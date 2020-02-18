Политический трус, который молчит шесть лет: Экс-депутат Рады отчитал Януковича в годовщину Майдана

У экс-президента Украины Виктора Януковича нет никаких шансов вернуться на Родину. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Ранее Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной событий на Майдане. Как пояснил политик, госпереворот стал огромной трагедией, которая до сих пор разделяет страну.

Комментируя ситуацию, эксперт пояснил, что экс-главу государства не простила ни одна из сторон конфликта на Украине. Поэтому у Януковича вообще нет политического будущего.

Однако бывший президент обладает значительным объёмом информации, которая бы позволила активизировать борьбу против украинских радикалов. Экс-депутата очень удивляет то, что Янукович молчит шесть лет подряд, делая пустые заявления.

"У него огромная инсайдерская информация, которая была бы полезна в борьбе с теми, кто сегодня пытается продолжить дело Майдана. Он не делает заявлений в отношении лидеров Майдана, с которыми у него переговоры", - поведал Килинкаров и назвал Януковича трусом.