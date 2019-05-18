«Политический торг»: в украинских СМИ появился проект указа Зеленского о роспуске Рады

Украинские СМИ опубликовали проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 14 июля. При этом представители команды ещё не вступившего в должность главы государства заявили, что они рассматривают разные варианты развития событий. Для роспуска парламента существуют юридические препятствия, так как 17 мая был начат процесс формирования новой парламентской коалиции, однако эксперты не исключают, что новый президент страны сумеет их обойти. Тем не менее аналитики считают, что эти сообщения — политтехнологический манёвр команды Зеленского, который таким образом хочет показать, что ситуацию контролирует он, а не Рада.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский подготовил указ о досрочном роспуске Верховной рады, сообщают украинские СМИ. Издания публикуют предварительный проект документа, датированный 20 мая. Именно на этот день запланирована инаугурация Зеленского.

«Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады восьмого созыва. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение парламентских выборов», — цитирует указ украинская пресса.

Никаких официальных заявлений по этому поводу пока не поступало, но член команды Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne отметил, что роспуск парламента действительно может стать одним из вариантов развития событий.

«По СМИ сейчас курсирует масса информации, но я откровенно скажу: мы прорабатываем разные варианты подходов... Как оно будет, думаю, мы узнаем в ближайшее время от Зеленского», — заявил Стефанчук.

По его словам, «всё будет зависеть от того, как сложится сотрудничество и взаимопонимание» нового президента и Рады.

Стоит отметить, что, согласно Конституции Украины, президент может распустить парламент только в трёх случаях. Первый — отсутствие в парламенте коалиции более одного месяца. Второй — невозможность сформировать правительство в течение 60 дней. Третий — Рада не может собраться на пленарные заседания в течение 30 дней.

Стоит отметить, что работа правительства и регулярные заседания пока присутствуют. Неопределённой остаётся только ситуация с коалицией. Так, накануне, 17 мая, фракция «Народный фронт» объявила о выходе из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий дал Раде 30 дней для формирования новой, как того требует Конституция. По завершении этого периода, как утверждают СМИ, президент уже не сможет распустить парламент, так как останется менее шести месяцев до истечения срока полномочий действующего депутатского состава. Такое требование прописано в основном законе страны.

Информационное давление

По оценке политолога Владимира Джараллы, сам факт появления в СМИ проекта указа избранного президента свидетельствует о попытке оказать некое давление на депутатов Рады. Команда Зеленского рассчитывает добиться сотрудничества с парламентариями, считает эксперт.

«Вне всякого сомнения, господин Зеленский (а точнее, его команда и те, кто является основными фигурами за его спиной) ведёт политический торг, политическую игру... Это информационное давление, желание испугать, погрозить и после этого перейти к переговорам», — отметил Джаралла в беседе с RT.

Тем не менее, по его словам, не исключён и роспуск парламента — незавершённый процесс формирования новой коалиции не будет тому препятствием.

«Фактически она (Рада. — RT) является неработоспособной, согласно закону и Конституции. Большие претензии к тому, что называется нынешней правящей коалицией, существует ли она в принципе. Поэтому юридические закавыки, причины найти можно», — заключил Джаралла.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Политтехнологический манёвр»

Будет ли Рада действительно распущена, пока непонятно. Однако команда Зеленского ясно продемонстрировала намерение принять такое решение, считают эксперты. Как рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, именно эта видимость была главной целью команды Зеленского.

«То, что наблюдаем, — это такой хороший политтехнологический манёвр. Он направлен на то, чтобы держать в напряжении Раду и нынешнюю администрацию пока ещё, подготовить их морально к тому, что, в принципе, решение может быть принято, а может и не быть принято. В любом случае получается, что он (Зеленский. — RT) контролирует ситуацию, а не Рада», — отметил Оленченко.

По его словам, сам приём заключается в том, чтобы создать «возможность угрозы роспуска», а затем позволить кому-то из команды пояснить, что это не финальное решение и рассматриваются разные варианты, оставив за собой право решать по ситуации.

Что касается возможности блокировки решения о роспуске из-за того, что коалиция отсутствует менее 30 дней, то этот вопрос юридически чётко не определён, рассказал эксперт. Последняя парламентская коалиция на Украине была создана в 2014 году и включала пять партий, напомнил он. Потом три партии вышли, и до настоящего времени оставалось две. Как поясняет Оленченко, есть правило, согласно которому в коалиции должно насчитываться не менее 226 депутатов, и этот минимум давно уже был преодолён, но Рада не объявляла о прекращении деятельности коалиции до того, как о выходе объявил «Народный фронт».

«Ясность может внести обращение в суд, конституционный или административный», — подытожил эксперт, выразив уверенность в наличии юридической возможности роспуска Рады у Зеленского.