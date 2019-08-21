«Политический переход»: к каким последствиям может привести отставка Конте с поста премьера Италии

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте уходит в отставку. Такое решение он принял после того, как распалась правящая коалиция партий «Лига» и «Движение пяти звёзд». Лидер «Лиги» Маттео Сальвини, пользуясь высокими рейтингами своей партии, настаивает на досрочных выборах. По итогам голосования, с точки зрения экспертов, он сможет претендовать на пост премьер-министра.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушёл в отставку со своего поста. Соответствующее заявление он подал президенту республики Серджо Маттарелле, говорится в сообщении президентского Квиринальского дворца.

«Президент республики Серджо Маттарелла принял председателя Совмина профессора Джузеппе Конте, который передал заявление об отставке. Президент принял это к сведению и поручил Конте выполнять текущие обязанности», — говорится в сообщении.

Дополнительно отмечается, что 21 августа начнутся политические консультации, цель которых — определить, возможно ли создание другого парламентского большинства, которое бы поддержало новое правительство.

Напомним, что ранее один из лидеров правительственной коалиции, Маттео Сальвини, возглавляющий партию «Лига», объявил, что политическая сила прекратила существование, и потребовал вынесения вотума недоверия правительству Конте.

В ответ Конте объявил, что уходит в отставку, и в прощальной речи перед сенатом обвинил Сальвини в развязывании политического кризиса и политической безответственности.

«Я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», — подчеркнул ранее, во вторник Конте.

Как отметила в разговоре с RT старший преподаватель кафедры интеграционных процессов МГИМО (У) МИД России Елена Маслова, правительственный кризис в Италии вступил в «активную фазу». Теперь, по её мнению, очень многое будет зависеть от того, по какому пути пойдёт президент страны Серджо Маттарелла.

«В Италии нет опции автоматического проведения досрочных выборов. Сейчас всё будет зависеть от президента Маттареллы», — говорит Маслова.

По мнению экспертов, президент может не назначать досрочные выборы и начать консультации с партиями в парламенте, побудив их сформировать новое правительство.

«После отставки Конте, скорее всего, будет создано временное правительство наподобие того, что сейчас действует в Австрии, где также развалилась правящая коалиция», — отметил в разговоре с RT руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Корни кризиса

Толчком к правительственному кризису в Италии послужило голосование в парламенте 7 августа по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион. Тогда две партии, составляющие нынешнее правительство страны: «Лига» и «Движение пяти звёзд», — проголосовали по-разному. «Лига», в отличие от «Движения пяти звёзд», поддержала проект. Возникшие разногласия стали для Маттео Сальвини поводом требовать роспуска правительства и парламента и проведения досрочных выборов.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини

Reuters

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Созданную в мае прошлого года коалицию объединял евроскептический настрой обеих партий, которые противопоставляли себя мейнстримным политическим силам и обещали избирателям изменения. В частности, они выступали за отмену антироссийских санкций и ограничение притока нелегальных мигрантов в Италию.

Однако по мере работы в единой связке накапливались и разногласия: по налоговой политике, кандидатуре нового главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и другим вопросам внешней политики. В «Лиге», глава которой позиционировал себя как сторонник президента США Дональда Трампа, не одобряли попыток сблизиться с Китаем, которые предпринимал премьер.

Дополнительным стимулом для Сальвини пересмотреть своё участие в коалиции с «Движением пяти звёзд» стал рост популярности его партии на фоне одобрения жёсткой антимиграционной политики. Бенефициаром стал Сальвини, как министр внутренних дел и вице-премьер, за эту политику и отвечавший.

В итоге «Лига», входившая в коалицию на правах младшего партнёра «Движения пяти звёзд», по популярности обогнала своих союзников по кабмину. Так, согласно данным социологов, сейчас за партию Сальвини готовы голосовать порядка 36% избирателей, а за «Движение пяти звёзд» — ровно в два раза меньше. По результатам выборов марта 2018 года ситуация была противоположной.

Таким образом, по мнению аналитиков, у Маттео Сальвини появилась теоретическая возможность стать лидером партии с наибольшим числом депутатов по итогам досрочных выборов. А это — прямой путь в кресло премьер-министра.

Возможные коалиции

Однако даже нынешних 36% поддержки «Лиге» недостаточно для того, чтобы сформировать правительство. Для этого нужны новые союзники. В качестве таковых, по оценкам итальянских и международных СМИ, могут выступить две партии — «Братья Италии» — ультраправые под руководством Джорджи Мелони — и «Вперёд, Италия!» под руководством Сильвио Берлускони. У Сальвини уже был опыт союза с ними. На парламентские выборы 2018 года они шли единым блоком, правда, впоследствии Маттео Сальвини предпочёл союзникам коалицию с «Движением пяти звёзд».

12 августа в интервью изданию Il Giornale Сальвини объявил о готовности воссоздать правую коалицию. Однако формального согласия ни от Мелони, ни от Берлускони пока не последовало. Как отмечают опрошенные RT эксперты, Маттео Сальвини придётся приложить немало усилий, чтобы преодолеть как личные, так и политические разногласия с Сильвио Берлускони.

Как считает Елена Маслова, досрочные выборы, на которые рассчитывает «Лига», могут вообще не состояться. Дело в том, что ближайший срок, когда их можно будет провести, — это октябрь. А смена власти в конце года, когда нужно принимать бюджет, — не самая заманчивая перспектива, говорят аналитики.

Ещё один вариант, который также обсуждается в мировых медиа: вероятная коалиция между «Движением пяти звёзд» и Демократической партией. Последняя располагает второй по численности фракцией в парламенте. До 2018 года именно она была правящей. Однако по многим вопросам у демократов и «звёзд» позиции различаются, что ставит под вопрос функционирование кабинета министров.

Ранее к созданию такого правительства призывали экс-премьеры Маттео Ренци и Романо Проди. Последний считает, что в него стоило бы включить и представителей партии «Вперёд, Италия!». Однако в таком случае Маттео Сальвини уже обещал вывести своих сторонников на улицы в знак протеста.

«Есть точка зрения, что будет сформировано правительство «Конте-2», то есть создана новая коалиция с другим набором партий», — считает Елена Маслова.

В таком случае Маттео Сальвини рискует лишиться и той власти, которая находится в его руках сейчас, добавляет эксперт.

Заседание парламента Италии

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© Remo Casilli

Однако, по словам Владимира Швейцера, досрочные выборы, на которых ведущей партией окажется «Лига», а Маттео Сальвини будет претендовать на пост премьер-министра, — наиболее ожидаемый вариант.

«Итальянцы не могут тянуть с датой голосования. На избирательную кампанию уйдёт не менее трёх месяцев. При этом маловероятно, что выборы пройдут в канун или после Рождества», — считает эксперт.

Проблемное будущее

В любом случае, как отмечают политологи, будущее правительство Италии, сформируют его после выборов или до них, будет носить всё тот же коалиционный характер. Перед новым кабинетом министров встанут сложные проблемы: урегулирование отношений с ЕС, проблема нелегальной миграции из африканских стран и сложная ситуация в экономике.

«Внутренние проблемы Италии очень тесно переплетены с общеевропейскими. Для страны важнее всего — урегулировать ситуацию с растущим внешним долгом. Он является серьёзной угрозой как для экономики страны, так и для еврозоны. Конечно, у современной Италии не такая катастрофическая ситуация, как, например, у Греции, но её растущая долговая нагрузка утяжеляет европейскую экономику», — констатирует Швейцер.

В то же время, по словам политологов, курс на выстраивание стабильного диалога с Россией вряд ли изменится.

«По отношению к России всё будет устойчиво, потому что обе стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, — отмечает Елена Маслова. — Что касается внутренней политики, то здесь всё зависит от состава коалиции. Будут вновь подниматься фискальные вопросы, ожидается реформа по сокращению числа парламентариев. Давно уже говорят, что назрела масштабная конституционная реформа, и этот тренд на преобразования всё ещё будет сохраняться при следующем итальянском правительстве».

С подобной точкой зрения согласен и заведующий Сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин. По его мнению, коалиция правых партий вполне может быть выгодна для РФ, хотя ожидать отмены европейских санкций не стоит.