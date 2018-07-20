Политический слалом: Белый дом намерен пригласить Путина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон этой осенью. По его словам, в ходе второй полноформатной встречи стороны смогут приступить к решению множества проблем, включая конфликт в Донбассе и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома пригрозил стать «злейшим врагом» президента России, если не удастся нормализовать двусторонние отношения. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что пока не располагает данными о подобном приглашении. По мнению экспертов, Трамп вынужден маневрировать между критикой со стороны американских медиа и политических оппонентов и желанием нормализовать сотрудничество с Кремлём. Между тем в западных СМИ появились сообщения, что Москва якобы предложила организовать референдум в Донбассе. Эксперты призывают не доверять неподтверждённой информации.

Президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону организовать визит российского лидера Владимира Путина в Вашингтон осенью 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«В Хельсинки президент согласился на продолжение диалога на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведётся», — написала Сандерс в Twitter.

Накануне Трамп сам заявил о готовности ко второй встрече с Путиным. По его словам, саммит в Хельсинки имел огромный успех.

Американский лидер отметил, что в ходе новой дискуссии можно будет приступить к решению проблем, о которых главы государств говорили в Хельсинки. Среди них — противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тема нераспространения ядерного оружия, кибератаки, торговые отношения, Украина, Ближний Восток, Северная Корея и многое другое.

«Есть множество ответов на эти проблемы — некоторые просты, некоторые сложны, но они все могут быть разрешены!» — подчеркнул глава Белого дома.

Рукопожатие Дональда Трампа и Владимира Путина во время саммита в Хельсинки

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© Kevin Lamarque

При этом посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что пока он не располагает информацией о поступлении Путину приглашения от Белого дома.

Дипломат также подчеркнул, что на саммите велась предметная дискуссия об урегулировании кризиса на востоке Украины. «Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос», — цитирует Антонова ТАСС.

Отметим, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин во время саммита в Хельсинки якобы предложил Трампу провести в Донбассе референдум о статусе региона, чтобы урегулировать конфликт, продолжающийся с 2014 года.

Как полагает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, не стоит серьёзно относиться к подобной информации, поскольку возникает большой вопрос, откуда взялись эти сведения.

«Такие сообщения могут делаться намеренно с целью спровоцировать какой-то негатив в отношении всех этих проблем. Поэтому было оно или не было — официальных подтверждений ни на пресс-конференции, нигде не последовало.

Путин сказал, что просил своего коллегу нажать на Украину с целью выполнения ею Минских соглашений, — это официально прозвучало. Официально прозвучало, что обсуждались и некие новые подходы. Больше ничего мы не знаем, и тут спекулировать можно сколько угодно», — заявил Рогулёв RT.

Как считает политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, для прояснения ясности по этому вопросу следует дождаться официальной реакции. При этом он отметил, что проведение референдума соответствовало воле населения Донбасса.

«Очень трудно представить себя условия, особенно, на той части Донбасса, которая в настоящее время контролируется Киевом и украинскими войсками, как там могут быть созданы нормальные условия для адекватного волеизъявления», — заметил политолог в беседе с RT.

«Враг» для всех

Между тем президент США продолжает лавировать между необходимостью выстраивать отношения с Россией и масштабной критикой в его адрес, как со стороны ряда американских СМИ, так и со стороны политических оппонентов.

В США многие полагают, что Трамп занял слишком «мягкую позицию» по отношению к РФ по итогам саммита в Хельсинки. Множество западных изданий, в частности, вышли с оскорбительными заголовками в адрес американского президента и фактически обвинили его в «предательстве». Журнал Time разместил на обложке нового номера совмещённый портрет президентов России и США.

Из-за этого Трамп, как полагают аналитики, вынужден маневрировать. Так, он заявил, что может стать «злейшим врагом» Путина, если отношения между странами не удастся вывести в нормальное русло. При этом американский лидер в очередной раз подчеркнул, что желание «поладить с президентом Путиным и Россией» должно восприниматься в позитивном ключе.

«Если это не сработает, то я стану его злейшим врагом», — заметил Трамп в интервью CNBC.

Глава Белого дома также добавил, что его подход к отношениям с РФ гораздо жёстче, чем у его предшественников. В этой связи он назвал Барака Обаму «полным слабаком».

«Трамп в данном случае звучит как настоящий политик, который говорит аудитории то, что хотят от него услышать. Работая на соответствующую аудиторию, он предпочитает говорить то, что от него хотят услышать. В то же время поручение готовить визит, если бы не было такого провала в наших отношениях, вообще бы ни у кого не вызывало вопросов», — заметил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Трамп также напомнил об инциденте, произошедшем с Обамой в марте 2012 году на встрече с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым. Во время личной беседы двух лидеров раньше времени оказался включён микрофон, в результате представители СМИ смогли услышать окончание переговоров. Тогда Обама заявил, что после переизбрания у него «появится больше гибкости» в отношениях с РФ.

«Посмотрите на то заявление, которое он сделал, когда думал, что микрофон выключен. Какое глупое заявление он сделал. Никто не придал этому значения», — пояснил Трамп.

Кроме того, президент США выступил с критикой в адрес «фейковых СМИ» и своего оппонента на президентских выборах 2016 года — Хиллари Клинтон. В Twitter американский лидер выложил отрывок из интервью экс-госсекретаря США 2010 года, в котором она говорит о заинтересованности всего мира в «сильной, стабильной и процветающей России». Трамп выразил надежду, что об этом видео когда-нибудь узнают представители Демократической партии и «фейковые СМИ».

«Это игра на внутреннюю аудиторию, попытка лавировать между взрывами снарядов, которые летят на него со всех сторон, уворачиваться от ударов. Но я видел бы в этом и долю правды, потому что Трамп идёт на достаточно жёсткие меры в отношении России, на которые Обама не шёл. Администрация вводила довольно жёсткие санкции, которые в общем-то и не обязательно было вводить», — заявил в разговоре с RT программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«Попытки маневрировать»

По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, противоречивые заявления президента США говорят о его попытках маневрировать после критики итогов саммита в Хельсинки. При этом он отметил, что Трамп делает это в своём стиле.

«На мой взгляд, только маневрированием можно назвать те высказывания, которые, на первый взгляд, противоречат или частично противоречат высказываниям, сделанным на пресс-конференции», — заметил Зудин.

В то же время аналитик считает, что Трамп допустил ошибку, когда заявил, что готов враждебно относиться к Путину, если нормализация двусторонних отношений не удастся.

«Это, на мой взгляд, неудачное высказывание. Оно может Трампу помешать, оно характеризует Трампа. Это то, что если он не поладит с Владимиром Путиным, он станет его злейшим врагом. Это угроза, направленная против российского лидера, попытка давления», — пояснил политолог.

Как отметил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, Дональд Трамп столкнулся с многочисленными обвинениями после встречи с Владимиром Путиным. По его мнению, нынешние разнонаправленные заявления главы Белого дома — попытка найти выход из сложившейся ситуации.

«Трамп готовит себе почву, чтобы выиграть по всем фронтам. С одной стороны, не уступить во внутриполитической дискуссии, а с другой стороны использовать силовой диалог с российским президентом в своих личных политических интересах», — заявил Тимофеев в разговоре с RT.

По его мнению, изменение риторики Трампа связано с тем, что американский лидер играл роль «хорошего переговорщика», который пытался наладить диалог в свою пользу.

«Как известно, хорошие слова ничего не стоят, их можно говорить бесплатно и добиваться за счёт этого каких-то преференций. Но в Америке ему дают понять, что даже и этого нельзя, что он должен быть абсолютно жёстким, бескомпромиссным, критиковать, давить и всячески наступать. Так что непростая у него ситуация. Это очень сильно усложняет наш диалог, повышает риски в области безопасности и в общем это не в интересах самих США стратегически тоже», — заметил аналитик.

Отметим, 19 июля президент России Владимир Путин заявил: определённые силы в США не желают, чтобы Вашингтон и Москва выстраивали нормальные отношения. «Определённые силы в Америке пытаются принизить, дезавуировать результаты встречи в Хельсинки, — подчеркнул Путин. — Мы видим, что в Соединённых Штатах есть силы, которые с лёгкостью готовы принести в жертву российско-американские отношения, в жертву своим амбициям в ходе внутриполитической борьбы в Америке».