«Политическое дело»: почему лондонский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Британское правосудие вынесло «позорный вердикт» по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты. Такую оценку действиям Великобритании дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала постановление суда в Лондоне очередным проявлением «людоедского мировоззрения англосаксонского тандема». Решение экстрадировать основателя WikiLeaks вызвало возмущение и у ряда правозащитных организаций, а под зданием суда прошёл митинг с требованием освободить журналиста.

Акция за освобождение Джулиана Ассанжа у здания лондонского суда и невеста разоблачителя Стелла Морис, 10 декабря Reuters © Henry Nicholls

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала постановление британского суда, разрешившего экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединённые Штаты.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, данным вердиктом Запад «достойно» отметил Международный день прав человека и завершение саммита за демократию, организованного Соединёнными Штатами.

Российское постоянное представительство при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвало «печальной новостью» постановление высокого суда Лондона в День прав человека. В ведомстве отметили, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ «должен держать этот вопрос на плотном контроле».

Как отметил в комментарии RT доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль, понятие «демократия» и происходящее с Ассанжем — это «две совершенно несовместимые вещи». По мнению эксперта, трактуемые англосаксонскими странами принципы совершенно не соответствует реальному наполнению их политики.

«Одним из краеугольных камней демократии в англосаксонских странах является незыблемость свободы слова и свободы журналистского расследования на любые темы. В случае Ассанжа мы наблюдаем дело, инициированное явно по политическим мотивам, причём со стороны самой «демократичной» и «свободной» страны в мире — США», — подчеркнул Штоль.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов разговоре с RT выразил уверенность, что Соединённые Штаты руками британского правосудия фактически расправляются с Ассанжем именно за профессиональную деятельность.

«Это дело изначально было политическим. Ассанж распространял правду, исполнял свой гражданский долг, публикуя общественно значимые документы для США и стран Запада. Судебный процесс над ним лишний раз демонстрирует лицемерие Запада», — считает Корнилов.

«Стал мишенью»

10 декабря высокий суд в Лондоне удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Великобритании. Как заявил судья Тимоти Холройд, дело основателя WikiLeaks будет возвращено в Вестминстерский суд. Тот, в свою очередь, должен направить материалы дела министру внутренних дел Великобритании Прити Патель. Итоговое решение по экстрадиции должна принять именно она, уточняет BBC.

При этом Холройд допустил, что Ассанжа действительно могут отправить за океан, но рассмотрение этого вопроса, скорее всего, затянется. Судья не исключил, что дело основателя WikiLeaks дойдёт до суда высшей инстанции.

Как сообщила порталу WikiLeaks невеста Ассанжа Стелла Моррис, апелляция на постановление высокого суда Лондона будет подана в ближайшее время.

Джулиан Ассанж

AFP

© Daniel Leal

В комментарии телеканалу RT en Español эквадорский адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что существуют нюансы, согласно которым решение об экстрадиции может быть пересмотрено Верховным судом Великобритании.

«Нужно будет обращаться в Верховный суд, есть ещё много аргументов, которые он должен рассмотреть. Я продолжаю бороться за свободу Ассанжа. Несправедливо держать его в заключении, когда за ним не числится никакого преступления или наказания», — отметил Поведа.

Напомним, в начале января 2021 года Вестминстерский магистратский суд отказал США в выдаче Ассанжа из-за его подавленного психологического состояния. Таким образом, суд принял сторону защиты, которая выражала опасения по поводу того, что журналист может совершить суицид, а американские власти не способны предоставить гарантии его безопасности.

Между тем на заседании суда 10 декабря Стелла Моррис заявила, что существует реальная угроза убийства её жениха американскими спецслужбами. По мнению Моррис, нельзя экстрадировать Ассанжа в государство, которое «организовывало заговор с целью его убийства».

«Сегодня Международный день прав человека. Какой позор. Как цинично. Принять это решение в такой день, содержать одного из самых выдающихся журналистов последних 50 лет в британской тюрьме по обвинению в публикации правды о военных преступлениях и группах убийц из ЦРУ. Джулиан разоблачил преступления ЦРУ, связанные с пытками и убийствами. Теперь мы знаем, что эти убийцы из ЦРУ собирались убить и его самого», — цитирует Моррис британский телеканал Sky News.

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил журналистам, что жизнь основателя портала «снова находится в серьёзной опасности, как и право журналистов публиковать материалы, которые неудобны правительствам и корпорациям».

«Речь идёт о праве свободной прессы публиковать материалы, не подвергаясь угрозам со стороны агрессивной сверхдержавы (имеются в виду США. — RT)», — приводит слова Храфнссона BBC.

Постановление высокого суда Лондона осудил целый ряд международных организаций: «Репортёры без границ», Amnesty International, Международная федерация журналистов.

Так, «Репортёры без границ» опубликовали на своём сайте обращение с призывом прекратить какое-либо преследование Ассанжа и отпустить его из-под стражи. В организации опасаются, что в случае экстрадиции Соединённые Штаты могут пожизненно заключить его в тюрьму, так как совокупный срок по всем пунктам обвинения достигает 175 лет.

Генеральный секретарь организации «Репортёры без границ» Кристоф Делуар на своей странице в Twitter обратил внимание на то, что решение высокого суда Лондона символично совпало с саммитом за демократию под руководством США и присуждением Нобелевской премии мира двум журналистам.

«Мы отстаиваем это дело из-за его опасных последствий для будущего свободы прессы во всем мире. Пришло время раз и навсегда положить конец этому преследованию, длящемуся уже более десяти лет. Пришло время освободить Ассанжа», — написал Делуар.

We defend this case because of its dangerous implications for the future of press freedom around the world. It is time to put a stop to this more than decade-long persecution once and for all. It is time to free Assange. — Christophe Deloire (@cdeloire) December 10, 2021

Глава «Репортёров без границ» подчеркнул, что организация осуждает постановление лондонского суда. С точки зрения RSF, Ассанж «стал мишенью из-за своего вклада в журналистику».

Напомним, основатель проекта WikiLeaks был задержан силовиками из Скотленд-Ярда в апреле 2019 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании дипмиссии этого южноамериканского государства разоблачитель находился с июня 2012 года и пользовался политическим убежищем Кито (столица Эквадора. — RT).

Однако спустя почти семь лет президент Эквадора Ленин Морено отказал Ассанжу в покровительстве под предлогом неоднократных нарушений «международных конвенций». Соратники Ассанжа объясняли решение главы Эквадора публикацией на WikiLeaks сведений о коррупционном скандале с офшорами, в котором был замешан сам Морено.

«Нарушают гарантии»

Напомним, что созданный Ассанжем портал WikiLeaks получил всемирную известность благодаря публикациям секретных документов разных государств. Наибольший резонанс получили материалы, посвящённые боевым действиям ВС США за рубежом. Они доказывали факты военных преступлений, совершённых американскими войсками.

Так, в апреле 2010 года на WikiLeaks появились две видеозаписи воздушной операции армии Соединённых Штатов в Багдаде от 12 июля 2007 года. На кадрах запечатлены удары пилотов ВВС США по невооружённым людям.

Жертвами инцидента в иракской столице стали более 10 гражданских, включая двух журналистов агентства Reuters Намира Нур-Эльдина и Саида Шмаха.

Через четыре месяца после появления видеозаписей началось уголовное преследование Ассанжа. Шведская полиция обвинила его в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Опасаясь преследования, в конце ноября 2010 года основатель WikiLeaks перебрался в Лондон. Однако британские власти решили выдать разоблачителя Швеции, и тогда он укрылся в посольстве Эквадора. Позднее, в ноябре 2019 года прокуратура Швеции прекратила уголовное дело против Ассанжа из-за «слабой доказательной базы».

В США Ассанж преследуется в соответствии с законом о шпионаже. В октябре представитель американской стороны адвокат Джеймс Льюис озвучил на суде гарантии, которые якобы готов дать Вашингтон в случае положительного решения по экстрадиции Ассанжа.

Власти США пообещали предоставлять обвиняемому любую медицинскую помощь, обязались не допускать одиночного заключения основателя WikiLeaks и помещения его в тюрьму строгого режима ADX Florence (штат Колорадо).

Кроме того, США пообещали Ассанжу предоставить возможность отбывать наказание в Австралии, откуда он родом. Однако защита разоблачителя сомневается, что Соединённые Штаты действительно будут выполнять предоставленные гарантии. Как заявил RT en Español ещё один адвокат Ассанжа Айтор Мартинес, «американская система гарантий полностью дискредитирована».

Джулиана Ассанж

Reuters

© Peter Nicholls/File

«Защита уже приводила доводы о том, что США систематически нарушают свои гарантии. В качестве примера мы привели множество подобных инцидентов. Я, в частности, представил суду примеры, когда передавал дела из испанской юрисдикции в американскую — при этом США неоднократно и систематически нарушали свои обязательства», — пояснил Мартинес.

Владимир Штоль считает, что полагаться на гарантии Вашингтона нет смысла. По его словам, «логика принятия решений в судах США сегодня весьма непредсказуема».

Владимир Корнилов также убеждён, что неразумно доверять гарантиям Соединённых Штатов. По словам эксперта, США в принципе не могут давать каких-либо обещаний, связанных с будущими судебными решениями.

«Все эти гарантии не стоят и выеденного яйца. Я в принципе не понимаю, как их можно зафиксировать, потому что в конечном итоге судьбу Ассанжа (в случае экстрадиции за океан) будет решать судья. Сейчас необходимо отталкиваться от того, что Ассанжу светит более 100 лет тюрьмы, то есть пожизненное заключение», — подытожил Корнилов.