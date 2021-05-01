«Политический маркетинг»: как Байден намерен искоренить в США системный расизм и полицейское насилие

Президент США Джо Байден признал, что афроамериканцы в Соединённых Штатах оказались «в крайне невыгодном положении». По его словам, в некоторых сферах жизни они сталкиваются с проявлениями системного расизма. Однако, с точки зрения главы Белого дома, обвинительный вердикт, вынесенный ранее по делу о гибели темнокожего американца Джорджа Флойда из-за действий полицейского, поспособствует решению этой проблемы. Впрочем, эксперты сочли «чересчур оптимистичными» планы Байдена. По мнению аналитиков, 46-й президент США, обещая побороть расизм, занимается «политическим маркетингом», поскольку разногласия в американском обществе слишком велики.

Афроамериканцы в США находятся сейчас в очень «невыгодном положении». Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос, является ли Америка расистской страной.

«Нет, я не считаю, что американцы расисты. Но думаю, что спустя 400 лет афроамериканцы оказались в крайне невыгодном положении в том, что касается образования, здравоохранения, возможностей», — сказал американский лидер.

Кроме того, он признал, что в уголовном правосудии, экономике и ряде других сфер жизни Соединённых Штатов можно увидеть примеры системного расизма.

«Я не считаю, что Америка расистски настроена, но думаю, что пережитки законов о сегрегации и существовавшее ранее рабство оставили свой след, и сегодня нам приходится иметь с этим дело», — констатировал Байден.

Эту острую для США тему глава Белого дома затронул и в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Джорджия, отметив, что обвинительный вердикт по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского даёт «возможность добиться ощутимого прогресса в том, чтобы восстановить душу» Соединённых Штатов.

«Мы можем это сделать. Мы можем провести разумную реформу полиции. Можем искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия», — утверждает Байден.

Напомним, на прошлой неделе экс-полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывшему правоохранителю грозит до 40 лет тюрьмы.

Впоследствии, 28 апреля, Байден призвал конгресс уже «в следующем месяце» принять закон о реформе полиции имени Джорджа Флойда, который уже получил одобрение палаты представителей.

Заседание конгресса США

Reuters

© Melina Mara/Pool

На прошлой неделе Байден также заявил о необходимости «вплотную заняться» решением проблем, касающихся системного расизма и расового неравенства, которые, по его словам, «присутствуют в сфере охраны правопорядка» и в американской системе уголовного правосудия. При этом «наращивать свои усилия» должны не только правоохранители на местах и губернаторы штатов, но и федеральная власть, считает президент.

Протестное движение

Напомним, весной прошлого года по США прокатилась волна массовых протестов после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда вследствие действий полиции в ходе его ареста.

Флойд, которого правоохранители прижали к земле, надавив на область шеи, неоднократно жаловался на нехватку воздуха, а затем лишился чувств. Его госпитализировали, но позже он скончался в больнице. Процесс задержания попал на видео. Эти кадры вызвали широкий резонанс в американском обществе, который перерос сначала в массовые демонстрации, а потом и в беспорядки, охватившие всю страну.

На этом фоне в июне 2020 года группой конгрессменов был представлен законопроект о реформе полиции США. Как пояснила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, эта инициатива предполагает, что уровень ответственности за злоупотребления со стороны стражей правопорядка будет повышен, а контроль над полицейскими усилен.

Однако ни это, ни отставки полицейских, причастных к задержанию и гибели Флойда, не остановили протесты. Даже после вынесения обвинительного приговора по делу Флойда и обещаний Байдена победить расизм в стране продолжились волнения из-за насилия на расовой почве со стороны полиции.

Так, на прошлой неделе протесты охватили Портленд (штат Орегон). Правоохранителям пришлось арестовать некоторых демонстрантов и объявить режим ЧС. В Нью-Йорке из-за демонстраций полицейские приняли решение перекрыть часть Манхэттенского моста.

Стоит отметить, что всплеск волнений в США наблюдается почти после каждого инцидента, связанного с применением насилия со стороны правоохранителей. Так, незадолго до вынесения приговора присяжными по делу Флойда полицейский в Колумбусе застрелил 16-летнюю афроамериканку Макайю Брайант. После этого протестующие собирались у здания полиции, а мэр города назвал произошедшее ужасной ситуацией и пообещал выяснить обстоятельства этого инцидента.

Полиция во время протеста в Портленде

AFP

© Nathan Howard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

До этого в Бруклин-Сентер (штат Миннесота) демонстранты выходили на улицы из-за убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции, которая перепутала электрошоковое устройство с огнестрельным оружием. Женщине предъявили обвинение, ей грозит до десяти лет лишения свободы. Протестующие нападали на правоохранителей и организовывали погромы, пытаясь снести ограждения и забрасывая стражей порядка бутылками и кирпичами. Полиция использовала шумовые гранаты и газ для разгона толпы, а также арестовала более 60 человек.

«Умеют прятать проблемы»





Комментируя намерения Байдена искоренить системный расизм в США с учётом текущих реалий, политологи отмечают, что глава Белого дома настроен «чересчур оптимистично».

«У американской политической элиты так заведено: что ни решение — то эпохальное, что ни событие — то крайне значимое. В данном случае это просто очередные громкие слова 46-го президента США, своего рода политический маркетинг», — сказал в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Более того, аналитик уверен, что обвинительный приговор экс-полицейскому Шовину «не снимает проблему расизма», а только усугубляет её.

«Между различными группами населения в США сохраняется серьёзное взаимное недоверие. Оно никуда не исчезнет после этого приговора, а, наоборот, лишь углубится. Однако американские власти хорошо умеют прятать проблемы, которые потом всё-таки резко обнажаются и приводят к таким ужасным последствиям», — пояснил эксперт.

Схожей позиции придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В беседе с RT он назвал процесс над бывшим правоохранителем Шовином «политическим и заказным».

«Очевидно, что американские власти оказывали давление на суд. Байден просто хочет воспользоваться сейчас этим резонансным делом, чтобы успокоить общество, апеллируя к честности американского правосудия, которая в реальности носит весьма условный характер», — говорит Васильев.

При этом Владимир Брутер утверждает, что Соединённым Штатам не удастся решить расовую проблему в обозримой перспективе, поскольку для этого понадобится провести реорганизацию всего общества.

«Расизм в том или ином виде свойственен значительной части белого населения США, а в полиции таких большинство. В представлении правоохранителей афроамериканцы — это всегда источник повышенной опасности, большего количества преступлений и бесконтрольного поведения, особенно если речь идёт о так называемых чёрных кварталах, — пояснил аналитик.

Как отмечает Владимир Васильев, если раньше в США принцип «полицейский всегда прав» был традицией, то сейчас этот расклад меняется.

«Демократы готовы внести серьёзные изменения в деятельность правоохранителей и передать больше полномочий местным властям. Речь может идти о смене или даже полной ликвидации полиции в её нынешнем виде», — спрогнозировал эксперт.

Кроме того, демократы будут добиваться увеличения доли афроамериканцев и представителей других этнических меньшинств в полиции, полагает Васильев.

«Схема рассчитана на то, что этот контингент будет не столько следовать закону, сколько наводить порядок в зависимости от политической целесообразности», — считает аналитик.

По его словам, если демократы смогут реализовать свои инициативы, то возможные изменения «приведут к резкой деградации» того контингента полицейской силы, которая существует сейчас в Соединённых Штатах.