Политический кризис в Молдове набирает обороты

«Отставка правительства Кику обернётся для страны катастрофой»

После событий последних дней досрочные парламентские выборы в Молдове становятся всё реальнее.

Напомним, на прошедшей неделе парламентская коалиция перестала быть коалицией большинства после того, как очередной депутат Демократической партии перешёл в группу Pro Moldova.

Президент Молдовы Игорь Додон уже заявил о возможности проведения досрочных парламентских выборах в ноябре 2020-го или в феврале-марте 2021 года.

«В настоящее время парламент больше не соответствует результатам выборов, прошедших 24 февраля, а парламентская поддержка правительства находится на грани. Все антиолигархические партии в парламенте должны объединить свои усилия по освобождению законодательного органа от бандитов»,

– отметил глава государства.

По его мнению, есть несколько вариантов развития событий и один из них – проведение досрочных выборов. Если Конституционный суд разрешит одновременное проведение президентских и парламентских выборов, то это можно будет сделать в ноябре, если нет – в феврале или марте будущего года.

Игорь Додон объявил о своей готовности встретиться с лидерами партий ПСРМ, ДПМ, а также PAS и DA (ранее составлявшими политический блок ACUM).

«Я никого не приглашаю официально, но на следующей неделе я открыт для встречи с лидерами этих четырёх партий – с прессой или без неё»,

– констатировал президент.

Однако у «проевропейцев» свои планы и своё видение будущего парламента Молдовы. Представители парламентских фракций PAS и DA планируют встретиться в понедельник только с представителями Демократической партии и обсудить с ними возможность отставки правительства Иона Кику и формирование нового Кабинета министров. Об этом рассказали Игорь Мунтяну (Платформа DA) и Игорь Гроссу (PAS) в эфире передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR.

«В понедельник мы встретимся с ДПМ и PAS. Мы не будем принимать участие в различных мероприятиях, организованных в администрации президента. У нас были обсуждения с ДПМ. Не так сложно получить 52 голоса, когда PAS предоставит нам необходимое количество голосов, и вместе у нас будет договорённость с ДПМ и Pro Moldova об участии в этом правлении. Мы исключаем партию "Шор" с самого начала»,

– раскрыл планы Игорь Мунтяну.

То же подтвердил и Игорь Гросу.

«Данное правительство должно уйти, оно продемонстрировало свою некомпетентность. Вскоре у нас должно быть другое правительство. Вопрос в другом: с кем мы проголосуем за новое правительство»,

– отметил Игорь Гросу.

По мнению политолога Бориса Шаповалова, Молдова находится сегодня в глубоком экономическом кризисе и этим обязательно воспользуются олигархические силы, чтобы восстановить свой контроль над страной. Он уверен: отставка правительства Кику в этих условиях обернётся для страны катастрофой.

Но в оппозиции уже делят «портфели» и не задумываются о той ответственности, которую придётся взять на себя новому правительству.

Так, Андрей Нэстасе, лидер партии «Платформа DA» объявил в эфире передачи «Главный вопрос» на телеканале НТВ Молдова, что у его партии есть два претендента на пост премьер-министра – это Александру Слусарь и Игорь Мунтяну. Сам же Андрей Нэстасе не сомневается, что победит на президентских выборах.