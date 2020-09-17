Политический подсчёт: почему демократы обвинили Белый дом в искажении статистики по коронавирусу

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал министра здравоохранения Алекса Азара покинуть свой пост. Сенатор обвинил главу Минздрава в том, что он заботился не о народе, а о политических интересах Трампа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители Минздрава якобы оказывали давление на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), требуя корректировать отчёты по ситуации с COVID-19. Эти обвинения совпали по времени с выходом книги Боба Вудворда, в которой приводятся слова Трампа о том, что политик преуменьшал опасность вируса, чтобы не вызвать панику в обществе. По мнению экспертов, демократы постараются превратить эту историю в политическое оружие против республиканцев.

Люди в очереди на сдачу теста на коронавирус Reuters © Mike Segar

Руководство Министерства здравоохранения и социальных служб США допустило, чтобы Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) оказались подчинены «ежедневным капризам президента», считает лидер демократов в верхней палате конгресса США Чак Шумер. В связи с этим политик призвал к отставке министра здравоохранения и социальных служб (Health and Human Services (HHS) Алекса Азара.

«Поэтому сегодня я призываю министра Азара немедленно уйти в отставку. Нам нужен такой министр здравоохранения, который будет заботиться об американском народе, а не о политических интересах президента Трампа», — заявил Шумер на заседании сената.

Напомним, федеральное агентство CDC призвано вести работу по предотвращению возможных эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний.

Чак Шумер

Reuters

© Erin Scott

Комментируя эти обвинения, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Кейтлин Оукли заявила, что сенатор Шумер пытается ввести в заблуждение сограждан и дискредитировать работу администрации Трампа по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

«Министр Азар неоднократно информировал президента Трампа вместе с ведущими врачами страны и настаивал на том, чтобы президент Трамп имел прямой доступ к этим врачам на протяжении всей пандемии COVID-19», — подчеркнула она.

Борьба с «глубинным государством»

Поводом для обвинений в адрес главы американского Минздрава стала недавняя публикация издания Politico. В ней рассказывалось, как чиновники из администрации Трампа пытались влиять на отчёты CDC, посвящённые ситуации с COVID-19 в стране.

По версии издания, представители Министерства здравоохранения настаивали на том, чтобы просматривать и вносить коррективы в ежедневные отчёты по коронавирусу. Эти усилия активизировались после того, как в апреле 2020 года заместителем пресс-секретаря Минздрава США стал Майкл Капуто, пишет Politico. Именно с его фигурой издание связывает попытки ведомства повлиять на содержание отчётов по распространению коронавируса.

В ряде случаев представители Минздрава открыто заявляли директору CDC Роберту Рэдфилду о том, что подготовленные отчёты противоречат заявлениям главы государства о ситуации с распространением коронавируса. Politico ссылается на оказавшиеся в распоряжении издания электронные письма и свидетельства источников, знакомых с ситуацией.

Нанятый Капуто в качестве старшего советника Министерства здравоохранения Пол Александр, работавший ранее в канадском университете Макмастерa, заявлял руководству CDC о необходимости изменить порядок выпуска отчётов о смертности и заболеваемости так, чтобы он мог получать полный текст каждого исследования перед публикацией и даже вносить в них изменения.

«Мне кажется, что Центр по контролю и профилактике заболеваний пишет заказные статьи об администрации», — цитирует Politico письмо, направленное Александром руководству CDC.

В частности, Минздрав не устроили оценки CDC, касающиеся открытия школ в стране.

«CDC пытался представить дело так, будто после того, как дети соберутся вместе, случится распространение коронавируса, и это повлияет на возобновление работы школ... Это заведомо недостоверная информация со стороны CDC, им должно быть стыдно. Их цель ясна», — говорилось в письме.

Министерство здравоохранения и социальных служб США

AFP

© Saul LOEB

Пол Александр также призвал Рэдфилда внести изменения в два уже опубликованных доклада, которые якобы необоснованно завышают риски коронавируса для детей и подрывают усилия Трампа по возобновлению работы школ.

«Доклады должен читать кто-то не из CDC, вроде меня, мы не можем позволить, чтобы подобное продолжалось, как и раньше. Это возмутительно, это безумие. Ничто не должно публиковаться без того, чтобы я прочёл и одобрил выводы, сформулированные CDC,а также откорректировал их, чтобы они выглядели закономерными, сбалансированными и полными», — приводит издание слова Пола Александра.

Комментируя эту информацию Майкл Капуто, заявил, что Министерство здравоохранения надлежащим образом проверяет отчёты CDC.

«Мы стремимся к тому, чтобы меры по борьбе с пандемией были фактологически и научно обоснованы, а не принимались исходя из завуалированных интересов элементов глубинного государства в системе ЦКПЗ», — отметил он.

Как пояснил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, под «глубинным государством» подразумевается несменяемая на протяжении десятилетий бюрократия и номенклатура, которая засела в американских госструктурах.

«Это чиновники среднего ранга. Став президентом, Трамп бросил им вызов. И они настроены против него. И это «глубинное государство» сейчас старается нивелировать те экономические успехи, которые есть у Трампа, за счёт ситуации с коронавирусом. Ситуация и правда сложилась катастрофическая, хотя Трамп и пытается её приукрасить», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Глубинное государство» — это люди, находящиеся годами на своих административных постах, чиновничьей аппарат. Не всякая президентская администрация умеет работать с бюрократией, Трамп не раз заявлял, что ему мешают работать. И эти чиновники тоже вполне могут манипулировать статистикой в своих интересах, это вполне возможно. Сегодня любые цифры служат кому-то», — отметил эксперт в комментарии RT.

Вирус скептицизма

Напомним, на сегодняшний день США лидируют по количеству людей, заболевших и умерших от коронавируса нового типа. В стране зафиксировано 6 млн 606 тыс. случаев коронавируса, за время пандемии в стране от COVID-19 умерло около 196 тыс. человек. Такие данные представлены на сайте Университета Джона Хопкинса.

При этом суточный прирост заболеваемости составляет сейчас в США около 35-40 тыс. случаев по данным ВОЗ.

Как заявила в начале августа координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, эпидемия в США перешла в новую фазу, поскольку вирус начал активно распространяться в сельской местности.

Объявление о необходимости соблюдения социальной дистанции в Нью-Йорке

Reuters

© Jeenah Moon

«Сегодня мы наблюдаем иную ситуацию, нежели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространён. Он проник как в городские, так и в сельские районы», — заявила Биркс в эфире телеканала CNN.

Но буквально на следующий день после этого сообщения глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что пандемия отступает.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадёживающий признак того, что вирус отступает», — сообщил он на пресс-конференции в Белом доме.

С самого начала пандемии Дональд Трамп не раз давал понять, что не поддерживает введение карантинных мер, способных нанести ущерб экономике. Так, ещё в апреле, на фоне тяжелейшей ситуации с коронавирусом, президент США заявлял о готовности властей пойти на ослабление ограничений, поскольку предприятия не могут простаивать слишком долго.

«Именно это мы и делаем — мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать. Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — добавил Трамп.

Также президент поддержал протесты против карантинных ограничений, прошедшие в апреле в Мичигане.

Следует отметить, что информация о давлении, оказываемом Белым домом на эпидемиологическую службу, появлялась и ранее. В мае американский журнал The Lancet — один из самых авторитетных медицинских изданий в мире — опубликовал статью под названием «Возрождение Центров по контролю и профилактике заболеваний США». В материале говорилось, что при администрации Дональда Трампа роль CDC сводится к минимуму и ограничивается лишь номинальными консультативными функциями. Кроме того, администрация Трампа отстраняла от работы специалистов, озвучивавших неудобную для властей статистику, отмечалось в статье.

Борец с паникой

Сам Дональд Трамп ранее фактически подтвердил обвинения в том, что он намеренно приувеличивал ситуацию с коронавирусом в своих публичных выступлениях. Об этом он признался в интервью Бобу Вудворду, содержание разговора вошло в книгу знаменитого журналиста, которая недавно увидела свет.

Из книги следует, что ещё в начале февраля Трамп говорил в интервью Вудворду о том, что COVID-19 является смертельно опасной инфекцией, в разы более опасной, чем сезонный грипп. Во время ещё одной беседы, состоявшейся в марте, Трамп пояснил, что преуменьшает значение вируса, чтобы не вызвать панику.

Выборы в США

Reuters

© Brian Snyder

По мнению Андрея Сидорова, Трамп мог действительно проговориться о своих мотивах в беседе с Бобом Вудвордом.

«Возможно, Трамп не отдавал себе отчёта в том, с кем говорит. Вудворд всегда говорил, что любит республиканцев, но всегда подкладывал им очередную свинью, начиная с Никсона», — отметил эксперт.

После публикации эта информация вызвала резонанс в США. Когда Трампу задали соответствующий вопрос во время встречи с избирателями, он заявил, что ничего не преуменьшал на практике, но не хотел, чтобы в обществе началась паника.

«Я ничего не преуменьшал. Во многом — с точки зрения принятых мер — я даже преувеличивал. Я действовал очень решительно. Я не стремлюсь поступать нечестно и не хочу, чтобы люди паниковали», — сказал Трамп.

Константин Блохин не исключает, что во многом риторика Трампа была продиктована желанием политика угодить своему электорату — консервативно настроенным американцам, которые выходили на митинги против карантинных ограничений.

«Кроме того, для Трампа очень важны экономические показатели. Поэтому он и старался по возможности игнорировать эпидемию, чтобы экономический рост продолжался», — отметил эксперт.

По словам эксперта, сейчас сложно говорить, смогут ли демократы добиться отставки министра здравоохранения, поскольку для этого должно быть проведено специальное расследование.

«В любом случае демократы нашли действенный рычаг давления на Трампа. Экономика не может работать эффективно в условиях пандемии, и демократы сейчас возлагают ответственность за это на главу Белого дома. Это куда более веские обвинения, чем разговоры о недоказанном российском вмешательстве», — уверен Блохин.

Схожей точки зрения придерживается и Андрей Сидоров.

«Не стоит забывать о том, что политическая борьба идёт не только между Трампом и Байденом, но и между республиканцами и демократами на местах, на уровне губернаторов и законодательной власти. И сейчас образ республиканцев увязывается с имиджем Трампа. Его демократы стараются выставить в качестве неэффективного лидера. И эта волна обвинений, связанная с Минздравом, часть этой кампании», — подытожил эксперт.