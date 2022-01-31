Политический ветер: как Дональд Трамп активизировал свою деятельность на фоне неудач Демпартии США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы сначала «поставят крест» на карьере лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, а затем «вышвырнут» Джо Байдена из Белого дома в 2024 году. Ранее Трамп в очередной раз намекнул на своё желание вернуться в кресло главы Белого дома. Эксперты отмечают, что крайне неудачный для администрации Байдена год правления открывает для республиканцев и лично для Трампа вероятный путь к победе на предстоящих выборах.

Политика Демократической партии США — это «издевательство высшей пробы» над Америкой, и в случае победы на выборах республиканцы добьются отстранения лидеров демократов от политической деятельности. С таким заявлением выступил 45-й президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас.

«Для начала мы раз и навсегда поставим крест на политической карьере Нэнси Пелоси, а в 2024 году вышвырнем из Белого дома преступную семью Байденов», — заявил экс-президент.

Обращаясь к своим сторонникам, Трамп подверг резкой критике деятельность администрации Байдена и возглавляемого демократами конгресса США.

«То, что Джо Байден и конгресс во главе с Пелоси и Шумером сделали с нашей страной всего за один год, — это издевательство высшей пробы: инфляция доходит до заоблачных высот, цены на бензин стремительно растут, цепочки поставок рушатся. Вы можете поверить в происходящее? Ничего не купишь: полки пусты», — сказал Трамп.

По словам миллиардера, действия Джо Байдена и его окружения создали в США ситуацию, близкую к катастрофической.

«Давайте просто сопоставим данные: за один год неуёмные социалистические траты Джо Байдена вызвали самую высокую инфляцию за последние 40 лет, а скоро, судя по их прогнозам, вероятно, окажется, что за последние 92 года... Бюджетное управление конгресса серьёзно ухудшило долгосрочный прогноз роста», — напомнил политик.

Перечисляя неудачи нынешней администрации, Трамп подчеркнул, что в городах, управляемых демократами, резко выросли показатели по убийствам, угонам автомобилей и ограблениям магазинов. В то же время Белый дом вернул США в «ужасные» Парижские соглашения по климату и не смог справиться со стремительным ростом цен на бензин, подчеркнул экс-президент.

«И это лишь несколько примеров. Не хочу вас утомлять перечислением — я мог бы продолжать ещё минут десять. У нас, напротив, были, вероятно, самые успешные четыре года президентства за всю американскую историю», — добавил Трамп.

Бывший глава государства под одобрительные выкрики и аплодисменты зрителей также заявил, что, прежде чем отправлять американские войска в Восточную Европу для защиты границ Украины, Белый дом должен защитить южные рубежи США от непрерывного потока нелегалов из Южной Америки.

Пиррова победа

Эксперты обращают внимание на то, что Трамп организовал встречу со своими сторонниками в преддверии приближающихся промежуточных выборов в конгресс, а также на фоне череды политических поражений, которые постигли Демпартию. Кроме того, рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США в последние месяцы неуклонно снижается.

Издание The Hill 24 января опубликовало результаты опроса, проведённого политологическим центром CAPS Гарвардского университета и фирмой Harris Poll с 19 по 20 января среди зарегистрированных избирателей. Согласно его данным, деятельность президента-демократа поддерживает всего 39% респондентов.

Этот показатель стал новым минимумом для Байдена с марта 2021 года, когда Harvard CAPS/Harris Poll начали измерение рейтингов одобрения 46-го президента США.

При этом 53% респондентов заявили, что они в той или иной степени не одобряют то, как Байден справляется с обязанностями главы государства. Для сравнения, в ноябре 2021 года деятельность Байдена одобряли 45% опрошенных, негативно его действия оценивали 51% избирателей.

Президент США Джо Байден

AP

© Andrew Harnik

В числе причин снижения рейтингов президента-демократа The Hill называет рост инфляции, продолжающуюся пандемию коронавируса, а также провал в конгрессе ряда важных законопроектов, подготовленных администрацией Байдена.

Резкое снижение рейтингов действующего президента США может привести к тому, что Демократическая партия может потерять преимущество в конгрессе на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре этого года, отмечают американские СМИ. О незавидном положении демократов сообщила, в частности, газета New York Post со ссылкой на одного из представителей партии в конгрессе.

«Если мы не поправим положение дел сейчас, в ноябре нас просто разгромят. Любой, кто избирается от сложного округа, знает об этом. Остальные просто засунули голову в песок», — сказал изданию конгрессмен-демократ.

Мало того, на фоне падения рейтингов Байдена некоторые политики из числа демократов начали дистанцироваться от своего лидера. Так, по словам издания Newsweek, два видных члена Демпартии от штата Пенсильвания — вице-губернатор Джон Феттерман и генпрокурор Джош Шапиро — отказались от участия в совместной фотосессии с президентом во время его визита в штат.

В беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков отметил, что промежуточные выборы в конгресс — очень важное событие для главных политических сил США.

«Республиканцы надеются получить большинство в одной или в обеих палатах конгресса. И Трамп довольно активно помогает республиканцам, продвигая ряд своих кандидатур, которые будут ему лояльны, если попадут в конгресс», — пояснил эксперт.

В нынешней ситуации шансы Республиканской партии отыграть преимущество хотя бы в одной из палат парламента весьма высоки, считает Дудаков.

«В нижней палате республиканцы с высокой вероятностью получат решающее преимущество. Ситуация в сенате несколько иная: там всё зависит от персоналий, а электоральная карта не так благоволит республиканцам, как в палате представителей. Тем не менее высока вероятность того, что и в сенате республиканцы тоже получат большинство», — отметил политолог.

Возвращение миллиардера

На фоне падения рейтингов Байдена Трамп делает всё более непрозрачные намёки о своём намерении вернуться в Белый дом. Так, 26-го января в соцсетях было опубликовано видео, на котором во время игры в гольф один из присутствующих называет Трампа 45-м президентом США.

«45-й и 47-й», — поправил своего спутника бывший президент США под одобрительные возгласы окружения.

Ранее Трамп уже неоднократно намекал на возможность своего участия в президентских выборах 2024 года, однако всякий раз уходил от прямого ответа на этот вопрос, ссылаясь на то, что из-за особенностей американского законодательства в плане финансирования избирательных кампаний пока не может дать однозначный ответ.

Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас

Gettyimages.ru

© Brandon Bell

Малек Дудаков предположил, что Трамп сделает однозначное заявление по этому поводу как раз после промежуточных выборов в конгресс США.

«Вполне вероятно, что уже по итогам ноябрьских выборов, в декабре этого года или в начале следующего, Трамп объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году», — полагает эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий подчеркнул, что нынешнее падение партийных рейтингов и поддержки самого Байдена спровоцировано действиями Демпартии США и администрации президента.

«Год действительно был для них неудачным. Очень часто правящая партия теряет преимущество в одной из палат конгресса после президентских выборов. Однако сейчас такая ситуация усугубляется действиями самих демократов и Байдена, рейтинги которого очень низкие. Ситуация у них более сложная, чем обычно складывается на промежуточных выборах. Как правило, теряют одну палату, а сейчас могут потерять обе», — сказал политолог.

Не стоит забывать, что Трамп продолжил свою политическую деятельность после ухода из Белого дома, и благодаря этому сейчас ситуация складывается в его пользу, напомнил Дробницкий.

«Его активность не ослабевала с того момента, как он оставил свой пост. Конечно, нынешнее положение демократов далеко не завидное. Если они не протащат свою электоральную реформу, у них есть все шансы потерять обе палаты конгресса. Байден станет хромой уткой и, кто знает, может ему объявят импичмент... Все понимают, что под Демпартией сейчас зашаталось всё, что может», — подчеркнул собеседник RT.

Однако, если демократам удастся принять электоральную и миграционную реформы, а также расширить состав Верховного суда, то они могут укрепить своё положение, считает Дробницкий.

«До выборов это всё ещё осуществимо. Если они это сделают, то получат контроль над выборами, и вряд ли тогда Республиканская партия сможет значимо пошатнуть их. Поэтому нынешняя ситуация в определённой степени двойственная. Но тем не менее сейчас политический ветер несомненно дует в паруса Трампа», — заключил политолог.