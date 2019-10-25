«Политический способ борьбы с конкурентами»: почему Пентагон назвал Китай главной угрозой для США и ЕС

Китай представляет более серьёзную угрозу для США и стран Евросоюза, чем Россия, заявил министр обороны США Марк Эспер. По его словам, защититься от «экспансии» со стороны Пекина европейцы могут только в том случае, если увеличат оборонные расходы и откроют свой рынок вооружений для внешних игроков. По мнению экспертов, подобная риторика полностью соответствует политике администрации Трампа, которая пытается обосновать своё стремление вытеснить китайских и европейских конкурентов с рынков ЕС, в том числе с оружейного. При этом политологи сомневаются, что в обозримом будущем страны союза поддадутся растущему давлению со стороны США.

Китай и Россия представляют угрозу для США и их европейских союзников, но КНР опаснее РФ, заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в Брюсселе в Германском фонде Маршалла. По словам главы Пентагона, якобы «становится всё очевиднее, что Пекин и Москва желают перестроить мир в соответствии со своими интересами и в ущерб другим» и «подорвать действующий международный порядок».

Однако Китай, как считает Эспер, намерен не только воздействовать на политику и экономику других государств. Пекин пытается также влиять на решения в области безопасности, утверждает глава Пентагона.

«Хотел бы предостеречь наших европейских друзей: не следует полагать, что опасения США насчёт экономической и военной экспансии Китая преувеличены или не имеют отношения к их национальной безопасности. Влияние КНР стремительно расширяется, и она продолжает искать новых партнёров за пределами Азии», — сказал Эспер.

Министр обороны США утверждает, что с помощью «хищнических экономических методов, подрывной политической деятельности и военной силы» Пекин стремится ослабить другие страны.

«Соединённые Штаты не просят государства сделать выбор между Китаем и остальным миром, но мы просим их стремиться к будущему, в котором поддерживается демократия, обеспечивается экономическое процветание и защищаются права человека. Каждое государство, вступающее в отношения с КНР, должно осознавать возможные последствия», — предупредил Эспер.

В контексте якобы растущей «китайской угрозы» он призвал европейских союзников Соединённых Штатов довести военные расходы до 2% ВВП к 2024 году. Эспер констатировал, что сейчас только восемь стран НАТО соответствуют этому уровню трат на оборону. Ранее аналогичные претензии высказывал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, глава Пентагона считает, что страны ЕС должны пересмотреть практику приоритетного предоставления оборонных заказов европейским компаниям. Только открытость рынка вооружений может обеспечить армии стран союза первоклассным оружием, которое позволит эффективно противодействовать экспансии Китая и России, уверен Эспер.

«Покупайте оружие»

Эксперты отмечают, что заявление главы Пентагона находится в фарватере политического курса администрации Дональда Трампа.

«Россия — угроза, а КНР — ещё большая угроза. Это в администрации Трампа говорят на протяжении последних двух лет, особенно с середины прошлого года», — напомнил в беседе с RT старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Флаги США и НАТО

Reuters

© Laura Hasani

Есть у такой риторики и меркантильная подоплёка, уверены политологи. Антикитайские выпады американцев объясняются ещё и тем, что Трамп опирается на поддержку оружейного лобби в Соединённых Штатах и стремится увеличить доходы страны от оборонного экспорта, отметил в комментарии RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

«Посыл заявления Марка Эспера прост: покупайте оружие у американцев. США всё чаще прибегают к политическим способам борьбы с конкурентами, продвижения своих экономических интересов. Тут как раз такой случай», — говорит Зинин.

Он напоминает, что Трамп всегда считал Китай главным экономическим конкурентом США. Россию в таком качестве американский президент не рассматривает, поэтому она и стоит «на втором месте» в заявлении Эспера, поясняет Зинин.

«Нагнетание страха перед «китайской угрозой», как считают в Пентагоне, должно повлиять на сотрудничество ЕС с Китаем во всех областях. В результате европейцы не будут давать Пекину свободу на тех рынках, которые он занимает сейчас. При этом американцы получат отличную возможность за эти рынки побороться», — говорит эксперт.

В свою очередь, Василий Кашин полагает, что заявление Эспера направлено в том числе и против европейского военно-промышленного комплекса.

«С точки зрения США, европейцы имеют наглость обладать собственным ВПК и пытаться его поддерживать. Хоть они и делают это довольно неэффективно, сам факт продолжает раздражать Америку. Есть Великобритания, где уже ничего своего почти не осталось, американцы всё скупили. Даже главная британская оборонная компания BAE Systems уже является, по сути, скорее американской. А континентальные европейцы в принципе способны делать всё своё и пытаются ориентироваться на национального производителя, тем самым лишая Штаты ещё десятков миллиардов долларов в год. Разумеется, Вашингтону всё это не нравится», — считает Кашин.

«Слишком раздробленный рынок»

При этом политологи считают, что, несмотря на все усилия Вашингтона, страны ЕС вряд ли поддадутся давлению со стороны Белого дома. Предложение открыть свой оружейный рынок для американцев и увеличить траты на оборону, скорее всего, останется без должного ответа со стороны Брюсселя, говорит Василий Кашин.

Глава Пентагона Марк Эспер

© Francisco Seco/Pool via REUTERS

«Европа просто не будет ничего делать. А как иначе можно отреагировать на просьбу во имя борьбы с какой-то эфемерной угрозой отдать, например, всё ценное, что у вас есть?» — полагает эксперт.

Вместе с тем, по его мнению, заявление Эспера явно свидетельствует о том, что натиск американцев на оружейный рынок ЕС лишь усиливается.

«Европейцы проигрывают конкуренцию США, потому что они между собой не могут договориться и наладить совместную оборонную политику. У них слишком раздробленный рынок. В ЕС много мелких производителей, которые выпускают что-то для своих карликовых европейских армий, теряя при этом конкурентоспособность. Это их проблема. В принципе, у Европы есть мощнейший военно-промышленный комплекс, и пока они его более или менее стараются спасать, защищать и развивать. В наибольшей степени это удаётся Франции, может, отчасти Италии», — рассуждает Кашин.

Юрий Зинин, в свою очередь, предположил, что в борьбе за европейские рынки американцы будут и дальше апеллировать к чувству солидарности своих союзников по НАТО.

«Из Вашингтона то и дело напоминают союзникам в Европе, что раз американцы несут самые большие траты на оборону, то вы, будьте любезны, не забудьте США в торгово-экономическом плане», — говорит эксперт.

Он полагает, что Эспер не случайно в одном ряду упомянул угрозу со стороны Китая, необходимость открытия европейских рынков для американского ВПК и невыполнение европейцами своих обязательств по расходам на оборону.