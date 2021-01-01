Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса

Автор:

Аля Самитова

Константин Малофеев: Выборы в мировом гегемоне, коим сейчас ещё являются США, один из важных моментов уходящего года. В какой-то мере мы видим эпоху заката американского мира.

Pax Americana достиг своего какого-то триумфа к излому тысячелетий. Тогда они считали себя абсолютными гегемонами. А дальше у них случились "башни", потом совершенно позорнейшее вторжение в Ирак, а затем и кризис 2008 года, который по своей глубине был как Великая депрессия. Они его под ковёр замели, всем раздав ничего не стоящие уже доллары. А теперь это Америка, которой перестали верить. Но к 2000-м годам, конечно, это был триумфатор.

Трамп пришёл к власти четыре года назад под наши аплодисменты. Да, мы никогда не скрывали своего отношения к Трампу. И прежде всего потому, что видели в этом некое восстание Америки против представленного неоконами глобалистского олигархата, засевшего на Уолл-стрит. Они считают, что являются самой умной кастой, которая подчинит весь мир, будет им манипулировать при помощи то ли ковида, то ли Google.

Но есть и другая Америка – глубинная, та самая Америка бывших эмигрантов, которая сформировалась уже как нация. И вот эта Америка в лице Трампа и восстала.

Конечно, мы всегда отдавали отчёт, что всё это не может означать, что Трамп очень "пророссийский". Просто мы считали, что с националистом Трампом есть о чём разговаривать, потому что для него отношения с Россией – это отношения взаимных интересов. Это сделки, переговоры, баланс: ты – мне, я – тебе. С ним можно было бы разговаривать о чём-то.

С глобалистами разговаривать невозможно, потому что они считают, что мы восставшие рабы. А их, глобалистов, задача – кнутом загнать нас в кандалы, а не получается – забить плетями насмерть. У них нет другого к нам отношения. Поэтому мы и предпочли Трампа Клинтон. Сейчас, на фоне того, что произошло в Америке, как глобалисты обошлись с собственным государством, мы можем сказать, что наш прогноз был совершенно верным.

Александр Дугин: Ещё одно событие, которое обязательно надо упомянуть, и это тоже событие года, – карабахская война. Почти 30 лет там ничего серьёзного не происходило, казалось, что этот статус-кво будет длиться вечно. Я и сам был уверен, что карабахский вопрос не имеет решения. Мне казалось, что силовой вариант просто невероятен. Но вдруг этот конфликт разрешился. И эта война изменила баланс сил на Южном Кавказе.

К.М.: Я бы добавил сюда Белоруссию – это очень важно, чтобы показать моё отношение по этому поводу. Советский Союз затрещал, рухнул внешнеполитически, геополитически – по крайней мере, по мнению Бжезинского и Кейси, шефа ЦРУ на тот момент. Произошло это по трём факторам внешнеполитическим и одному экономическому. Я не говорю сейчас о глубоких внутриполитических причинах.

Среди внешнеполитических причин – конечно, война в Афганистане, которая забирала много сил и порождала противостояние безбожного, согласно официальной идеологии, Советского Союза со всем мусульманским миром. В это время в Польше Бжезинский уже диктовал Варшаве американскую внешнюю политику, а папа римский, первый в истории католичества поляк, всячески мотивировал народ выступать против безбожной власти. То есть создавалось напряжение на польском направлении.

Ещё один фактор – это падение цен на нефть, что было согласовано американцами с саудитами, так как на тот момент Советский Союз и Саудовская Аравия были двумя крупнейшими производителями нефти в мире. И американцы попросили саудитов "потерпеть" низкую нефтяную цену, чтобы нанести этим безбожникам-коммунистам экономический удар в самое сердце.

Четвёртый, экономический фактор – это желание помешать Советам достроить нефтепровод "Дружба", как сейчас "Северный поток – 2". Для СССР этот трубопровод означал стабильную продажу нефти и валютную выручку, которая пополняла бюджет страны.

Сейчас возникает ощущение, что всё возвращается и повторяется через 30 лет. Рухнули цены на нефть, и в этом поучаствовали саудиты. Вместо Афганистана у нас Карабах и продолжающаяся ещё операция в Сирии. Вместо Польши – Белоруссия. Просто Советский Союз скукожился. С точки зрения населения, Российская Федерация в два раза меньше, да и границы страны стали ближе к Москве. Но в целом – всё то же самое, такое дежавю, только в уменьшенном масштабе, чем было при СССР. Но в этот раз Россия смогла ответить на все эти вызовы. И конечно, благодаря личности президента Путина, который вовсе не президент Горбачёв.

Но если говорить про текущий год, то, конечно, здесь важен именно Карабах.

Мы не дали себя втянуть в эту большую войну, которая прогнозировалась британцами, стоявшими за раскачиванием этой истории. Роль британской разведки всем известна в этом конфликте. Запад вообще – и с Эрдоганом они дружат, и с Пашиняном, а Сорос так и вовсе финансирует всех в окружении Пашиняна. Но совершенно очевидно, что британцы за этим всем стояли. В их планах было втягивание России в серьёзный военный конфликт через ОДКБ. Тут тебе Турция – и вот тебе конец русско-турецкой дружбы, тут ещё Иран – и красота неописуемая.

Звучали голоса со всех сторон. И в России выступали диаспоры. Конечно, их нельзя обвинять, потому что диаспоры – это не про политику, а, так сказать, про помидоры, про бизнес. Но и азербайджанцы пытались влиять на кого могли: мол, Россия должна остаться в стороне. Армяне как могли тоже раскачивали ситуацию, требовали: "Впишитесь за нас".

Можно сказать, что на все внешнеполитические вызовы нами был дан блестящий ответ.

А.Д.: А если посмотреть, всё начиналось очень плохо в этой карабахской войне. Мы действительно должны были быть втянуты в неё со стороны Армении, при этом Пашинян о нас только бы ноги вытирал и говорил: "Куда вы лезете, вы нам мешаете отстаивать наш суверенитет". Турки вызов должны были нам бросить. Алиев с нами поругался – пусть не окончательно, но поругался. Казалось, что всё, региональные державы проигрывают в карабахском конфликте, а выигрывает Запад. И вдруг, когда становится совсем уж плохо, Путин делает несколько тонких, но очень умных геополитических шагов – по линии Алиева, по линии Армении, по линии Эрдогана, по линии Запада. И ситуация меняется. Такое геополитическое джиу-джитсу. Мы разблокировали ситуацию для вступления Азербайджана в ЕврАзЭС. Мы даже не поссорились с Арменией, потому что вся вина за произошедшее осталась на Пашиняне. Получилось идеальное решение.