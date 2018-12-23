«Политический заказ»: в России прокомментировали принятие ООН украинской резолюции по Крыму

Решение Генассамблеи ООН принять резолюцию по нарушению прав человека в Крыму не стало неожиданностью. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, группа западных государств продолжает антироссийскую линию, принимая документы, в которых события фальсифицируются. В Совфеде считают, что резолюция представляет собой попытку вторжения в вопросы государственного суверенитета России и противоречит нормам международного права. Как отметили в Госсовете Крыма, документ не отражает реального положения дел и большинство стран мира осознают это.

Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по нарушению прав человека в Крыму не стало неожиданностью. Об этом заявил RT вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, консолидированная группа западных государств во главе с США «продолжает антироссийскую линию, фальсификацию событий, связанных с Крымом».

«Возможности ООН позволяют достаточно небольшой группе — ведь это только одна треть членов организации — проводить свою резолюцию при большом количестве воздержавшихся. То, что в этих резолюциях содержатся фальсификация и ложь, они инспирированы в Киеве, — это всем известно, и это продолжается каждый год», — сказал Мурадов.

Документ поддержали 65 стран, против высказались 27. Большая часть участников — 70 стран — от голосования воздержались. При этом занимающийся бюджетными вопросами комитет ООН отказался выделять средства на реализацию резолюции.

Среди поддержавших документ стран были США, государства Евросоюза, Турция и Япония. В свою очередь, против высказались Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сербия, Сирия, ЮАР, Никарагуа и Венесуэла.

«Эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации», — заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе выступления на заседании Генассамблеи.

Дипломат назвал этот документ «антироссийским, фальшивым, лукавым», подчеркнув, что Россия гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории.

«Крым — это место, где живут счастливые люди. Приглашаем всех посетить Крым и лично убедиться в реальном положении дел на полуострове», — заключил он.

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко приветствовал принятие резолюции, заявив, что «борьба за Крым продолжается».

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Reuters

© Shamil Zhumatov

При этом, как отметил Мурадов, число стран, которые поддерживают подобные документы, сокращается. В то же время исход голосования может подтолкнуть киевские власти и лично Петра Порошенко к агрессивным действиям, считает вице-премьер крымского правительства. Мурадов выразил надежду, что в итоге «здравомыслие одержит верх».

«Оптимистичные ноты у нас сохраняются, но тревожный характер этих резолюций невозможно не замечать», — заключил он.

«Противоречат реальной ситуации»

Принятый документ находится в противоречии с Уставом ООН, считает cенатор от Крыма и член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. По её словам, резолюция является «антироссийским политическим заказом».

«Нас, крымчан, возмущает, что резолюция ООН вынесена в условиях системного неисполнения Украиной 13-го доклада ООН от марта 2016 года, в соответствии с которым ООН потребовала от Киева предоставления результатов официального расследования нарушений Украиной прав человека в Крыму во время блокады, организованной украинской властью», — сказала сенатор.

По её словам, вынесенная Генассамблеей ООН резолюция не соответствует основным принципам международного права и «грубо пренебрегает правами человека и гражданина».

Ковитиди отметила, что документ «требует жёсткой оценки, поскольку является попыткой грубого вторжения в вопросы государственного суверенитета России».

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что заявления Украины о нарушениях в Крыму не соответствуют положению дел на полуострове.

«Когда Генассамблея принимает подобные резолюции, происходит полная дискредитация такой влиятельной международной площадки, которая, наоборот, должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что результаты голосования по таким резолюциям постепенно меняются.

«Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации», — сказал Ганжара.

Череда резолюций

Генассамблея ООН третий год подряд принимает резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

В предыдущих случаях за документ проголосовали 70 стран, против высказались 26. В 2016 году воздержались 77 стран, в 2017 году — 76 стран. Комментируя итоги голосования, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал такой исход «тенденцией на отрезвление».

«Смотр «всей русофобской рати» не особо удался: за украинскую «агитку» высказались 65 стран, против — 27, ещё 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против — 26, а воздерживались 77 и 76 соответственно. Тенденция на отрезвление налицо», — цитирует сенатора ТАСС.

Кроме того, 18 декабря ООН приняла ещё одну посвящённую Крыму резолюцию, в которой речь идёт о «милитаризации полуострова», а также части Азовского и Чёрного морей. За принятие этого документа выступили 66 государств, против — 19, воздержались 72 страны.

В ответ в Москве напомнили, что в 2014 году жители Крыма по итогам референдума выступили за воссоединение с Россией.

«С этого момента, после соответствующих внутригосударственных процедур, Крым стал частью Российской Федерации. И на любой части своей территории мы вправе и будем строить так нашу военную политику, как мы считаем нужным для обеспечения нашей безопасности. Крым не исключение», — подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.