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Политический цикл Зеленского и война в СБУ

24 декабря 2019, 07:39  •  140 • Война

Делу журналиста Павла Шеремета, взорванному в Киеве в 2016 году, дали ход только в конце 2019 года, причём после «нормандского саммита» в городе Париже. Объявили об установлении фигурантов этого преступления, «героев АТО», на совместной пресс-конференции президент Зеленский и глава МВД Арсен Аваков. После этого можно говорить о политической связке Зеленский – Аваков.

Дело Шеремета


Близкий к Авакову юрист Андрей Портнов, преследующий сейчас уголовными исками «циничного Бандеру» Порошенко, высказался и по делу Шеремета, подведя к тому, что за этим преступлением стоял отдел национальной безопасности СБУ: именно его сотрудники изъяли записи с самых важных уличных камер наблюдения. После чего они пропали.




Из этого можно сделать вывод, что дело Шеремета для Зеленского и Авакова — это способ взять под контроль СБУ, почистив «контору» от людей Порошенко — Грицака. Если это удастся сделать, далее можно будет замахнуться на самого экс-президента Порошенко, и президент Зеленский сможет наконец выполнить своё главное предвыборное обещание.

Это все так понимают… И последовала острая реакция группы наци-поддержки Порошенко на задержание «убийц Шеремета», поскольку нет больших сомнений, что следующим шагом со стороны следствия может быть обвинение окружения Порошенко и его самого в организации «сакрального» покушения на Шеремета. «Протестующие» против ареста «героев АТО» по делу Шеремета были разогнаны аваковской полицией с применением спецсредств. Что-то будет дальше?..

Известно, что Порошенко опирается на националистов Галичины, идеологом которых является «историк» и экс-руководитель Института памяти Владимир Вятрович, тоже выходец из СБУ. Чем закончится схватка под ковром за контроль над СБУ?

Политический цикл


В заканчивающемся 2019 году Арсен Аваков стал значительно больше, чем министр внутренних дел и негласный шеф нацистов-националистов «Азова». Он стал медийной личностью, прописался на украинском ТВ в эфире Савика Шустера. Он смог подавить СБУ Грицака при Порошенко и обеспечить «начало нового политического цикла» Зеленского после специальной предвыборной командировки в город Вашингтон. Всё это не случайно, конечно.

В 2014 году демократическая администрация Обамы поставила у власти на Украине Порошенко, чтобы он начал масштабную войну с Россией. Порошенко решился только на Керченскую провокацию, надеясь, что ему зачтут её за войну. Не зачли и убрали на выборах, силовую поддержку кандидату Зеленскому обеспечил боевиками-азовцами именно шеф МВД Арсен Аваков.

В «политический цикл» Арсен Аваков фактически стал силовой опорой Зеленского. Однако поверженные при американской поддержке силовики-боевики Порошенко никуда не делись, за пять лет они окопались не только в СБУ, но и во всех силовых структурах, и опираются на политиков-националистов из западных регионов страны.

Аваков претендует на роль "украинского Сталина"?


Арсен Аваков сам харьковчанин и опирается на восточных националистов: харьковских – днепропетровских, а совсем не западенских. С галичанами у Авакова неприязненные отношения со времён убийства его спецназом известного нациста-западенца Александра Музычко в 2014 году, за откровенный беспредел, но тем не менее.

Возможно, «политический цикл» Зеленского – это попытка корректировки националистического курса: избавления его от крайностей украинизации, мешающей проникновению идеологии национализма в Россию. Это попытка создать украинский национализм с респектабельным лицом Владимира Зеленского.

В отличие от Порошенко, Зеленский – слабый президент. Кажется, был расчёт быстро сделать из Зеленского второго «пророссийского» Януковича, этот ярлык пытались навесить ему Парубий с побратимами. Однако Зеленский стал повторять зады политики Порошенко и ухватился за националистов из восточных регионов страны, за «азовцев» Арсена Авакова. И шеф МВД становится на глазах правой рукой президента Украины и претендует на негласную полную власть на Украине. На роль диктатора постмайданной Украины. Делом Шеремета Аваков захватывает медийное поле Украины и, видимо, готовит атаку на националистов-западенцев в СБУ, а далее везде.
Виктор Каменев

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