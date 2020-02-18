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Политический трус, который молчит шесть лет: Экс-депутат Рады отчитал Януковича в годовщину Майдана

18 февраля 2020, 22:54  •  75 • Политика
Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров отчитал Виктора Януковича в годовщину Майдана. Как считает эксперт, бывший президент Украины является политическим трусом, который молчит шесть лет, имея компромат на организаторов госпереворота.
У экс-президента Украины Виктора Януковича нет никаких шансов вернуться на Родину. Об этом РИА ФАН заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Ранее Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной событий на Майдане. Как пояснил политик, госпереворот стал огромной трагедией, которая до сих пор разделяет страну.
Комментируя ситуацию, эксперт пояснил, что экс-главу государства не простила ни одна из сторон конфликта на Украине. Поэтому у Януковича вообще нет политического будущего.
Однако бывший президент обладает значительным объёмом информации, которая бы позволила активизировать борьбу против украинских радикалов. Экс-депутата очень удивляет то, что Янукович молчит шесть лет подряд, делая пустые заявления.
"У него огромная инсайдерская информация, которая была бы полезна в борьбе с теми, кто сегодня пытается продолжить дело Майдана. Он не делает заявлений в отношении лидеров Майдана, с которыми у него переговоры", - поведал Килинкаров и назвал Януковича трусом.

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