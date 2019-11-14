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«Политический ход»: почему глава Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС

14 ноября 2019, 21:39  •  87 • В мире
По мнению главы Евросовета Дональда Туска, Россия — это «стратегическая проблема» для Европейского союза. Он также назвал политику Кремля «агрессивной» и заявил, что президент России Владимир Путин якобы намеревался «ослабить» ЕС путём «провоцирования внутренних противоречий». Кроме того, Туск призвал страны союза продолжать политику санкций в отношении Москвы. Эксперты полагают, что подобная антироссийская риторика призвана оправдать неудачи европейского руководства. Аналитики напоминают, что на двустороннем уровне некоторые государства ЕС стремятся наладить диалог с Москвой, однако курс официального Брюсселя в последние годы остаётся неизменным.
 
РИА Новости © Владимир Сергеев
 

Глава Евросовета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой» ЕС. Об этом он заявил, выступая со сцены Колледжа Европы в Брюгге.

«Чуть ли не каждую неделю мне приходилось открыто напоминать другим о том, что для нас Россия — это не «стратегический партнёр», а «стратегическая проблема». Из-за моего внимания к этому вопросу меня даже заклеймили «мономаньяком», — сказал Туск.

По его словам, политика Кремля — «агрессивная», а президент России Владимир Путин якобы собирался ослабить Европейский союз.

При этом глава Евросовета заявил, что на протяжении всего его срока европейские страны «сохраняли единство, в том числе в вопросе антироссийских санкций». Кроме того, Туск призвал государства ЕС продолжать вести такую политику.

«Наша последовательная жёсткая позиция в отношении России стала первым ясным и недвусмысленным сигналом о нашем суверенитете. Нам следует и впредь её придерживаться», — сообщил европейский чиновник.

При этом Туск выразил надежду на то, что инициатива по пересмотру «позиции в отношении России», с которой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, не будет осуществлена ценой «общей мечты о суверенной Европе».

«Вот почему, слыша слова Макрона о том, что «мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить стратегическое партнёрство», я могу лишь выразить надежду на то, что ценой этого не станет наша общая мечта о суверенной Европе», — заявил глава высшего политического органа ЕС.

  • Глава Евросовета Дональд Туск
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

Туск также подчеркнул, что французскому лидеру не удастся переубедить его относительно путей взаимодействия с Москвой.

«Президент Макрон заявил, что разделяет точку зрения Виктора Орбана и надеется, что он поможет убедить поляков изменить своё отношение к России. Быть может, кого-то переубедят, но не меня, Эммануэль», — сказал политик.

«Вопреки здравому смыслу»

Стоит отметить, что это не первое заявление Туска антироссийского толка. В августе глава Европейского совета во время пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8, предложив взамен пригласить на следующую встречу лидеров G7 в качестве гостя Украину.

В ноябре прошлого года во время своего визита в Польшу Туск провёл параллель между европейскими политиками, которые восхищаются действиями Белого дома, выступают за брексит и «флиртуют» с Россией, и теми, кто пытается доказать, что у ЕС нет будущего.

«Хочу подчеркнуть, что не вижу совпадения в том, что практически по всей Европе, открыто или более скрытно, те, кто с энтузиазмом относится к брекситу, кто более или менее восторженно относится к дальнейшим шагам Вашингтона к изоляционизму, те, кто с возрастающей интенсивностью флиртует с Владимиром Путиным, — все они пытаются убедить нас, что у Европейского союза нет будущего», — приводит заявление Туска пресс-служба Европейского совета.

До этого, в январе, Туск заявил на пленарной сессии Европарламента, что ЕС продолжит политику санкций в отношении России.

Эксперты считают, что антироссийская риторика европейского чиновника во многом обусловлена его политической деятельностью в Польше.  

«Нынешний глава Евросовета — высокопоставленный ретранслятор тезисов противников развития отношений между Россией и Европой», — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Комментируя обвинения Туска в адрес российского президента, Оленченко подчеркнул, что «Москва никогда не стала бы подрывать авторитет своего торгового партнёра».

«Это было бы вопреки здравому смыслу. А глава Евросовета такими заявлениями намеренно хочет дезориентировать страны Европейского союза и общественность», — пояснил аналитик.

  • Reuters
  • © Yves Herman

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов. По его словам, «раздрай внутри ЕС» вызван далеко не мнимой «российской агрессией», а конфликтом интересов стран-участниц союза.

«Москва лишь проводит политику, направленную на развитие двусторонних взаимовыгодных связей, чему противоречат санкции в её отношении. Российские усилия в рамках налаживания контактов с Европой — это не просто слова, а конкретные действия, в том числе и строительство газовых магистралей, которые укрепляют экономический фундамент ЕС, усиливают его энергетическую безопасность», — подчеркнул Воронов в беседе с RT.

«Не смог справиться с проблемами»

Как отмечают аналитики, Туск выступил с очередным антироссийским заявлением на фоне неэффективной политики евробюрократов, которая привела к многочисленным проблемам внутри ЕС, включая брексит и миграционный кризис.

Напомним, в сентябре правительство Великобритании по требованию парламентариев опубликовало «наихудший» сценарий выхода королевства из ЕС без сделки.

В документе отмечается, что в результате «роста цен на продукты питания и топливо», что неизбежно при «жёстком» брексите, «в непропорционально большей степени» пострадают группы населения с низким уровнем дохода.

Кроме того, выход Британии из Евросоюза будет чреват серьёзными перебоями транспортного и торгового сообщения. Негативно отразится брексит без сделки и на уровне правопорядка в Великобритании, прогнозируется «рост общественных беспорядков и напряжённости в обществе».

Другой не менее серьёзной проблемой Европейского союза аналитики называют рост числа мигрантов и беженцев.

В начале октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью  немецкому изданию Bild предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года.

Кроме того, в сентябре Европол сообщил, что правоохранители в Европе до сих пор фиксируют попытки боевиков использовать потоки миграции, чтобы попасть в ЕС.

  • Сирийские беженцы прибывают в лагерь в Германии
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach
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При этом, как отмечают политологи, ответственность за проблемы внутри Европейского союза прежде всего несёт руководство этого объединения и, в частности, глава Евросовета.  

«Туск в течение четырёх лет был председателем ЕС. Если он не смог справиться с проблемами внутри объединения, это говорит лишь о его некомпетентности и неумении урегулировать спорные вопросы», — считает Оленченко.

Эксперт также напомнил, что Брюссель, а не Россия, инициировал те шаги, которые позже привели к негативным последствиям для ЕС.  

Эту точку зрения разделяет и Константин Воронов. По его мнению, слова Туска о том, что в проблемах Европейского союза виновата Россия — просто «политический ход».

«Еврочиновнику нужно как-то объяснить, что Брюссель справляется с внутренними трудностями», — рассказал эксперт.

«Санкционная политика трещит по швам»

При этом аналитики напоминают, что в отличие от официального Брюсселя, выступающего за продление санкций против Москвы, ряд стран ЕС стремятся наладить взаимовыгодное партнёрство с Россией.

Напомним, на прошлой неделе Эммануэль Макрон назвал «огромной ошибкой» отказ Евросоюза от диалога с РФ. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Economist. По его словам, необходимо отказаться от взгляда на Москву как на «первоначального врага» НАТО и пересмотреть стратегические взаимоотношения с российской стороной ради общих интересов и безопасности Европы.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон
  • Reuters
  • © Hector Retamal

В таком же ключе выступил 7 ноября и официальный представитель министерства иностранных дел Греции Александрос Генниматас по итогам визита главы греческого МИД Никоса Дендиаса в РФ. По его словам, началась «новая глава в добросердечных двусторонних отношениях» Афин и Москвы.

Кроме того, в конце сентября за постепенное смягчение Евросоюзом антироссийских санкций выступили представители сразу нескольких фракций парламента Германии — член левой Социал-демократической партии ФРГ Бернд Вестфаль, представитель Левой партии Клаус Эрнст и председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр. Об этом они заявили в ходе конференции, организованной Восточным комитетом немецкой экономики.

По мнению Константина Воронова, «санкционная политика ЕС трещит по швам», поскольку она не приносит никакой выгоды странам союза.

«Об этом свидетельствует и тот факт, что крупные европейские компании обходят всячески рестрикции и выстраивают отношения с российскими партнёрами. Кроме того, лидеры стран ЕС понимают, что без Москвы невозможно будет решать международные и региональные проблемы», — считает Воронов.

Владимир Оленченко также отмечает, что европейским странам выгодно сотрудничать с Россией, в том числе в сфере торговли и инвестиций. Однако продлевая антироссийские санкции, ЕС действует прежде всего в ущерб себе, полагает эксперт.

«Эти рестрикции приводят к уменьшению товарооборота Евросоюза, что демонстрируют последние показатели. За октябрь экономический рост объединения составил всего 0,2%», — констатировал аналитик.

При этом Оленченко подчёркивает, что отдельно взятые государства Европы не могут переломить антироссийский курс официального Брюсселя.

«Парадокс заключается в том, что на уровне двусторонних контактов с Россией практически все страны ЕС заявляют о необходимости устранить санкции, об их бесполезности и глупости. Однако когда представители этих государств собираются вместе, выясняется, что ограничения в отношении Москвы надо продлевать», — заключил Оленченко.

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