Политический фарс: Политолог назвал поездку Зеленского в Вашингтон "комедийным шоу"

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин считает, что Владимир Зеленский в Вашингтоне – это политический фарс. Он объяснил, почему рабочий визит президента Украины в США является "комедийным шоу".

Зеленский должен был лететь в Вашингтон 30 августа, а встречаться с главой Белого дома в последний день лета. Потом администрация Байдена попросила перенести встречу. В результате американский лидер встретится с украинским коллегой лишь 1 сентября.

По мнению Дмитрия Перлина, украинская делегация отправилась в США, чтобы понять, на какой строчке среди внешнеполитических приоритетов Вашингтона стоят интересы Киева. В числе прочего, поездка поможет понять, стоит ли украинской элите в своей политике опираться на Соединённые Штаты.

Политолог напомнил, что Киев устроил интенсивную истерию против России, но она опиралась на американскую власть. Сейчас же США всеми способами показывают, что не готовы оказывать Украине всестороннюю поддержку. Примерном является ситуация с "Северным потоком – 2" и транзитом газа в целом.

"Украинские элиты хотят понять, в какую сторону в США "дует ветер", - отметил Перлин в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание, что аудиенция Зеленскому в Белом доме была назначена на "мёртвую" политическую неделю.

"В целом вся поездка и подготовка к ней выглядела как политический фарс, комедийное шоу. Перенос встречи Зеленского с Байденом вызывает недоумение. Как можно так унижаться перед США в достижении простой встречи? Но Украина на это идёт", - подчеркнул эксперт.

Ранее журналист одного из американских изданий рассказал о том, как президент Джо Байден сделал "подарок Кремлю". Он связан с "Северным потоком - 2". Рядовые американцы остались в недоумении. "При чём тут вообще украинцы?" - спрашивают люди о теме, которая проходит через всю публикацию красной нитью.