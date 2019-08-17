«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию

В Дании негативно восприняли сообщения американских СМИ о том, что Дональд Трамп якобы обсуждает со своими советниками возможность приобретения Гренландии. Так, представитель Радикальной партии Мартин Лидегорд выразил опасение, что эта идея президента США грозит милитаризацией автономного региона в составе королевства. В свою очередь, в гренландском МИД заявили, что остров не продаётся, но открыт для бизнеса. Как считают эксперты, Гренландия имеет для Вашингтона важное геополитическое значение — в случае её покупки Белый дом нанесёт удар по инвестиционной деятельности Китая в регионе. Вместе с тем аналитики отмечают, что США уже установили военное присутствие на острове, а потому его покупка выглядит нецелесообразной.

В МИД Гренландии, автономной территории в составе Дании, прокомментировали сообщения ряда американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность приобретения острова. В ведомстве заявили, что остров открыт для сотрудничества в области бизнеса, но свои земли никому продавать не собирается.

«Гренландия богата ценными ресурсами, такими как минералы, чистейшая вода и лёд, рыба, морепродукты, возобновляемые источники энергии, она является перспективным направлением для развития туризма. Мы открыты для бизнеса, не для продажи», — говорится в сообщении МИД Гренландии в Twitter.

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️ Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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