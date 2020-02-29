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Политический вирус
29 февраля 2020, 12:24 • 44 • Аналитика
Результатом неожиданного предвыборного визита словацкого премьера в Москву стало введение контроля на границе Словакии с Австрией в аккурат перед проведением парламентских выборов. При этом, ни одного заболевшего короновирусом в Словакии не выявлено.
Обман опытом
Зачем имеющий сильнейшую простуду словацкий премьер Петер Пеллегрини экстренно прилетал в Москву, доподлинно не известно. Обсуждать деловые вопросы с премьером, правительство которого уже на следующей неделе вынуждено будет уйти в отставку нет никакого смысла. РИА Новости приводит слова Михаила Мишустина: «Очень важно для нас, что, несмотря на очень активный предвыборный период в Словакии, вы нашли возможность приехать в Москву, чтобы обсудить самые актуальные вопросы российско-словацкого сотрудничества. В целом, наши отношения развиваются успешно, и здесь мы приветствуем принципиальный настрой возглавляемого вами правительства на дальнейшее укрепление взаимосвязи с Россией, вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе», подтверждающие, что визит носит какой-то экстренный характер.
Как известно, словацкая политическая партия SMER, уже достаточно продолжительное время доминирует в словацкой политике и с Россией её связывают долгосрочные партнёрские отношения, несмотря на то, что по факту Словакия всегда поддерживала антироссийские санкции и прочие ограничения, налагаемые ЕС и США.
Лицо этой партии – Роберт Фицо, пожалуй, самый «долгоиграющий» премьер в новейшей истории Словакии. Однако, в настоящее время рейтинг партии SMER, перед выборами, которые пройдут 29 февраля, один из самых низких за всю её историю. Аналитики говорят о том, что после выборов эта партия уже не сможет сформировать коалицию.
Два её партнёра по нынешнему правительству – партии MOST-HID и SNS, по прогнозам, вообще не попадут в парламент.
Так зачем же словацкий премьер прилетал в Москву?
Точно утверждать мы не берёмся, но некое возможное совпадение наталкивает на мысль, что Петер Пеллегрини «набирался» в Москве богатого опыта действующей российской власти в части предвыборных победных технологий.
Вернувшись на родину после визита в Москву, который состоялся 26 февраля, уже на следующий день, утром 27-го Петер Пеллегрини собирает заседание Совета безопасности, на котором принимается решение закрыть границу Словакии с Австрией. РИА Новости приводят слова словацкого премьера, сказанные им по окончанию заседания: «Мы видим, как быстро распространяется коронавирус по Европе, поэтому вынуждены усилить контроль за прибывающими в нашу страну. С пятницы вводится контроль всех приезжающих к нам автомобилей, пока только на границе с Австрией, где зафиксированы первые случаи заболеваний коронавирусом, а также контроль всех прилетающих из-за рубежа авиапассажиров». Надо понимать, что в субботу в Словакии пройдут парламентские выборы. Очень много словаков в настоящее время работает на территории Австрии. И, возможно, для многих это вынужденная мера, так как во время долгого правления Роберта Фицо (по мнению местных аналитиков) уровень жизни в Словакии понизился, а налоговая нагрузка на бизнес возросла.
Так может контроль границы это и есть та самая мера, которая позволит ограничить поток недовольных действующей властью на очередных парламентских выборах в Словакии? Ведь, по официальной информации в Словакии не выявлено ни одного случая заболевания «новомодным» вирусом. Если это так, то тут прослеживается некий российский опыт по ограничению влияния неугодных на различного рода голосования.
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