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Политический курс России определен на несколько десятилетий вперед

22 декабря 2020, 15:30  •  48 • Политика
Фото: Игорь Иванко/АГН Москва
Эксперты Центра политического анализа оценили влияние внесенных в Конституцию поправок
Изменение Конституции России в 2020 г. можно трактовать как юридическое закрепление достижений последних лет. Такого мнения придерживается директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Тот факт, что поправки в основной закон страны принимались в крайне сложный период преодоления первой волны пандемии коронавируса, свидетельствует о готовности общества к переменам. Граждане страны откликнулись и приняли участие в общероссийском голосовании, а его итоги подтвердили безоговорочное политическое лидерство президента Владимира Путина.
"Мы можем говорить о новом путинском консенсусе. Пускай на чуть более узкой, чем крымский консенсус, базе, но сформировавшейся, более сознательной и более серьезной",
– приводят "Известия" мнение Данилина. По его словам, нынешний не самый позитивный период помог осознать людям, что Путин – именно тот лидер, который "ведет страну сквозь бури". И важно, что именно по его инициативе началась работа над поправками в Конституцию.
В последние дни 2020 г. Центр политического анализа представил доклад "Россия 2020: Год обновленной конституции". Как отмечают эксперты, народ выразил свою волю в правовом и политическом поле, и теперь именно это станет одной из главных политических ставок на выборах в Госдуму - 2021.
"Конституционные поправки 2020 года определили политическую динамику ближайших десятилетий развития России. Без сомнения, Конституция РФ 2020 – стратегический документ, обеспечивающий стране внутриполитическую стабильность, здоровье обществу, внешнеполитическую уверенность и устойчивость экономического развития",
– говорится в документе. Эксперты отметили, что поправки уже обеспечили реальный баланс власти: Госдума и Совет Федерации теперь могут влиять на формирование правительства и назначение силовых министров. У глав регионов и муниципалитетов появились новые полномочия. Госсовет стал дополнительным модулем управления страной.
Иначе говоря, теперь Россия получила своего рода центральный штаб развития под управлением единой и эффективной команды с безоговорочным лидером в лице президента.
Голосование по поправкам к Конституции РФ состоялось летом 2020 года. Изменения поддержали 77,92% участников, против высказались 21,27%. В общей сложности свое мнение высказали 67,97% электората.

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