Политический жест: зачем президент Турции предложил стать посредником в урегулировании ситуации на Украине

Турция готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой в урегулировании ситуации на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В офисе президента Украины инициативу оценили положительно. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, поэтому пути его решения через подобный формат найти будет нельзя. Эксперты отмечают, что Эрдоган подобными заявлениями реализует собственные внешнеполитические амбиции, а Киев должен выполнять Минские соглашения, а не искать новых посредников.

Турция может выступить в роли посредника в урегулировании ситуации на Украине и готова обсуждать это с Москвой и Киевом.

«Наша позиция по ситуации на Украине общеизвестна. Турция выступает за обеспечение мира с акцентом на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир. Анкара выступает за позитивное развитие процессов. Турция готова к посредничеству. Готова обсуждать этот вопрос со сторонами», — цитирует агентство «Анадолу» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Заявление прокомментировали в офисе президента Украины. Советник главы офиса Михаил Подоляк отметил, что Киев приветствует желание Эрдогана.

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира на Украину, для освобождения людей, которые удерживаются в плену или которые попали в тяжелейшие жизненные условия в связи с многолетними агрессивными действиями прокси-групп РФ. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, которым сегодня является Турция на глобальном политическом рынке», — приводит его слова «РБК-Украина».

Подоляк заявил, что Зеленский и Эрдоган неоднократно обсуждали возможные действия для «эффективной стабилизации ситуации» в регионе.

Советник главы офиса украинского президента также сообщил, что Эрдоган передал Владимиру Путину список крымских татар, на освобождении которых настаивает Украина.

«Есть и другие такие примеры, в том числе и весьма деликатные, которые пока не подлежат публичному озвучиванию. Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за неё. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции. Эти усилия справедливы, сбалансированы и отображают интересы всего нашего региона в целом», — сказал Подоляк.

Реакция Москвы

Стоит отметить, что ещё до заявления Эрдогана в ряде СМИ появилась информация о том, что президент Турции якобы предложил собрать саммит России, Турции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать неподтверждённые сообщения. При этом Песков пояснил, что сама идея такого саммита несостоятельна.

«Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, и на таком саммите найти пути решения проблемы будет невозможно. Стороной конфликта является, с одной стороны, Киев, а с другой стороны — представители самопровозглашённых республик», — подчеркнул Песков.

Кремль

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кремле также оставили без реакции заявление о том, что Владимиру Путину через Эрдогана якобы был передан некий список удерживаемых лиц. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что проблема со списками удерживаемых лиц есть.

«Проблема верификации списков давнишняя. До сих пор её решить не удалось. Проблема была и остаётся частью общего комплекса вопросов и проблем, которые есть между нами», — сказал Дмитрий Песков.

Особые отношения

Напомним, Турция официально отказывается признавать референдум в Крыму и вхождение полуострова в состав России.

«Мы придаём значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем», — заявил сам Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре на Генассамблее ООН.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Дмитрий Песков, комментируя эту позицию, ответил, что Россия её не приемлет и надеется на изменение в будущем.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделает из этого выводы, которые негативно скажутся на двусторонних отношениях с Анкарой.

Ещё одним камнем преткновения в российско-турецком диалоге стали действия Анкары по снабжению Киева оружием, в частности — ударными беспилотниками Bayraktar.

26 октября Генштаб Вооружённых сил Украины отчитался о первом боевом применении турецкого беспилотника в Донбассе. С его помощью был нанесён удар управляемой бомбой по одной из позиций бойцов самопровозглашённых республик. По словам Генштаба ВСУ, целью применения БПЛА стало «принуждение врага к прекращению огня».

Москва неоднократно отмечала, что продажей подобного вооружения Киеву турецкая сторона подпитывает милитаристские настроения Украины. Дмитрий Песков, комментируя первое боевое применение Bayraktar в Донбассе, отметил, что поставки оружия украинской стороне приводят к дестабилизации обстановки в зоне конфликта.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Reuters

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

При этом в Анкаре уже выразили недовольство тем, что в её адрес звучит критика из-за снабжения оружием государства, где продолжается военный конфликт. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал не ассоциировать с его страной беспилотники, которые приобрела Украина.

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине... Украина также должна перестать использовать название нашей страны… Турцию не за что винить в этой ситуации», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«На внутреннего потребителя»

Как отметил в беседе с RT эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, предложение Эрдогана выглядит дежурным, так как оснований для переговоров с Украиной вне формата минских соглашений нет.

«Украина будет стоять на своей позиции и не будет нормально вести диалог с Россией, а тем более нам предлагают вести его ещё и через страну НАТО. Так как РФ не является стороной конфликта, что в таком формате можно обсуждать, непонятно», — подчеркнул эксперт.

Эрдоган ведёт себя сверхактивно на внешнеполитическом направлении и стремится расширять влияние Турции, подчеркнул в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В данном случае предложение посредничества находится в ряду других инициатив турецкого руководства, направленных на усиление позиций Анкары по достаточно широкому периметру близлежащих территорий. В отношениях Украины у Турции уже давно сформировалась подобная позиция. Пользуясь слабостью украинского государства и очевидной потерей интереса со стороны Евросоюза к Киеву, Турция стремится заполнить эту нишу — нишу западных стран — и сделать Украину своим протекторатом», — пояснил Шаповалов.

Подобные предложения призваны также сигнализировать о статусе Турции как важного игрока в регионе, отметил эксперт.

«Турецкий лидер понимает, что Анкара не станет реальным посредником между Россией и Украиной. Но с точки зрения Эрдогана этот жест должен продемонстрировать усиление позиций Турции в мире, превращение Турции в важного актора международных отношений», — пояснил Шаповалов.

Сейчас в Турции имеется целый ряд значительных внутренних проблем, и администрации Эрдогана нужны новые успехи на всех направлениях, добавил Владимир Шаповалов.

«Для Эрдогана это попытка увеличить важность и влияние Турции в мире и одномоментно это смена позиций в условиях тяжёлой экономической ситуации в самой Турции: упала лира и турецкое общество охватили протесты. Эрдоган пытается сыграть свою обычную игру — перевести внутриполитические проблемы во внешнеполитический успех, поэтому это заявление рассчитано и на внутреннего потребителя», — рассказал эксперт.

В свою очередь позиция Украины, которая приветствовала это предложение, политически слабая, добавил Шаповалов.

«Киев пытается выйти из политического тупика, в который он сам себя завёл, и рад любым подобным предложениям. Но никакой реальной пользы Украине это «посредничество» со стороны Турции не принесёт», — подчеркнул эксперт.

Для урегулирования конфликта на востоке Украины и стабилизации обстановки в регионе, всё что требуется сделать Киеву, — выполнить Минские соглашения, отметил Владимир Шаповалов.

«Это международное обязательство Украины, которое она не выполняет», — заключил собеседник RT.