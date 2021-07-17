«Политический конструкт» — русскоязычных граждан Украины, лишили права на юридическую защиту

Конституционный суд Украины (КСУ), признавший конституционным дискриминационный закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного, также признал, что русскоязычные Украины не имеют права на юридическую защиту, так как они являются «политическим конструктом».«Русскоязычные граждане Украины не представляют социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, но является политическим конструктом», — говорится в решении суда.Таким образом, суд считает, что русскоязычные граждане Украины не нуждаются в защите.Кроме того, в решении КСУ определил: украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности и соборности Украины, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи., — говорится в решении., — вынесли вердикт судьи КСУГлавред одесского «Таймера» Юрий Ткачёв в своём Telegram-канале прокомментировал лишение права русскоязычных на юридическую защиту:«Минутка прекрасного от Конституционного суда Украины.По мнению данного органа, цитирую:О как!А я вам говорил. Вас предупреждали. Можно быть украинцем. Можно быть русским. И требовать защиты своих этнических прав. Но нельзя быть „русскоязычным украинцем‟. Точнее, можно, но тогда не удивляйтесь, что вам будут говорить, что вас не существует и вы — политический конструкт, а прав у вас нет. Потому что для украинца нормально говорить по-украински. Так же, как для русского, естественно говорить по-русски. И если для вас естественно говорить по-русски, то вы или русский, или „политический конструкт‟. Который надо, это, деконструировать. Чем они и занимаются.И вот и ОПЗЖ, которые в своём иске в Конституционный суд побоялись использовать слово „русский‟, за свою боязливость тоже были биты. Впрочем, не будем передёргивать: если бы написали как есть, что нарушаются права русских, их бы тоже послали. Потому что если русскоязычные украинцы — это „политический конструкт‟, то русские на Украине вообще не считаются полноценными людьми».Напомним, 14 июля Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным дискриминационный закон об обеспечения функционирования украинского языка как государственного.