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Политический каминг-аут Зеленского: Киев выдал свои планы в отношении юго-востока Украины

10 февраля 2021, 10:50  •  35 • Украина

Закрытие оппозиционных телеканалов стало саморазоблачением бандеровской власти и их американских кураторов. Откровенно было показано, какая участь ждет весь юго-восток Украины от Харькова до Одессы. Так на что обрекли население Новороссии?

Ответ на этот вопрос начну со стихотворения. Знаю, что читатели сайтов не очень любят поэзию — хуже только отношение телезрителей к симфонической музыке, — но данное стихотворение безукоризненно точно вангует неизбежное будущее Украины.

Delenda est!
Мы — Карфаген.
Когда майданный бес
кричит, ощерив клык,
«Delenda est!»,
когда простой мужик,
ушедший от покоса и межи,
напялив камуфляж и волчий крест,
снаряды подаёт, хрипя:
«Delenda est!»,
когда слащавый президент,
чьи руки
уже измараны в крови,
воркует в камеру: «Je suis…»,
но, позабыв красивый жест,
тон задаёт: «Delenda est!»,
мы — Карфаген.
Я — Карфаген.
Ты — Карфаген.
Он — Карфаген.
Да, Карфаген,
и он же — Брест.
Пускай твердят:
«Delenda est!»
с экранов брошенной страны,
но ганнибаловы слоны
увидят жёлто-синий Рим
и вот тогда поговорим,
что здесь бесчестье,
что здесь честь…
И кто из нас
«Delenda est!»
Владислав Русанов, член СП ДНР, 2019.

Супер! Бронебойный стих. Таким можно прошибить лобовую броню фашистского «Тигра». Это по-нашему, по-третьеримскому. А уж сколько фашистских карфагенов стер в порошок наш Третий Рим — не перечесть. Нацистскую Германию раздавили, как гадину. А уж это бандеровское недоразумение…

Желто-синий Карфаген? Нет. 50 оттенков коричневого. А может, не придется и особо пачкать руки.

Зло уничтожает само себя.

Чем бандеровская Украина активно и занимается. Закрытие телеканалов как раз и укладывается в логику самоуничтожения. Это информационная Хатынь, политический каминг-аут Зеленского, саморазоблачение бандеровско-госдеповской власти по отношению к жителям Новороссии. Даже Саакашвили понял, что это шажок к распаду.

Сейчас население Новороссии от Харькова до Одессы еще не осознало истинные цели бандершафта, хотя находится под пятикратным гнетом — политическим, экономическим, религиозным, языковым и национальным. Многие еще в Новороссии надеются, что все обойдется мягкой украинизацией. Не обойдется. Да, обещают, а потом будут вешать и сжигать, как и мечтал Филатов.

Цель бандеровского Киева — это тотальное уничтожение Новороссии.

Проводится политика ослабления, истребления ее олигархов (привет иудобандеровцу Коломойскому! Как перспективы? Что, Игорь Валерьевич, помогли тебе твои ляхи?).

Уничтожаются заводы Новороссии, футбольные клубы, экономика, образование, медицина, искусство, политические лидеры — все подряд. А вот когда жители Новороссии осознают цели бандеровской власти, только тогда и начнется Карфаген.

Кернес считал себя самым умным и не повел Харьковскую область в Россию. Был уверен, что с бандеровской властью уж он-то сможет договориться. И что получил? Пулю. А был шанс стать харьковским Аксеновым.

Новороссии лучше устроить Украине Карфаген, чем самой получить Хатынь. Ведь опыт у бандеровцев и американцев на этот счет большой.

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