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«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию

17 августа 2019, 00:09  •  8 • В мире
В Дании негативно восприняли сообщения американских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы обсуждает со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Так, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что эта идея президента США грозит милитаризацией автономного региона в составе королевства. В свою очередь, в гренландском МИД заявили, что остров не продаётся, но открыт для бизнеса. Как считают эксперты, Гренландия имеет для Вашингтона важное геополитическое значение — в случае её покупки Белый дом нанесёт удар по инвестиционной деятельности Китая в регионе. Вместе с тем аналитики отмечают, что США уже установили военное присутствие на острове, а потому его покупка выглядит нецелесообразной.
 
Президент США Дональд Трамп © Jonathan Ernst; Ritzau Scanpix/Magnus Kristensen/ Reuters
 

В МИД Гренландии, автономной территории в составе Дании, прокомментировали сообщения ряда американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приобретения острова. В ведомстве заявили, что остров открыт для сотрудничества в области бизнеса, но свои земли никому продавать не собирается.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, рыба, морепродукты, возобновляемые источники энергии, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️

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