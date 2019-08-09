«Политический марш-бросок»: почему итальянская коалиция евроскептиков оказалась на грани распада

Партия итальянских евроскептиков «Лига» намерена внести в сенат страны резолюцию о роспуске правительства и назначении досрочных парламентских выборов. Формальной причиной для разногласий в парламентской коалиции между партией «Лига» и Движением пяти звёзд стало строительство магистрали Турин — Лион. Впрочем, противоречия в работе правых и левых евроскептиков возникли практически с первого дня создания объединения. Поэтому его распад был только вопросом времени, считают эксперты. Что привело к новому политическому кризису в Италии — разбирался RT.

Итальянские евроскептики из партии «Лига» намерены представить на рассмотрение сената резолюцию о недоверии правительству и настаивать на проведении досрочных выборов в парламент. Об этом 9 августа сообщило со ссылкой на заявление партии Маттео Сальвини итальянское издание ANSA.

«Слишком много «нет» (в частности, «нет» высокоскоростной железнодорожной магистрали) — это плохо для Италии, которой необходимо восстановить (экономический) рост, и поэтому необходимо как можно скорее провести выборы», — цитирует агентство заявление «Лиги».

Однако именно сейчас парламент не может рассмотреть инициативу «Лиги», поскольку с 8 августа законодатели ушли на каникулы, которые продлятся в этом году до 9 сентября. Президент страны Серджо Маттарелла обладает полномочиями для вызова депутатов на досрочную сессию, но пока неясно, пойдёт ли он на этот шаг ради внеочередного голосования по вотуму недоверия премьер-министру.

Накануне глава итальянского правительства Джузеппе Конте призвал вице-премьера и лидера партии «Лига» Маттео Сальвини объяснить причины прекращения работы кабмина гражданам страны. Таким образом премьер-министр фактически обвинил Сальвини, возглавляющего Министерство внутренних дел с 2018 года, в начале политического кризиса в Италии.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте

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© Remo Casilli

«Вчера и сегодня вечером ко мне приходил Сальвини, который сообщил мне о намерении прекратить деятельность правительства и перейти к голосованию, чтобы капитализировать поддержку, которой располагает «Лига», — заявил накануне Конте в комментарии для СМИ.

По словам главы правительства, хотя в ноте Сальвини содержался призыв к парламентариям вернуться к работе, подобные обращения не входят в компетенции главы МВД. Однако в качестве лидера одной из правящих партий Сальвини должен объяснить нации причины, подтолкнувшие его к тому, чтобы прервать работу кабмина.

«Противоестественный союз»

Перед уходом парламента на каникулы Маттео Сальвини заявил Джузеппе Конте о распаде правящей коалиции, в которую входили «Лига» и «Движение 5 звёзд» и о необходимости провести досрочные парламентские выборы.

Поводом для выхода «Лиги» из коалиции стали итоги голосования по вопросу строительства транспортной магистрали Турин-Лион. Напомним, речь идёт о давнем проекте по прокладке скоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Италию и Францию. У проекта есть немало противников, которые предупреждают о пагубных последствиях строительства для экологии. В частности, на таких позициях стоят партнёры «Лиги» по правящей коалиции из партии «Движение 5 звёзд».

Визит министра транспорта Франции в галерею будущего туннеля Лион-Турин

AFP

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7 августа депутаты от этой партии попытались заблокировать реализацию проекта, однако, их предложение было отклонено большинством голосов. С учётом того, что «Лига», возглавляемая Маттео Сальвини, отстаивает необходимость строительства, попытки «Движения 5 звёзд» остановить проект были расценены Сальвини как повод объявить о распаде коалиции.

«Сегодня я заявил премьер-министру Конте: давайте сразу направимся в парламент, чтобы зафиксировать, что большинства больше нет, как показало голосование по TAV, и быстро дадим слово итальянцам», — говорилось в ноте, направленной 8 августа Маттео Сальвини на имя премьер-министра Джузеппе Конте.

Выступая в тот же день на митинге в курортном городке Сабаудия, Сальвини объявил о серьёзных разногласиях внутри коалиции.

«Одиннадцать месяцев мы работали над законами, которые служат во благо итальянцев. Но в последние два-три месяца что-то сломалось», — сказал политик.

В действительности трения между «Лигой» и «Движением 5 звёзд» начались уже давно. Ещё в апреле лидер «Движения 5 звёзд», вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо обвинил «Лигу» в возможном расколе коалиции и готовности вести переговоры с партией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о создании нового правительства.

В июне правящие партии вступили в спор из-за бюджета. Тяготеющие в большей степени к левой риторике политики из «5 звёзд» не могли не осудить идею перехода к плоской шкале налогообложения, которую выдвинул Сальвини. В «Движении 5 звёзд» уверены, что такой шаг не только ударит по интересам беднейших слоев населения, но и обойдётся итальянскому бюджету в €40 млрд недополученных налогов.

Однако тогда коалиция устояла, а в июле Луиджи Ди Майо предложил Маттео Сальвини встретиться для обсуждения разногласий. Повод для этой встречи дал сам Сальвини, который накануне заявил о риске распада коалиции в том случае, если партнёры будут блокировать инициативы «Лиги», и выразил возмущение тем фактом, что представители «5 звёзд» поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Сальвини заявил, что таким образом «Движение» предало интересы итальянцев, взгляды которых по вопросу миграции не совпадают с взглядами экс-министра обороны ФРГ.

По мнению экспертов, распад правящей коалиции евроскептиков является лишь вопросом времени. Как пояснила в комментарии RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова, разногласия построительству магистрали Турин-Лион — только повод, а не причина остановки работы правительства. По словам эксперта, в целом политические кризисы такого рода очень характерны для Италии.

Маттео Сальвини

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«После Второй мировой войны весь свой срок проработали считанные правительства Италии. Чаще же работа каждого нового кабмина заканчивалась досрочно. Изначально это было связано с тем, что после периода фашизма в стране поощрялся партийный плюрализм. Созданная в прошлом году коалиция с самого начала была очень рыхлой, «Лига» и «Движение 5 звёзд» сошлись ситуативно, но в действительности это очень разнонаправленные силы», — отметила Маслова.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Распад коалиции был ожидаем, потому что союз левых и правых был противоестественным, — пояснил эксперт в беседе с RT. — Разногласия начались сразу: и по миграционным вопросам, и по вопросам социальной политики, и по экономической повестке. Партии выступили в роли противников уже во время майских выборов в Европарламент, которые, к слову, в Италии выиграли сторонники Сальвини».

Новая большая игра

Напомним, правоцентристская коалиция под началом правой партии «Лига» (в прошлом «Лига Севера». — RT) и популисты из «Движения 5 звёзд» набрали больше всего голосов по итогам парламентских выборов в марте 2018 года. Правоцентристы получили в сумме 37% голосов, из них 17% пришлось непосредственно на «Лигу». «Пятизвёздочники» получили 33% голосов. Предприниматель Луиджи Ди Майо стал лидером «Движения» незадолго до выборов, когда в ходе праймариз он был выбран в качестве кандидата на пост премьер-министра в случае победы партии. В то же время правившая до выборов Демократическая партия получила менее 20% голосов и отказалась от участия в каких-либо коалициях, уйдя в оппозицию.

Единственное, что объединяло на первых порах «Лигу» и «Движение 5 звёзд», — критика политики Евросоюза, обе партии давно получили репутацию евроскептиков. Однако этого оказалось мало для прочного союза — о создании коалиции политики не могли договориться на протяжении трёх месяцев. В итоге им удалось достичь компромисса — на пост премьер-министра был выдвинут беспартийный юрист, доцент флорентийского университета Джузеппе Конте.

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Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласились довольствоваться постами вице-премьеров и министерскими портфелями. Сальвини возглавил МВД, а Ди Майо — министерство экономического развития, труда и социальной политики. После того, как «Лига» и «Движение 5 звёзд» договорились о создании коалиции, правоцентристский политический альянс, в составе которого «Лига» шла на выборы, распался, а лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони ушёл в оппозицию.

Сейчас оставшиеся в прошлом году вне правящей коалиции силы могут рассчитывать на реванш, считают эксперты.

«Не исключено, что досрочные выборы сыграют на руку именно третьим политическим силам, например, Демократической партии или партии Берлускони «Вперёд, Италия!», которые даже могут заключить временное соглашение», — считает Владимир Швейцер.

Похожее предположение высказала и Елена Маслова. По словам эксперта, хотя у Маттео Сальвини сейчас довольно высокий рейтинг, но Демократическая партия Италии, а также такие политические долгожители, как экс-премьер Сильвио Берлускони, вполне могут рассчитывать на то, чтобы упрочить свои позиции, воспользовавшись распадом правящей коалиции.

Говоря о причинах, толкающих Маттео Сальвини к расторжению коалиционного соглашения, эксперты называют, в первую очередь, рост популярности политика за последний год, а также победу «Лиги» на недавних выборах в Европарламент. Сейчас Сальвини намерен переиграть в свою пользу сложившуюся в прошлом году комбинацию политических сил в стране, инициировав досрочные выборы, считает Елена Маслова.

«Конкуренция между Ди Майо и Сальвини не исчезла, и сейчас лидер «Лиги» решил пойти ва-банк — он хочет поторопиться с досрочными выборами, совершив политический марш-бросок, пока его рейтинг опережает показатели конкурентов. Фактически он начал работу с электоратом уже давно, готовясь к этим досрочным выборам», — подытожила Маслова.