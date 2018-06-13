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«Политическое безрассудство»: в МИД РФ ответили на заявления Минюста США о поставках россиянами авиатоплива в Сирию

13 июня 2018, 18:24  •  137 • В мире
Новые обвинения Вашингтона в адрес граждан РФ — политическое безрассудство и поддержка террористических организаций. Так в МИД РФ прокомментировали заявления американского Минюста о том, что пятеро россиян нарушили санкционный режим США, поставляя авиатопливо в Сирию. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что керосин предназначался для ВКС России. Кроме того, в Совфеде и Госдуме подчеркнули, что действия Соединённых Штатов противоречат международному праву и демонстрируют попытку распространить собственные законы за пределы страны.
 
© Максим Блинов / РИА Новости
 

«В Вашингтоне продемонстрировали политическое безрассудство»

В МИД России назвали обвинение Минюста США в адрес российских граждан в связи с поставками авиатоплива в Сирию в обход американских санкций политическим безрассудством и поддержкой террористических организаций. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что авиационное топливо предназначалось для ВКС России, которые помогают бороться с террористическими организациями на территории Сирии.

«В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества «Совфрахт» в поставках в Сирию авиационного топлива. 

Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 12 июня, Минюст США выдвинул обвинения против пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» и трёх сирийских контрагентов. В ведомстве считают, что компания якобы поставляла в Сирию авиатопливо в обход санкций, а также осуществляла денежные переводы без разрешения Минюста. 

«Все восемь человек (включая трёх сирийцев. — RT) обвиняются в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в сговоре с целью отмывания денег», — говорится в сообщении Минюста США.

  • Reuters

Обвинения предъявлены россиянам Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмельниковой. В случае задержания американской стороной и признания виновными в суде им грозит до 25 лет лишения свободы и денежный штраф.

При этом в самом «Совфрахте» отрицают вину в нарушении санкционного режима в Сирии.

«Совфрахт» на регулярной основе выполняет работу по госконтрактам, в том числе в рамках распоряжений правительства РФ. В отношении обвинений, предъявляемых Минюстом США некоторым сотрудникам «Совфрахта», можно сказать в настоящее время только то, что компания планирует представить аргументы, свидетельствующие о том, что действия сотрудников и компании не нарушают международное право, решения международных организаций системы ООН», — цитирует Интерфакс пресс-службу перевозчика. 

В компании надеются, что в ближайшее время обвинения с сотрудников будут сняты. При этом сама компания находится под санкциями с 1 сентября 2016 года. В связи с этим МИД России в своём комментарии также указывает на требование «разморозить» счета компании, на которых лежат $5,5 млн. 

«Присваивают себе функции следователя, прокурора и судьи»

В Москве считают, что действия Вашингтона противоречат международному праву и демонстрируют попытки США распространить свои законы за пределы страны.

«Не совсем значительные гарантии»: о чём договорились лидеры США и Северной Кореи

МИД РФ напомнил, что поддержка предыдущей администрацией президента США террористических организаций в Сирии уже привела к катастрофическим последствиям.

«В стремлении сменить власть в Дамаске вашингтонские деятели были готовы на сделку с кем угодно, в том числе с откровенными джихадистами. Новый антироссийский выпад — очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали «Аль-Каиду»*, никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом дел», — отметили в министерстве.

Очередные обвинения властей США в адрес россиян — это попытка навязать своё видение мира и присвоить себе функции мирового судьи. Такое мнение в беседе с RT высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Минюст США, как и вся американская властная машина, последовательно присваивает себе функции следователя, прокурора, судьи, а иногда и палача в одном лице», — отметил он.

По мнению Косачёва, действия Вашингтона противоречат международному праву. «Юридическая сторона вопроса неправомерна и не может приниматься во внимание, для американцев очень важно отстоять принцип своей «исключительности», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что у России «есть свои форматы сотрудничества с Сирией, которые целиком и полностью находятся в рамках международного права». С ним согласен и член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

«Это давнишняя традиция и тенденция в США — распространение своей юрисдикции на другие страны, они иногда даже привлекают наших граждан на территории третьих стран к ответственности. Очевидно, что мы своих граждан будем защищать по всем каналам», — отметил депутат в беседе с RT.

Расширение санкций

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Ранее на этой неделе Минфин США ввёл санкции против юридических и физических лиц в России. В санкционный список были включены Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также компании Digital Security, DiveTechnoService и научно-исследовательский институт «Квант». Санкции введены на основании закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

В МИД России уже заявили, что новые санкции приведут к «нулевому результату», а курс на самостоятельную политику России будет продолжен.

«Разумеется, ответные меры рассматриваться будут, без них в таких ситуациях просто нельзя. Тем более что последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан», — цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Он также отметил, что ответные меры будут введены против тех, кто занимает наиболее явную антироссийскую позицию.

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