«Политический прессинг»: в Москве заявили о давлении Лондона на полицию из-за расследований в Солсбери и Эймсбери

Власти Великобритании стремятся скрыть правду о расследованиях отравлений в Солсбери и Эймсбери, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, из-за этого Скотленд-Ярд оказался под «жёстким политическим прессингом». Эксперты отмечают, что британская полиция пять месяцев занимается делом Скрипалей, однако никаких доказательств причастности России, о которой заявляет премьер-министр Тереза Мэй, представлено не было. Теперь Лондон организует информационные вбросы, чтобы сохранить лицо перед своими западными партнёрами и населением страны, считают аналитики.

Скотленд-Ярд находится под жёстким политическим прессингом со стороны властей Великобритании в связи с расследованиями химических инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, по её словам, Лондон занимается спекуляциями, создавая секретность вокруг расследований.

«Мы обратили внимание на такой колоссальный поток сообщений, который захлестнул британские СМИ, в которых выдвигаются всё новые и новые версии произошедшего в Солсбери и Эймсбери. Всё это основывается на разных источниках и зачастую даже противоречит друг другу. В совокупности создают абсолютно путаную картину, но, видимо, в этом и суть всех этих вбросов. Это такая кампания по сокрытию истины и реальности того, что произошло», — сказала Захарова.

Она отметила, что на этом фоне британская полиция не реагирует на запросы российской стороны и отказывается подтверждать или опровергать многочисленные слухи.

«Путём вброса явных спекуляций и создания атмосферы секретности вокруг ведущихся расследований в Лондоне стремятся скрыть правду и не допустить установления истины», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что при этом Россию обвиняют в кампании дезинформации и грязных пиар-акциях, несмотря на то что Москва отправляла исключительно дипломатические ноты с просьбой ответить на многочисленные вопросы. В то же время официальный Лондон посоветовал российской стороне обращаться по этому вопросу в полицию, но спустя некоторое время пришла просьба прекратить и эти обращения.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Вот уровень — уровень ответа на вопросы, уровень взаимодействия по линии содействия следствию и в общем уровень культуры. Очевидно, что полиции приходится вести расследование под жёстким политическим прессингом. В этом сомнения нет, и это доказывает настоятельная просьба больше в полицию не обращаться. Также расследование проходит с учётом тех высоких политических ставок, которые были сделаны в связи с инцидентами в Солсбери и Эймсбери официальным Лондоном», — пояснила она.

Кроме того, в российском МИД отметили, что Великобритания не предоставила никакой информации о ходе расследований даже тем странам, которые проявили солидарность с Лондоном после инцидента в Солсбери.

«Туман остался в Лондоне, а надежда рассеялась и никакой информации никто не получил. Обманули всех, как делали неоднократно, — заключила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Британская авантюра»

Как считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, нынешние власти Великобритании сознательно пошли на провокацию с целью начать процесс дестабилизации позиций России в мировом сообществе, но их план не сработал.

«Нет никаких сомнений, что сегодня происходит мощнейшее давление на британскую полицию, потому что речь идёт не о правосудии и не об установлении истины произошедшего, а о спасении режима личной власти Терезы Мэй, которая сделала ставку на дискредитацию России», — подчеркнул Коровин в разговоре с RT.

Он отметил, что план западных стран предполагал синхронный удар по российской стороне. По его словам, на этом фоне никто бы не стал разбираться в достоверности всех обвинений в адрес Москвы. Между тем, как он считает, такое развитие событий не поддержал американский президент Дональд Трамп.

«И получилось, что Великобритания одна во главе с Терезой Мэй осуществила свою часть провокации, которая в индивидуальном порядке не принесла желаемого результата. И тем самым правительство Терезы Мэй поставило себя под удар, поскольку уже очевидно, что это сфальсифицированная фейк-акция. Но для сохранения лица она продолжает настаивать, что это русские отравили кота, морскую свинку. Ей больше ничего не остаётся делать, так как альтернативой является её отставка», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Коньков добавил, что Лондон за пять месяцев так и не представил никаких подтверждённых данных об инциденте в Солсбери.

«Все эти события очень сильно напоминают некую авантюру. Потому что так и нет никаких аргументов, фактов, подтверждений относительного того, что там произошло, несмотря на то что прошло уже почти полгода после инцидента в Солсбери. До сих пор нет никакой ясности», — заявил Коньков в беседе с RT.

Он добавил, что расследование проходит в обстановке постоянных передёргиваний, громких заявлений и различных обвинений. При этом так и не появились «железобетонные доказательства» «причастности» РФ.

«Британцы в этой ситуации заигрались очень серьёзно с учётом того, какой дипломатический скандал они раздули, втянув всю Европу и США в выяснение отношений с Россией по поводу некой чёрной кошки, которую пытаются найти в тёмной комнате, а её вовсе может там не быть», — пояснил политолог.

Деятельность британских СМИ

Подчеркнём, что летом в британских СМИ появились многочисленные версии о «подозреваемых» по делу Скрипалей. При этом все они опирались на различные источники и неподтверждённую информацию. Сложившуюся ситуацию подвергли критике даже в британском МВД.

«Я считаю, что эта история относится к категориям «плохо информированных (источников. — RT) и диких домыслов», — подчёркивал замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес 19 июля.

Так он прокомментировал информацию телеканала iTV о том, что следствие якобы установило подозреваемых по делу об инциденте в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Кроме того, появлялись данные, что нападение могли якобы совершить бывшие или действующие сотрудники ГРУ. Также ответственность за инцидент возлагалась на группу из шести человек, в которой «ключевую позицию» занимала женщина. Вдобавок якобы было установлено, как «отравители» скрылись после инцидента. Согласно данным телеканала CNN, двое нападавших покинули Великобританию на коммерческом рейсе вскоре после отравления, а известно об этом стало благодаря «закодированному посланию» в Москву.

В то же время британская полиция ведёт своё расследование, в прямом смысле перебирая мусор. Эти действия не остаются без внимания местной прессы. В середине июля Sky News сообщил, что следователи в костюмах химзащиты исследовали общественные туалеты в парке «Сады королевы Елизаветы» в Солсбери. По мнению полиции, именно там Дон Стёрджесс и Чарли Роули — пострадавшие в инциденте в Эймсбери — могли обнаружить отравляющее вещество.

2 августа СМИ сообщили, что полицейские изъяли два мусорных бака у магазинов в Солсбери и доставили их в химическую лабораторию «Портон-Даун» для изучения.

Напомним, что Стёрджесс не смогла поправиться после отравления в Эймсбери, она скончалась 8 июля. Её сожителя Роули выписали 20 июля, что вызвало большое удивление у его родственников.