают другие важные направления работы, такие как борьба с контрабандой наркотиков.

Однако администрация президента США уверена в своей правоте. Как заявил журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, Трамп действовал строго в рамках отведённых ему полномочий.

«У президента есть такие полномочия, предусмотренные законом. Он не просто помахал волшебной палочкой и забрал деньги, после того как не получил желаемое», — заявил Малвейни.

Между тем не был удивлён в связи с подачей коллективного иска и сам американский президент. «Как я и предсказывал, 16 штатов, которыми в основном руководят выступающие за открытую границу демократы и радикальные левые, подали иск», — написал Трамп в Twitter, при этом обвинив власти Калифорнии в том, что ряд проектов властей этого штата обходятся куда дороже, чем строительство физического заграждения на границе с Мексикой.

Это не первый иск, поданный против администрации Дональда Трампа из-за режима ЧП на границе. 16 февраля аналогичное требование против Белого дома выдвинуло объединение защитников прав потребителей Public Citizen, базирующееся в округе Колумбия, к которому присоединились несколько землевладельцев из Техаса, чьи участки федеральное правительство планирует использовать под строительство стены. По мнению авторов иска, введя режим ЧП, глава государства превысил свои конституционные полномочия и нарушил принцип разделения власти.

«Выдавить президента из пространства принятия бюджетных решений»

Напомним, 15 февраля глава Белого дома подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. В администрации президента считают, что это позволит правительству получить в обход конгресса порядка $8 млрд. Эти средства планируется использовать для строительства стены на южных рубежах страны — подобным образом Трамп обещает остановить приток нелегальных мигрантов в США.

Потомок советского МиГ-21 пролетел над одной из высочайших вершин мира - видео Миграционная политика Дональда Трампа — один из самых болезненных вопросов в отношениях республиканцев и демократов. Инициативы главы Белого дома в этой области подвергаются жёстким нападкам со стороны оппонентов с 2017 года.

Непримиримый спор разгорелся между президентом и его оппонентами из-за идеи Трампа построить фундаментальное физическое заграждение на южной границе страны. Изначально для реализации этого проекта администрация Белого дома рассчитывала получить из федерального бюджета порядка $5,7 млрд.

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Однако конгресс отказался одобрить эту статью расходов. В ответ Трамп также отказался идти на уступки. В итоге 22 декабря финансирование правительственных учреждений было частично приостановлено, в стране начался шатдаун, который побил рекорды по продолжительности: работа правительства была заблокирована на 35 дней.

Для преодоления кризиса Трамп предложил конгрессу, в нижней палате которого Демпартия имеет большинство, компромисс. Он согласился пойти на уступки по программе DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), защищающей несовершеннолетних детей мигрантов от депортации в обмен на финансирование возведения стены. Однако демократы отвергли такой вариант соглашения.

В итоге конгрессменам от Республиканской и Демократической партий пришлось искать компромисс без участия главы государства.

Законодатели договорились заложить в бюджет расходы в размере $1,37 млрд на строительство стены на мексиканской границе вместо $5,7 млрд. Трамп подписал согласованный конгрессменами проект бюджета, но не оставил идею масштабной стройки на границе — в качестве запасной меры он прибег к введению режима ЧП, хотя и понимал, что этот шаг станет поводом для новых судебных исков.

«Указ подписан. Я подпишу окончательные документы, как только доберусь до Овального кабинета. И у нас в стране будет введено чрезвычайное положение. А потом на нас подадут в суд, подадут иск в Апелляционный суд девятого округа, хотя так быть не должно. И, возможно, этот суд вынесет решение, которое нас не устроит, потом ещё раз. И в итоге мы окажемся в Верховном суде, где, надеюсь, всё разрешится по справедливости», — заявил Дональд Трамп, выступая в Южной Флориде.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американского президента просто спровоцировали на введение режима ЧП.

«Трамп со свойственной ему горячностью, неумением реально оценивать ситуацию и присущим ему упрямством пошёл на этот шаг. Демократы хотели выдавить президента из пространства принятия бюджетных решений, и они, по сути, добились своего. Каким бы ни был вердикт по иску штатов, можно сказать, что Трамп заведомо проиграл: уже ясно, что он не может воздействовать на конгресс, несмотря на то что большинство в верхней палате составляют республиканцы», — пояснил эксперт в интервью RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что судебный вердикт мало повлияет на фактическое положение дел. По мнению эксперта, суд не сможет изменить намерения Трампа — у главы государства есть свой юридический штаб, который и займётся решением вопросов, лежащих в правовом поле.

«Что бы ни решил суд, Трамп не отступится от своих намерений по возведению стены, даже если этот иск или другие действия его оппонентов позволят свернуть проект. И даже если президента США победят в этом вопросе и стена не будет построена, этот пункт будет включён в его предвыборные обещания следующего цикла. Тема южной стены имеет важнейшее электоральное значение как для Трампа, так и для его оппонентов», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

«Стоит ждать мощных ответных мер»

Коллективные иски против Дональда Трампа штаты выдвигали и прежде. В июне 2018 года генеральные прокуроры 17 американских штатов подготовили и подали исковое заявление против президента, обвинив его в «жестоком и незаконном» разделении нелегальных мигрантов с детьми.

Разделять семьи нелегальных переселенцев американские правоохранители начали после того, как весной 2018 года Белый дом провозгласил политику «нулевой терпимости» к нелегалам. В её рамках взрослые мигранты, нарушившие законодательство, отправлялись в тюрьму, а дети — в специальные центры. В итоге с родителями оказались разлучены более двух тысяч детей.

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Ещё один иск против Трампа был подан Американским союзом защиты гражданских свобод от лица женщины, разлучённой с малолетним ребёнком. Требования общественной организации были удовлетворены в июне Федеральным судом Южного округа американского штата Калифорния в Сан-Диего. Судья постановил, что сотрудники миграционных служб должны положить конец практике разлучения детей с родителями-нелегалами. Тот факт, что к моменту подачи иска уже действовал указ главы Белого дома от 20 июня о запрете разделения семей мигрантов, либеральная общественность и суд предпочли проигнорировать.

Мнения экспертов относительно последствий дальнейшей конфронтации Трампа и его политических противников по миграционной повестке расходятся.

По оценкам Александра Асафова, за всё время своего президентства Трамп показал, что он мастер асинхронных действий. Президент США не даёт аналогичных ответов, нанося удар в других направлениях, где этого не ждут.

«От Трампа стоит ждать мощных ответных мер, но не в этом направлении. Он не будет, например, мобилизовывать штаты, которые к нему лояльны, чтобы подготовить ответные иски, но он обязательно найдёт способ парировать действия своих оппонентов», — считает эксперт.

По мнению Асафова, из этого конфликта президент США должен выйти победителем.

«Для Трампа любой итог истории со стеной приносит очевидные плюсы. Либо он строит стену, либо обвиняет своих оппонентов в том, что они не дали ему защитить национальные интересы США и национальную безопасность, и идёт с этим на выборы», — пояснил Асафов.

Иной точки зрения придерживается Владимир Брутер. По мнению эксперта, введя режим чрезвычайного положения, Трамп настроил против себя многих граждан и практически всю политическую элиту. Многие действительно считают, что введение режима ЧП было явно избыточной мерой, для того чтобы решить пограничные проблемы, полагает эксперт.

«Это вариант, который выходит за черту нормальных решений данной проблемы. В любом случае Дональд Трамп проиграл, так как вышел за определённые рамки, внутри которых принято вести диалог и принимать решения. Действуя таким образом, Трамп создаёт и для себя, и для своих сторонников крайне неблагоприятные политические условия. Скорее всего, итогом этой истории станет снижение рейтинга Трампа», — полагает Брутер.